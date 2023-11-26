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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Пуща - Гурник
Пуща - Гурник: обзор матча 26 ноября 2023
Пуща
26.11.2023, воскресенье, 14:30
Польша. Экстракласа, 16 тур
2 : 1
Завершен
Гурник
54'
P. Mroziński
71'
A. Siemaszko
45'
D. Yokota (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пуща - Гурник
90'
+4
Желтая карточка
F. Nascimento
Желтая карточка
B. Poczobut
90'
+4
87'
Замена
F. Nascimento
️️️️
D. Rasak
Желтая карточка
K. Cichoń
86'
Замена
Ł. Sołowiej
️️️️
M. Koj
81'
Замена
K. Cichoń
️️️️
K. Zapolnik
81'
Желтая карточка
А. Крачун
73'
ГОЛ! 2:1!
A. Siemaszko
Пас отдал
K. Zapolnik
71'
Замена
B. Poczobut
️️️️
M. Walski
69'
66'
Замена
P. Krawczyk
️️️️
С. Муселик
ГОЛ! 1:1!
P. Mroziński
Пас отдал
K. Zapolnik
54'
Замена
A. Siemaszko
️️️️
M. Cholewiak
46'
45'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
D. Yokota
42'
Замена
A. Kapralik
️️️️
Ш. Чиж
Желтая карточка
W. Hajda
36'
Желтая карточка
R. Yakuba
28'
Желтая карточка
J. Bartosz
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пуща
48
Oliwier Zych
ВР
3
Roman Yakuba
ЦЗ
8
Piotr Mroziński
ЦЗ
17
Jakub Bartosz
ЦЗ
21
Michał Koj
ЦЗ
22
Артур Крачун
ЦЗ
5
Konrad Stepien
ЦЗ
11
Mateusz Cholewiak
ЦП
16
Michał Walski
ЦП
25
Kamil Zapolnik
ЦП
70
Wojciech Hajda
(К)
ЦП
Главный тренер
Томаш Тулач
Гурник
31
Daniel Bielica
ВР
26
Рафал Яницки
ЦЗ
3
Kryspin Szczesniak
ЦЗ
13
Эрик Янжа
(К)
ЦЗ
11
Лоуренс Эннали
ЦП
26
Damian Rasak
ЦП
8
Dani Pacheco
ЦП
67
Norbert Barczak
ЦП
55
Шимон Чиж
ЦП
70
Себастьян Муселик
ЦФ
17
Daisuke Yokota
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
Пуща
13
Krzysztof Wróblewski
ВР
4
Tomasz Wojcinowicz
ЦЗ
27
Łukasz Sołowiej
ЦЗ
19
Jakub Stec
ЦП
44
Kacper Cichoń
ЦП
93
Bartłomiej Poczobut
ЦП
9
Artur Siemaszko
ЦП
30
Adam Kramarz
ЦФ
9
M. Mesanovic
ЦФ
Гурник
96
Robert Dadok
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
2
Борис Секулич
ОП
17
Kamil Lukoszek
ЦП
23
Filipe Nascimento
ЦП
25
Michał Szromnik
ЦФ
18
M. Siplak
ЦФ
20
Adrian Kapralik
ЦФ
22
Piotr Krawczyk
ЦФ
3-2-4
48
21
22
Крачун
5
17
8
11
25
70
16
3-5-2
31
26
Яницки
3
13
Янжа
11
Эннали
8
67
55
Чиж
26
17
70
Муселик
21
27
27
21
25
44
44
25
16
93
93
16
11
9
9
11
26
23
23
26
55
Чиж
20
20
55
Чиж
70
Муселик
22
22
70
Муселик
Остались в запасе
Пуща
Гурник
13
Krzysztof Wróblewski
ВР
4
Tomasz Wojcinowicz
ЦЗ
19
Jakub Stec
ЦП
30
Adam Kramarz
ЦФ
9
M. Mesanovic
ЦФ
Главный тренер
Томаш Тулач
96
Robert Dadok
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
2
Борис Секулич
ОП
17
Kamil Lukoszek
ЦП
25
Michał Szromnik
ЦФ
18
M. Siplak
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
Остались в запасе
13
Krzysztof Wróblewski
ВР
4
Tomasz Wojcinowicz
ЦЗ
19
Jakub Stec
ЦП
30
Adam Kramarz
ЦФ
9
M. Mesanovic
ЦФ
Остались в запасе
96
Robert Dadok
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
2
Борис Секулич
ОП
17
Kamil Lukoszek
ЦП
25
Michał Szromnik
ЦФ
18
M. Siplak
ЦФ
Главный тренер
Томаш Тулач
Главный тренер
Ян Урбан
Статистика матча Пуща - Гурник
6
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
1
Матчи команд
Пуща
Польша. Экстракласа, 34 тур
Пуща
1 : 1
24.05.2025
Шленск
Польша. Экстракласа, 33 тур
Видзев
2 : 0
19.05.2025
Пуща
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пуща
2 : 3
12.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 31 тур
Лех
8 : 1
03.05.2025
Пуща
Польша. Экстракласа, 30 тур
Пуща
4 : 5
25.04.2025
Погонь
Гурник
Польша. Экстракласа, 17 тур
Погонь
- : -
06.12.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 16 тур
Гурник
3 : 2
27.11.2026
Висла Плоцк
Польша. Экстракласа, 15 тур
Заглембе
2 : 0
21.11.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 14 тур
Гурник
2 : 1
07.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Видзев
1 : 1
23.10.2026
Гурник
Информация о матче
Главный судья:
Tomasz Kwiatkowski, Poland
Стадион:
Stadion Miejski w Niepolomicach, Niepolomice
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