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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Видзев - Варта
Видзев - Варта: обзор матча 04 ноября 2023
Видзев
04.11.2023, суббота, 19:30
Польша. Экстракласа, 14 тур
0 : 1
Завершен
Варта
20'
M. Eppel
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Видзев - Варта
90'
+2
Желтая карточка
J. Grobelny
Замена
I. Dawid
️️️️
D. Kun
83'
71'
Замена
M. Kopczyński
️️️️
Н. Мяенпя
71'
Замена
J. Kiełb
️️️️
M. Eppel
71'
Замена
J. Paszkowski
️️️️
F. Borowski
68'
Желтая карточка
F. Borowski
Замена
D. Tkacz
️️️️
A. Klimek
62'
Замена
F. Nunes
️️️️
E. Terpiłowski
62'
57'
Замена
T. Prikryl
️️️️
С. Савич
30'
Замена
F. Borowski
️️️️
М. Луиш
20'
ГОЛ! 0:1!
M. Eppel
Пас отдал
К. Шмит
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Видзев
23
Генрих Раваш
ВР
11
Mato Milos
ЦЗ
4
Mateusz Żyro
ЦЗ
15
Имад Рондич
ЦП
13
Ernest Terpiłowski
ЦП
7
Antoni Klimek
ЦП
10
Fran Álvarez
ЦП
14
Dominik Kun
(К)
ЦП
14
Андрей Цыганик
ЦФ
22
J. Sanchez
ЦФ
15
Luís da Silva
ЦФ
Главный тренер
Януш Недзвидц
Варта
1
Jedrzej Grobelny
ВР
4
Dimitrios Stavropoulos
ЦЗ
11
Konrad Matuszewski
ЦЗ
44
Dawid Szymonowicz
(К)
ЦЗ
15
Богдан Цыру
ЦЗ
2
Якуб Бартковски
ПЗ
8
Ниило Мяенпя
ОП
90
Мигель Луиш
ЦП
7
Каетан Шмит
ЦФ
27
M. Eppel
ЦФ
77
Стефан Савич
ЦФ
Главный тренер
Давид Шульчек
Видзев
33
Jan Krzywański
ВР
21
Patryk Stępiński
ЦЗ
23
Paweł Zieliński
ЦЗ
88
Ignacy Dawid
ЦП
19
Dawid Tkacz
ЦП
80
Filip Przybulek
ЦП
92
Fábio Nunes
ЦФ
Варта
1
Adrian Lis
ВР
31
Оскар Крзызак
ЦЗ
34
Wiktor Pleśnierowicz
ЦЗ
3
Jakub Kiełb
ЦП
15
Michał Kopczyński
ЦП
47
Tomas Prikryl
ЦП
25
Jakub Paszkowski
ЦП
28
Filip Borowski
ЦФ
97
Wiktor Kaminski
ЦФ
2-5-3
23
Раваш
11
4
13
7
10
14
15
Рондич
15
22
14
Цыганик
3-3-1-3
1
11
44
15
Цыру
2
Бартковски
8
Мяенпя
4
90
Луиш
77
Савич
27
7
Шмит
14
88
88
14
7
19
19
7
13
92
92
13
27
3
3
27
8
Мяенпя
15
15
8
Мяенпя
77
Савич
47
47
77
Савич
25
25
90
Луиш
28
28
90
Луиш
Остались в запасе
Видзев
Варта
33
Jan Krzywański
ВР
21
Patryk Stępiński
ЦЗ
23
Paweł Zieliński
ЦЗ
80
Filip Przybulek
ЦП
Главный тренер
Януш Недзвидц
1
Adrian Lis
ВР
31
Оскар Крзызак
ЦЗ
34
Wiktor Pleśnierowicz
ЦЗ
97
Wiktor Kaminski
ЦФ
Главный тренер
Давид Шульчек
Остались в запасе
33
Jan Krzywański
ВР
21
Patryk Stępiński
ЦЗ
23
Paweł Zieliński
ЦЗ
80
Filip Przybulek
ЦП
Остались в запасе
1
Adrian Lis
ВР
31
Оскар Крзызак
ЦЗ
34
Wiktor Pleśnierowicz
ЦЗ
97
Wiktor Kaminski
ЦФ
Главный тренер
Януш Недзвидц
Главный тренер
Давид Шульчек
Статистика матча Видзев - Варта
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Видзев
Польша. Экстракласа, 16 тур
Видзев
- : -
28.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Видзев
3 : 0
07.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 13 тур
ГКС Катовице
3 : 2
31.10.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 12 тур
Видзев
1 : 1
23.10.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 11 тур
Видзев
0 : 0
16.10.2026
Висла
Варта
Польша. Экстракласа, 34 тур
Ягеллония
3 : 0
25.05.2024
Варта
Польша. Экстракласа, 33 тур
Варта
0 : 1
19.05.2024
Легия
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пуща
1 : 0
12.05.2024
Варта
Польша. Экстракласа, 31 тур
Варта
2 : 1
05.05.2024
Видзев
Польша. Экстракласа, 30 тур
Пяст
2 : 0
26.04.2024
Варта
Информация о матче
Главный судья:
Damian Kos, Poland
Стадион:
Stadion Widzewa Łódź, Lodz
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