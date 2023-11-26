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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Лех - Видзев
Лех - Видзев: обзор матча 26 ноября 2023
Лех
26.11.2023, воскресенье, 19:30
Польша. Экстракласа, 16 тур
1 : 3
Завершен
Видзев
88'
Й. Карлстрем
16'
F. Álvarez
90+3'
A. Klimek
90+6'
B. Pawlowski
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лех - Видзев
90'
+6
ГОЛ! 1:3!
B. Pawlowski
90'
+3
ГОЛ! 1:2!
A. Klimek
Пас отдал
И. Рондич
Желтая карточка
Р. Муравски
90'
ГОЛ! 1:1!
Й. Карлстрем
Пас отдал
Ф. Шимчак
88'
82'
Желтая карточка
B. Pawlowski
80'
Замена
B. Pawlowski
️️️️
F. Álvarez
80'
Замена
А. Цыганик
️️️️
L. da Silva
Желтая карточка
А. Милич
79'
Замена
Ф. Шимчак
️️️️
Ф. Мархвиньски
77'
72'
Замена
И. Рондич
️️️️
J. Sanchez
Замена
А. Голизаде
️️️️
А. Ба Луа
64'
Замена
Д. Хотич
️️️️
Э. Андерссон
63'
59'
Замена
P. Zieliński
️️️️
P. Stępiński
59'
Замена
E. Terpiłowski
️️️️
F. Nunes
51'
Желтая карточка
D. Kun
16'
ГОЛ! 0:1!
F. Álvarez
Пас отдал
D. Kun
15'
Желтая карточка
L. da Silva
6'
Пенальти не реализован!
J. Sanchez
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лех
41
Бартош Мрозек
ВР
16
Миха Блажич
ЦЗ
16
Антонио Милич
ЦЗ
2
Жоэль Перейра
ПЗ
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
8
Йеспер Карлстрем
ОП
5
Элиас Андерссон
ЦП
22
Радослав Муравски
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
50
Адриэль Ба Луа
ПВ
9
Микаэль Ишак
(К)
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Видзев
23
Генрих Раваш
ВР
4
Mateusz Żyro
ЦЗ
2
Juan Fernández
ЦЗ
21
Patryk Stępiński
(К)
ЦЗ
7
Antoni Klimek
ЦП
10
Fran Álvarez
ЦП
25
M. Hanousek
ЦП
14
Dominik Kun
ЦП
92
Fábio Nunes
ЦФ
22
J. Sanchez
ЦФ
15
Luís da Silva
ЦФ
Главный тренер
Януш Недзвидц
Лех
1
Филип Беднарек
ВР
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
30
Алан Червински
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
30
Ника Квеквескири
ЦП
10
Дино Хотич
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
8
Али Голизаде
ПВ
18
Филип Шимчак
ЦФ
Видзев
33
Jan Krzywański
ВР
23
Paweł Zieliński
ЦЗ
80
Filip Przybulek
ЦП
19
Dawid Tkacz
ЦП
88
Ignacy Dawid
ЦП
13
Ernest Terpiłowski
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
19
Bartlomiej Pawlowski
ЦП
14
Андрей Цыганик
ЦФ
3-1-3-2-1
41
Мрозек
16
Блажич
16
Милич
2
Перейра
8
Карлстрем
5
Андерссон
22
Муравски
10
Мархвиньски
99
Вельде
50
Ба Луа
9
Ишак
3-4-3
23
Раваш
4
2
21
10
25
14
7
15
22
92
5
Андерссон
10
Хотич
10
Хотич
5
Андерссон
50
Ба Луа
8
Голизаде
8
Голизаде
50
Ба Луа
10
Мархвиньски
18
Шимчак
18
Шимчак
10
Мархвиньски
21
23
23
21
92
13
13
92
22
15
Рондич
15
Рондич
22
10
19
19
10
15
14
Цыганик
14
Цыганик
15
Остались в запасе
Лех
Видзев
1
Филип Беднарек
ВР
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
30
Алан Червински
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
30
Ника Квеквескири
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
Главный тренер
Джон ван ден Бром
33
Jan Krzywański
ВР
80
Filip Przybulek
ЦП
19
Dawid Tkacz
ЦП
88
Ignacy Dawid
ЦП
Главный тренер
Януш Недзвидц
Остались в запасе
1
Филип Беднарек
ВР
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
30
Алан Червински
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
30
Ника Квеквескири
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
Остались в запасе
33
Jan Krzywański
ВР
80
Filip Przybulek
ЦП
19
Dawid Tkacz
ЦП
88
Ignacy Dawid
ЦП
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Главный тренер
Януш Недзвидц
Статистика матча Лех - Видзев
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лех
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
- : -
29.11.2026
Погонь
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
0 : 1
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
Висла
Видзев
Польша. Экстракласа, 16 тур
Видзев
- : -
28.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Видзев
3 : 0
07.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 13 тур
ГКС Катовице
3 : 2
31.10.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 12 тур
Видзев
1 : 1
23.10.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 11 тур
Видзев
0 : 0
16.10.2026
Висла
Информация о матче
Главный судья:
Дамиан Сильвестрзак
(Вроцлав)
Стадион:
Городской стадион
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