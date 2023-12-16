Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Видзев - Погонь
Видзев - Погонь: обзор матча 16 декабря 2023
Видзев
16.12.2023, суббота, 19:30
Польша. Экстракласа, 19 тур
1 : 2
Завершен
Погонь
43'
F. Álvarez
45+2'
К. Гросицки
53'
Э. Кулурис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Видзев - Погонь
90'
+2
Замена
W. Lisowski
️️️️
Л. Кутрис
88'
Замена
M. Fornalczyk
️️️️
Э. Кулурис
88'
Замена
L. Borges
️️️️
К. Гросицки
Замена
I. Dawid
️️️️
P. Kwiatkowski
84'
71'
Замена
M. Wedrychowski
️️️️
В. Бичахчян
Желтая карточка
P. Kwiatkowski
62'
Замена
J. Sanchez
️️️️
И. Рондич
60'
Замена
D. Kun
️️️️
F. Nunes
60'
Замена
E. Terpiłowski
️️️️
A. Klimek
60'
53'
ГОЛ! 1:2!
Э. Кулурис
Пас отдал
Л. Вальквист
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
К. Гросицки
Пас отдал
A. Gorgon
44'
Желтая карточка
Л. Вальквист
ГОЛ! 1:0!
F. Álvarez
Пас отдал
А. Цыганик
43'
41'
Желтая карточка
A. Gorgon
Замена
А. Цыганик
️️️️
J. Fernández
17'
Желтая карточка
L. da Silva
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Видзев
23
Генрих Раваш
ВР
23
Paweł Zieliński
ЦЗ
2
Juan Fernández
ЦЗ
21
Pawel Kwiatkowski
ЦЗ
19
Bartlomiej Pawlowski
ЦП
25
M. Hanousek
(К)
ЦП
10
Fran Álvarez
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
7
Antoni Klimek
ЦП
15
Luís da Silva
ЦФ
92
Fábio Nunes
ЦФ
Главный тренер
Януш Недзвидц
Погонь
77
Валентин Кожокару
ВР
33
Леонардо Кутрис
ЛЗ
28
Линус Вальквист
ЦЗ
11
Камил Гросицки
(К)
ЛП
16
João Gamboa
ЦП
8
Rafał Kurzawa
ЦП
21
Ваган Бичахчян
ЦП
23
Benedikt Zech
ЦФ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
20
Alexander Gorgon
ЦФ
44
Mariusz Malec
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
Видзев
33
Jan Krzywański
ВР
21
Patryk Stępiński
ЦЗ
14
Dominik Kun
ЦП
80
Filip Przybulek
ЦП
19
Dawid Tkacz
ЦП
88
Ignacy Dawid
ЦП
13
Ernest Terpiłowski
ЦП
14
Андрей Цыганик
ЦФ
22
J. Sanchez
ЦФ
Погонь
81
Bartosz Klebaniuk
ВР
25
Wojciech Lisowski
ЦЗ
27
Olaf Korczakowski
ЦП
28
Adrian Przyborek
ЦП
18
Stanislaw Wawrzynowicz
ЦП
4
Leonardo Borges
ЦФ
7
Mariusz Fornalczyk
ЦФ
10
Marcel Wedrychowski
ЦФ
42
Patryk Paryzek
ЦФ
3-5-2
23
Раваш
23
2
21
25
10
15
Рондич
7
19
92
15
2-4-4
77
Кожокару
28
Вальквист
33
Кутрис
16
8
21
Бичахчян
11
Гросицки
44
20
9
Кулурис
23
92
14
14
92
21
88
88
21
7
13
13
7
2
14
Цыганик
14
Цыганик
2
15
Рондич
22
22
15
Рондич
33
Кутрис
25
25
33
Кутрис
11
Гросицки
4
4
11
Гросицки
9
Кулурис
7
7
9
Кулурис
21
Бичахчян
10
10
21
Бичахчян
Остались в запасе
Видзев
Погонь
33
Jan Krzywański
ВР
21
Patryk Stępiński
ЦЗ
80
Filip Przybulek
ЦП
19
Dawid Tkacz
ЦП
Главный тренер
Януш Недзвидц
81
Bartosz Klebaniuk
ВР
27
Olaf Korczakowski
ЦП
28
Adrian Przyborek
ЦП
18
Stanislaw Wawrzynowicz
ЦП
42
Patryk Paryzek
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
Остались в запасе
33
Jan Krzywański
ВР
21
Patryk Stępiński
ЦЗ
80
Filip Przybulek
ЦП
19
Dawid Tkacz
ЦП
Остались в запасе
81
Bartosz Klebaniuk
ВР
27
Olaf Korczakowski
ЦП
28
Adrian Przyborek
ЦП
18
Stanislaw Wawrzynowicz
ЦП
42
Patryk Paryzek
ЦФ
Главный тренер
Януш Недзвидц
Главный тренер
Йенс Густафссон
Статистика матча Видзев - Погонь
2
2
Всего ударов по воротам
6
6
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
0
Нарушения
6
5
Количество передач
219
290
Сейвы
4
3
Точность передач %
78
86
Удары мимо ворот
1
2
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
5
4
Удары из-за пределов штрафной
1
2
Матчи команд
Видзев
Польша. Экстракласа, 16 тур
Видзев
- : -
28.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Видзев
3 : 0
07.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 13 тур
ГКС Катовице
3 : 2
31.10.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 12 тур
Видзев
1 : 1
23.10.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 11 тур
Видзев
0 : 0
16.10.2026
Висла
Погонь
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
- : -
29.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Видзев
3 : 0
07.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Погонь
4 : 3
24.10.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 11 тур
ГКС Катовице
0 : 1
17.10.2026
Погонь
Информация о матче
Главный судья:
Piotr Lasyk, Poland
Стадион:
Stadion Widzewa Łódź, Lodz
Новости команд
Все
Видзев
Погонь
В одной из европейских лиг 17 клубов претендуют на титул за 6 туров до финиша
13 апреля
3
«Динамо» претендует на форварда сборной Греции
2025.06.17 20:38
1
Команда РПЛ возглавила рейтинг самых посещаемых клубов в Восточной Европе
2025.05.29 15:16
10
Спортивный директор «Локо» назвал свой главный трансферный провал
2024.12.27 13:27
Альмквист приостановил контракт с «Ростовом» и перешел в польский клуб
2022.07.05 17:49
1
В одной из европейских лиг 17 клубов претендуют на титул за 6 туров до финиша
13 апреля
3
Команда РПЛ возглавила рейтинг самых посещаемых клубов в Восточной Европе
2025.05.29 15:16
10
Спортивный директор «Локо» назвал свой главный трансферный провал
2024.12.27 13:27
Клуб четвертого дивизиона Польши «Видзев» продал 10 тысяч абонементов
2017.02.27 00:01
4
«Динамо» претендует на форварда сборной Греции
2025.06.17 20:38
1
Команда РПЛ возглавила рейтинг самых посещаемых клубов в Восточной Европе
2025.05.29 15:16
10
Альмквист приостановил контракт с «Ростовом» и перешел в польский клуб
2022.07.05 17:49
1
«Ювентус» следит за 17-летним Козловски. Это самый молодой игрок в истории Евро
2021.06.21 09:21
«Рубин» хочет купить защитника сборной Грузии Двали
2018.12.25 18:55
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+