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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Корона - Видзев
Корона - Видзев: обзор матча 22 сентября 2023
Корона
22.09.2023, пятница, 19:00
Польша. Экстракласа, 9 тур
1 : 1
Завершен
Видзев
2'
M. Czyżycki
42'
B. Pawlowski (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Корона - Видзев
Желтая карточка
P. Malarczyk
90'
+5
85'
Желтая карточка
А. Цыганик
Желтая карточка
D. Błanik
83'
82'
Замена
E. Terpiłowski
️️️️
B. Pawlowski
Замена
J. Konstantyn
️️️️
M. Czyżycki
82'
73'
Замена
А. Цыганик
️️️️
D. Tkacz
73'
Замена
И. Рондич
️️️️
J. Sanchez
Замена
D. Błanik
️️️️
J. Podgórski
69'
Замена
R. Deaconu
️️️️
Y. Hofmeister
63'
Замена
A. Dalmau
️️️️
Е. Шикавка
63'
63'
Замена
С. Керк
️️️️
D. Kun
Желтая карточка
Y. Hofmeister
52'
42'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
B. Pawlowski
29'
Желтая карточка
J. Sanchez
25'
Желтая карточка
Ю. Шеху
ГОЛ! 1:0!
M. Czyżycki
Пас отдал
Д. Затор
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Корона
1
Ксавье Деконски
ВР
44
Доминик Затор
ЦЗ
66
Miłosz Trojak
ЦЗ
6
Jacek Podgórski
ЦЗ
28
Маркус Годиньо
ПЗ
8
Martin Remacle
ЦП
18
Yoav Hofmeister
ЦП
98
Mateusz Czyżycki
ЦП
9
Евгений Шикавка
ЦП
10
Nono
ЦФ
4
Piotr Malarczyk
ЦФ
Главный тренер
Камил Кузера
Видзев
23
Генрих Раваш
ВР
11
Mato Milos
ЦЗ
2
Juan Fernández
ЦЗ
4
Mateusz Żyro
ЦЗ
6
Юлиан Шеху
ОП
14
Dominik Kun
ЦП
25
M. Hanousek
ЦП
19
Dawid Tkacz
ЦП
19
Bartlomiej Pawlowski
ЦП
92
Fábio Nunes
ЦФ
22
J. Sanchez
ЦФ
Главный тренер
Януш Недзвидц
Корона
1
Konrad Forenc
ВР
94
Bartosz Kwiecień
ЦЗ
7
Dawid Błanik
ЦП
13
Miłosz Strzeboński
ЦП
70
Ronaldo Deaconu
ЦП
19
Jakub Konstantyn
ЦП
9
Adrian Dalmau
ЦФ
Видзев
1
Jakub Szymański
ВР
21
Patryk Stępiński
ЦЗ
23
Paweł Zieliński
ЦЗ
7
Antoni Klimek
ЦП
37
Себастьян Керк
ЦП
13
Ernest Terpiłowski
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
15
Luís da Silva
ЦФ
14
Андрей Цыганик
ЦФ
4-4-2
1
Деконски
44
Затор
66
6
28
Годиньо
8
98
9
Шикавка
18
4
10
3-1-4-2
23
Раваш
11
2
4
6
Шеху
25
19
19
14
22
92
6
7
7
6
18
70
70
18
98
19
19
98
9
Шикавка
9
9
9
Шикавка
14
37
Керк
37
Керк
14
19
13
13
19
22
15
Рондич
15
Рондич
22
19
14
Цыганик
14
Цыганик
19
Остались в запасе
Корона
Видзев
1
Konrad Forenc
ВР
94
Bartosz Kwiecień
ЦЗ
13
Miłosz Strzeboński
ЦП
Главный тренер
Камил Кузера
1
Jakub Szymański
ВР
21
Patryk Stępiński
ЦЗ
23
Paweł Zieliński
ЦЗ
7
Antoni Klimek
ЦП
15
Luís da Silva
ЦФ
Главный тренер
Януш Недзвидц
Остались в запасе
1
Konrad Forenc
ВР
94
Bartosz Kwiecień
ЦЗ
13
Miłosz Strzeboński
ЦП
Остались в запасе
1
Jakub Szymański
ВР
21
Patryk Stępiński
ЦЗ
23
Paweł Zieliński
ЦЗ
7
Antoni Klimek
ЦП
15
Luís da Silva
ЦФ
Главный тренер
Камил Кузера
Главный тренер
Януш Недзвидц
Статистика матча Корона - Видзев
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Корона
Польша. Экстракласа, 16 тур
Корона
- : -
30.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Пяст
2 : 0
20.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 14 тур
Корона
0 : 2
07.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Заглембе
1 : 0
02.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 12 тур
Корона
1 : 0
24.10.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 11 тур
Лех
6 : 1
18.10.2026
Корона
Видзев
Польша. Экстракласа, 16 тур
Видзев
- : -
28.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Видзев
3 : 0
07.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 13 тур
ГКС Катовице
3 : 2
31.10.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 12 тур
Видзев
1 : 1
23.10.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 11 тур
Видзев
0 : 0
16.10.2026
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