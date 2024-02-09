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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Сталь - Пуща
Сталь - Пуща: обзор матча 09 февраля 2024
Сталь
09.02.2024, пятница, 20:00
Польша. Экстракласа, 20 тур
2 : 1
Завершен
Пуща
83'
И. Шкурин
90+3'
P. Wlazło
23'
M. Cholewiak
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сталь - Пуща
Желтая карточка
P. Wlazło
90'
+4
ГОЛ! 2:1!
P. Wlazło
Пас отдал
M. Domański
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
R. Yakuba
ГОЛ! 1:1!
И. Шкурин
Пас отдал
P. Wlazło
83'
Замена
Ł. Gerstenstein
️️️️
А. Яунземс
78'
Замена
K. Meriluoto
️️️️
K. Hinokio
78'
77'
Замена
J. Stec
️️️️
J. Serafin
74'
Замена
B. Poczobut
️️️️
W. Hajda
73'
Желтая карточка
O. Zych
Желтая карточка
М. Пингот
66'
63'
Замена
H. Tomalski
️️️️
M. Cholewiak
63'
Замена
J. Bartosz
️️️️
M. Firlej
Замена
И. Стрзалек
️️️️
R. Santos
58'
23'
ГОЛ! 0:1!
M. Cholewiak
Пас отдал
M. Firlej
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сталь
3
Берт Эсселинк
ЦЗ
21
Mateusz Matras
ЦЗ
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
66
Алвис Яунземс
ЦП
22
Rafael Santos
ЦП
18
Piotr Wlazło
ЦП
23
Krystian Getinger
(К)
ЦП
8
Koki Hinokio
ЦП
77
Матеуш Кочальски
ЦФ
10
Maciej Domański
ЦФ
17
Илья Шкурин
ЦФ
Главный тренер
Камил Киерес
Пуща
48
Oliwier Zych
ВР
8
Piotr Mroziński
ЦЗ
22
Артур Крачун
ЦЗ
5
Konrad Stepien
ЦЗ
3
Roman Yakuba
ЦЗ
11
Mateusz Cholewiak
ЦП
16
Michał Walski
ЦП
14
Jakub Serafin
(К)
ЦП
9
Artur Siemaszko
ЦП
70
Wojciech Hajda
ЦП
96
Maciej Firlej
ЦФ
Главный тренер
Томаш Тулач
Сталь
13
Konrad Jałocha
ВР
4
Kamil Pajnowski
ЦЗ
5
Marco Ehmann
ЦЗ
6
Łukasz Gerstenstein
ЦП
12
Mateusz Stępień
ЦП
25
Łukasz Wolsztyński
ЦП
86
Игор Стрзалек
АП
11
Krzysztof Wołkowicz
ЦФ
9
Kai Meriluoto
ЦФ
Пуща
12
Kewin Komar
ВР
67
Иоан-Цалик Ревенко
ЛЗ
17
Jakub Bartosz
ЦЗ
27
Łukasz Sołowiej
ЦЗ
7
Thiago
ЦП
19
Jakub Stec
ЦП
93
Bartłomiej Poczobut
ЦП
30
Йордан Майчрзак
ЦФ
10
Hubert Tomalski
ЦФ
3-5-3
3
Эсселинк
21
55
Пингот
22
18
23
8
66
Яунземс
17
Шкурин
10
77
Кочальски
4-5-1
48
22
Крачун
5
3
8
11
14
9
70
16
96
66
Яунземс
6
6
66
Яунземс
22
86
Стрзалек
86
Стрзалек
22
8
9
9
8
96
17
17
96
14
19
19
14
70
93
93
70
11
10
10
11
Остались в запасе
Сталь
Пуща
13
Konrad Jałocha
ВР
4
Kamil Pajnowski
ЦЗ
5
Marco Ehmann
ЦЗ
12
Mateusz Stępień
ЦП
25
Łukasz Wolsztyński
ЦП
11
Krzysztof Wołkowicz
ЦФ
Главный тренер
Камил Киерес
12
Kewin Komar
ВР
67
Иоан-Цалик Ревенко
ЛЗ
27
Łukasz Sołowiej
ЦЗ
7
Thiago
ЦП
30
Йордан Майчрзак
ЦФ
Главный тренер
Томаш Тулач
Остались в запасе
13
Konrad Jałocha
ВР
4
Kamil Pajnowski
ЦЗ
5
Marco Ehmann
ЦЗ
12
Mateusz Stępień
ЦП
25
Łukasz Wolsztyński
ЦП
11
Krzysztof Wołkowicz
ЦФ
Остались в запасе
12
Kewin Komar
ВР
67
Иоан-Цалик Ревенко
ЛЗ
27
Łukasz Sołowiej
ЦЗ
7
Thiago
ЦП
30
Йордан Майчрзак
ЦФ
Главный тренер
Камил Киерес
Главный тренер
Томаш Тулач
Статистика матча Сталь - Пуща
2
2
Всего ударов по воротам
17
8
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
6
Нарушения
11
13
Количество передач
636
222
Сейвы
2
7
Точность передач %
84
62
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
9
2
Матчи команд
Сталь
Польша. Экстракласа, 34 тур
Легия
2 : 2
24.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 33 тур
Сталь
2 : 2
16.05.2025
Радомяк
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пуща
2 : 3
12.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 31 тур
Сталь
0 : 2
03.05.2025
Ракув
Польша. Экстракласа, 30 тур
Заглембе
2 : 2
28.04.2025
Сталь
Пуща
Польша. Экстракласа, 34 тур
Пуща
1 : 1
24.05.2025
Шленск
Польша. Экстракласа, 33 тур
Видзев
2 : 0
19.05.2025
Пуща
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пуща
2 : 3
12.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 31 тур
Лех
8 : 1
03.05.2025
Пуща
Польша. Экстракласа, 30 тур
Пуща
4 : 5
25.04.2025
Погонь
Информация о матче
Главный судья:
Jaroslaw Przybyl, Poland
Стадион:
Stadion Stali Mielec, Mielec
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