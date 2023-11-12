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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Сталь - Гурник
Сталь - Гурник: обзор матча 12 ноября 2023
Сталь
12.11.2023, воскресенье, 14:30
Польша. Экстракласа, 15 тур
2 : 1
Завершен
Гурник
15'
M. Matras
51'
И. Шкурин
9'
Ш. Чиж
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сталь - Гурник
82'
Замена
Э. Янжа
️️️️
M. Siplak
67'
Замена
F. Nascimento
️️️️
Ш. Чиж
67'
Замена
P. Olkowski
️️️️
D. Pacheco
Замена
А. Яунземс
️️️️
K. Wołkowicz
59'
Красная карточка
Б. Эсселинк
55'
ГОЛ! 2:1!
И. Шкурин
Пас отдал
K. Getinger
51'
46'
Замена
P. Krawczyk
️️️️
С. Муселик
ГОЛ! 1:1!
M. Matras
Пас отдал
K. Getinger
15'
9'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Чиж
Пас отдал
С. Муселик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сталь
3
Берт Эсселинк
ЦЗ
21
Mateusz Matras
ЦЗ
6
Leândro
ЦЗ
6
Мэттью Гилламьер
ОП
6
Łukasz Gerstenstein
ЦП
19
Michał Trąbka
ЦП
23
Krystian Getinger
(К)
ЦП
17
Илья Шкурин
ЦФ
77
Матеуш Кочальски
ЦФ
10
Maciej Domański
ЦФ
11
Krzysztof Wołkowicz
ЦФ
Главный тренер
Камил Киерес
Гурник
31
Daniel Bielica
ВР
3
Kryspin Szczesniak
ЦЗ
26
Рафал Яницки
ЦЗ
67
Norbert Barczak
ЦП
8
Dani Pacheco
ЦП
26
Damian Rasak
ЦП
55
Шимон Чиж
ЦП
20
Adrian Kapralik
ЦФ
18
M. Siplak
ЦФ
17
Daisuke Yokota
ЦФ
70
Себастьян Муселик
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
Сталь
13
Konrad Jałocha
ВР
5
Marco Ehmann
ЦЗ
14
Przemysław Maj
ЦП
8
Koki Hinokio
ЦП
22
Rafael Santos
ЦП
66
Алвис Яунземс
ЦП
12
Mateusz Stępień
ЦП
25
Łukasz Wolsztyński
ЦП
9
Kai Meriluoto
ЦФ
Гурник
13
Эрик Янжа
ЦЗ
96
Robert Dadok
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
2
Борис Секулич
ОП
23
Filipe Nascimento
ЦП
17
Kamil Lukoszek
ЦП
22
Piotr Krawczyk
ЦФ
25
Michał Szromnik
ЦФ
13
Костас Триантафиллопулос
ЦФ
3-1-3-4
3
Эсселинк
21
6
6
Гилламьер
6
19
23
17
Шкурин
11
10
77
Кочальски
2-4-4
31
3
26
Яницки
8
26
55
Чиж
67
70
Муселик
17
18
20
11
66
Яунземс
66
Яунземс
11
18
13
Янжа
13
Янжа
18
8
16
16
8
55
Чиж
23
23
55
Чиж
70
Муселик
22
22
70
Муселик
Остались в запасе
Сталь
Гурник
13
Konrad Jałocha
ВР
5
Marco Ehmann
ЦЗ
14
Przemysław Maj
ЦП
8
Koki Hinokio
ЦП
22
Rafael Santos
ЦП
12
Mateusz Stępień
ЦП
25
Łukasz Wolsztyński
ЦП
9
Kai Meriluoto
ЦФ
Главный тренер
Камил Киерес
96
Robert Dadok
ЦЗ
2
Борис Секулич
ОП
17
Kamil Lukoszek
ЦП
25
Michał Szromnik
ЦФ
13
Костас Триантафиллопулос
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
Остались в запасе
13
Konrad Jałocha
ВР
5
Marco Ehmann
ЦЗ
14
Przemysław Maj
ЦП
8
Koki Hinokio
ЦП
22
Rafael Santos
ЦП
12
Mateusz Stępień
ЦП
25
Łukasz Wolsztyński
ЦП
9
Kai Meriluoto
ЦФ
Остались в запасе
96
Robert Dadok
ЦЗ
2
Борис Секулич
ОП
17
Kamil Lukoszek
ЦП
25
Michał Szromnik
ЦФ
13
Костас Триантафиллопулос
ЦФ
Главный тренер
Камил Киерес
Главный тренер
Ян Урбан
Статистика матча Сталь - Гурник
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сталь
Польша. Экстракласа, 34 тур
Легия
2 : 2
24.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 33 тур
Сталь
2 : 2
16.05.2025
Радомяк
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пуща
2 : 3
12.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 31 тур
Сталь
0 : 2
03.05.2025
Ракув
Польша. Экстракласа, 30 тур
Заглембе
2 : 2
28.04.2025
Сталь
Гурник
Польша. Экстракласа, 17 тур
Погонь
- : -
06.12.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 16 тур
Гурник
3 : 2
27.11.2026
Висла Плоцк
Польша. Экстракласа, 15 тур
Заглембе
2 : 0
21.11.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 14 тур
Гурник
2 : 1
07.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Видзев
1 : 1
23.10.2026
Гурник
Информация о матче
Главный судья:
Jaroslaw Przybyl, Poland
Стадион:
Stadion Stali Mielec, Mielec
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