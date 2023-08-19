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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Рух - Ягеллония
Рух - Ягеллония: обзор матча 19 августа 2023
Рух
19.08.2023, суббота, 21:00
Польша. Экстракласа, 5 тур
0 : 1
Завершен
Ягеллония
85'
Нене
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рух - Ягеллония
Желтая карточка
M. Feliks
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
T. Kupisz
Желтая карточка
T. Wójtowicz
88'
85'
ГОЛ! 0:1!
Нене
Пас отдал
B. Wdowik
82'
Замена
K. Toporkiewicz
️️️️
J. Kubicki
82'
Замена
T. Kupisz
️️️️
М. Сачек
78'
Желтая карточка
W. Łaski
Замена
R. Szywacz
️️️️
M. Bartolewski
78'
Замена
T. Foszmańczyk
️️️️
K. Michalski
71'
71'
Замена
W. Łaski
️️️️
J. Naranjo
67'
Замена
P. Olszewski
️️️️
Д. Марчук
67'
Замена
Нене
️️️️
А. Пулулу
Желтая карточка
M. Bartolewski
66'
Замена
M. Feliks
️️️️
D. Steczyk
60'
Замена
P. Sikora
️️️️
F. Starzyński
60'
Желтая карточка
P. Szur
59'
Желтая карточка
D. Steczyk
28'
25'
Желтая карточка
J. Kubicki
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рух
1
Michał Buchalik
ВР
4
Przemysław Szur
ЦЗ
21
Maciej Sadlok
ЦЗ
14
Mateusz Bartolewski
ЦЗ
26
Kacper Michalski
ЦП
6
Tomasz Swędrowski
ЦП
20
Szymon Szymanski
ЦП
33
Tomasz Wójtowicz
ЦП
10
Filip Starzyński
ЦФ
11
D. Steczyk
ЦФ
95
Daniel Szczepan
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Скробач
Ягеллония
33
Zlatan Alomerović
ВР
20
Bartłomiej Wdowik
ЦЗ
72
Матеуш Скшипчак
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
6
Тарас Романчук
ЦП
14
Jarosław Kubicki
ЦП
11
Доминик Марчук
ЦП
28
José Naranjo
ЦП
26
Адриан Дигес
ЦФ
11
Хесус Имас
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Рух
82
Jakub Bielecki
ВР
71
Remigiusz Szywacz
ЦЗ
25
Paweł Baranowski
ЦЗ
2
Konrad Kasolik
ЦЗ
77
Каспер Скверчински
ЛП
8
Patryk Sikora
ЦП
10
Tomasz Foszmańczyk
ЦП
16
J. Sedlak
ЦФ
19
Michal Feliks
ЦФ
Ягеллония
50
Славомир Абрамович
ВР
17
Miłosz Matysik
ЦЗ
19
Pawel Olszewski
ЦЗ
36
Jakub Lewicki
ЦЗ
3
Душан Стойинович
ЦЗ
77
Wojciech Łaski
ЦП
18
Нене
ЦП
21
Krzysztof Toporkiewicz
ЦП
18
Tomasz Kupisz
ЦФ
3-4-3
1
4
21
14
26
20
33
6
95
11
10
3-4-1-2
33
61
Сачек
72
Скшипчак
20
14
11
Марчук
28
6
Романчук
9
Пулулу
11
Имас
26
Дигес
14
71
71
14
10
8
8
10
26
10
10
26
11
19
19
11
11
Марчук
19
19
11
Марчук
28
77
77
28
9
Пулулу
18
Нене
18
Нене
9
Пулулу
14
21
21
14
61
Сачек
18
18
61
Сачек
Остались в запасе
Рух
Ягеллония
82
Jakub Bielecki
ВР
25
Paweł Baranowski
ЦЗ
2
Konrad Kasolik
ЦЗ
77
Каспер Скверчински
ЛП
16
J. Sedlak
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Скробач
50
Славомир Абрамович
ВР
17
Miłosz Matysik
ЦЗ
36
Jakub Lewicki
ЦЗ
3
Душан Стойинович
ЦЗ
Главный тренер
Адриан Семенец
Остались в запасе
82
Jakub Bielecki
ВР
25
Paweł Baranowski
ЦЗ
2
Konrad Kasolik
ЦЗ
77
Каспер Скверчински
ЛП
16
J. Sedlak
ЦФ
Остались в запасе
50
Славомир Абрамович
ВР
17
Miłosz Matysik
ЦЗ
36
Jakub Lewicki
ЦЗ
3
Душан Стойинович
ЦЗ
Главный тренер
Ярослав Скробач
Главный тренер
Адриан Семенец
Статистика матча Рух - Ягеллония
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Рух
Польша. Кубок, 1/2 финала
Рух
0 : 5
02.04.2025
Легия
Польша. Кубок, 1/4 финала
Рух
2 : 0
25.02.2025
Корона
Польша. Экстракласа, 34 тур
Рух
2 : 0
25.05.2024
Краковия
Польша. Экстракласа, 33 тур
Корона
2 : 0
18.05.2024
Рух
Польша. Экстракласа, 32 тур
Радомяк
0 : 2
13.05.2024
Рух
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ягеллония
- : -
29.11.2026
Радомяк
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
3 : 1
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Ягеллония
1 : 0
08.11.2026
ГКС Катовице
Лига Европы, 4 тур
Левски
1 : 0
05.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 13 тур
Вечиста
1 : 3
31.10.2026
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