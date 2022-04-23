Руденко: «Почти договорились с польской «Вартой», но слава богу, что не до конца»

Коноплянка взял в «Краковии» 80-й номер в честь Роналдиньо

Польская «Варта» намерена арендовать форварда «Спартака-2» Руденко

Гол: «К сожалению, пришлось подать на «Амкар» в суд. Я вернул часть денег, которые мне должны. Понимаю, что всей суммы мне не отдадут»