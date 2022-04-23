Руденко: «Почти договорились с польской «Вартой», но слава богу, что не до конца»
Коноплянка взял в «Краковии» 80-й номер в честь Роналдиньо
Польская «Варта» намерена арендовать форварда «Спартака-2» Руденко
Гол: «К сожалению, пришлось подать на «Амкар» в суд. Я вернул часть денег, которые мне должны. Понимаю, что всей суммы мне не отдадут»
Гол – о жизни в Перми: «Больше никогда не попрошу русского таксиста ехать быстрее»
Коноплянка взял в «Краковии» 80-й номер в честь Роналдиньо
Гол: «К сожалению, пришлось подать на «Амкар» в суд. Я вернул часть денег, которые мне должны. Понимаю, что всей суммы мне не отдадут»
Гол – о жизни в Перми: «Больше никогда не попрошу русского таксиста ехать быстрее»
«Краковия» ведет переговоры с форвардом «Балтики» Маркиным
Товарищеские матчи. «Оренбург» одолел «Краковию», «Крылья Советов» уступили «Хайдуку»
Руденко: «Почти договорились с польской «Вартой», но слава богу, что не до конца»
Польская «Варта» намерена арендовать форварда «Спартака-2» Руденко