Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Пуща - Сталь
Пуща - Сталь: обзор матча 07 августа 2023
Пуща
07.08.2023, понедельник, 20:00
Польша. Экстракласа, 3 тур
1 : 0
Завершен
Сталь
65'
M. Walski
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пуща - Сталь
Замена
J. Bartosz
️️️️
J. Serafin
88'
Желтая карточка
J. Serafin
80'
77'
Замена
М. Гилламьер
️️️️
M. Trąbka
77'
Замена
Ł. Wolsztyński
️️️️
M. Domański
Желтая карточка
Й. Майчрзак
75'
Замена
R. Kidric
️️️️
K. Zapolnik
75'
Замена
M. Pieczek
️️️️
M. Cholewiak
75'
72'
Замена
И. Шкурин
️️️️
K. Meriluoto
72'
Замена
K. Wołkowicz
️️️️
K. Getinger
72'
Замена
M. Stępień
️️️️
Ł. Gerstenstein
68'
Желтая карточка
P. Wlazło
65'
Желтая карточка
М. Кочальски
ГОЛ! 1:0!
M. Walski
65'
61'
Желтая карточка
K. Hinokio
Замена
M. Walski
️️️️
W. Hajda
58'
Замена
Й. Майчрзак
️️️️
A. Siemaszko
57'
Желтая карточка
W. Hajda
42'
Желтая карточка
A. Siemaszko
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пуща
12
Kewin Komar
ВР
8
Piotr Mroziński
ЦЗ
22
Артур Крачун
ЦЗ
27
Łukasz Sołowiej
ЦЗ
3
Roman Yakuba
ЦЗ
5
Konrad Stepien
ЦЗ
14
Jakub Serafin
ЦП
9
Artur Siemaszko
ЦП
70
Wojciech Hajda
ЦП
11
Mateusz Cholewiak
ЦП
25
Kamil Zapolnik
ЦП
Главный тренер
Томаш Тулач
Сталь
3
Берт Эсселинк
ЦЗ
21
Mateusz Matras
ЦЗ
4
Kamil Pajnowski
ЦЗ
8
Koki Hinokio
ЦП
23
Krystian Getinger
ЦП
18
Piotr Wlazło
ЦП
19
Michał Trąbka
ЦП
6
Łukasz Gerstenstein
ЦП
10
Maciej Domański
ЦФ
9
Kai Meriluoto
ЦФ
77
Матеуш Кочальски
ЦФ
Главный тренер
Камил Киерес
Пуща
99
Kacper Piechota
ВР
21
Michał Koj
ЦЗ
17
Jakub Bartosz
ЦЗ
6
Marcel Pieczek
ЦП
16
Michał Walski
ЦП
45
Rok Kidric
ЦФ
10
Hubert Tomalski
ЦФ
30
Йордан Майчрзак
ЦФ
9
M. Mesanovic
ЦФ
Сталь
13
Konrad Jałocha
ВР
6
Leândro
ЦЗ
6
Мэттью Гилламьер
ОП
12
Mateusz Stępień
ЦП
22
Rafael Santos
ЦП
29
Jakub Rozwadowski
ЦП
25
Łukasz Wolsztyński
ЦП
11
Krzysztof Wołkowicz
ЦФ
17
Илья Шкурин
ЦФ
3-2-5
12
27
3
5
22
Крачун
8
9
70
11
25
14
3-5-3
3
Эсселинк
21
4
8
18
19
6
23
77
Кочальски
9
10
14
17
17
14
11
6
6
11
70
16
16
70
25
45
45
25
9
30
Майчрзак
30
Майчрзак
9
19
6
Гилламьер
6
Гилламьер
19
6
12
12
6
10
25
25
10
23
11
11
23
9
17
Шкурин
17
Шкурин
9
Остались в запасе
Пуща
Сталь
99
Kacper Piechota
ВР
21
Michał Koj
ЦЗ
10
Hubert Tomalski
ЦФ
9
M. Mesanovic
ЦФ
Главный тренер
Томаш Тулач
13
Konrad Jałocha
ВР
6
Leândro
ЦЗ
22
Rafael Santos
ЦП
29
Jakub Rozwadowski
ЦП
Главный тренер
Камил Киерес
Остались в запасе
99
Kacper Piechota
ВР
21
Michał Koj
ЦЗ
10
Hubert Tomalski
ЦФ
9
M. Mesanovic
ЦФ
Остались в запасе
13
Konrad Jałocha
ВР
6
Leândro
ЦЗ
22
Rafael Santos
ЦП
29
Jakub Rozwadowski
ЦП
Главный тренер
Томаш Тулач
Главный тренер
Камил Киерес
Статистика матча Пуща - Сталь
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Пуща
Польша. Экстракласа, 34 тур
Пуща
1 : 1
24.05.2025
Шленск
Польша. Экстракласа, 33 тур
Видзев
2 : 0
19.05.2025
Пуща
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пуща
2 : 3
12.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 31 тур
Лех
8 : 1
03.05.2025
Пуща
Польша. Экстракласа, 30 тур
Пуща
4 : 5
25.04.2025
Погонь
Сталь
Польша. Экстракласа, 34 тур
Легия
2 : 2
24.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 33 тур
Сталь
2 : 2
16.05.2025
Радомяк
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пуща
2 : 3
12.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 31 тур
Сталь
0 : 2
03.05.2025
Ракув
Польша. Экстракласа, 30 тур
Заглембе
2 : 2
28.04.2025
Сталь
Новости команд
Все
Пуща
Сталь
Польский клуб подписал Георгия Жукова
2025.01.31 16:33
1
Форвард ЦСКА может оказаться в «Болонье»
2024.03.18 11:26
6
Польский клуб подписал Георгия Жукова
2025.01.31 16:33
1
Форвард ЦСКА может оказаться в «Болонье»
2024.03.18 11:26
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+