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Руденко: «Почти договорились с польской «Вартой», но слава богу, что не до конца»
23 апреля 2022, 15:15
1
Польская «Варта» намерена арендовать форварда «Спартака-2» Руденко
18 января 2022, 14:49
2
Официально: Подольски – новый игрок «Гурника»
6 июля 2021, 15:51
4
36-летний Подольски ведет переговоры с польским «Гурником»
5 июля 2021, 08:38
2
Агент Вишневски: «К игроку есть интерес из России, Германии, Италии»
25 мая 2021, 16:40
2
Руденко: «Почти договорились с польской «Вартой», но слава богу, что не до конца»
23 апреля 2022, 15:15
1
Польская «Варта» намерена арендовать форварда «Спартака-2» Руденко
18 января 2022, 14:49
2
Официально: Подольски – новый игрок «Гурника»
6 июля 2021, 15:51
4
36-летний Подольски ведет переговоры с польским «Гурником»
5 июля 2021, 08:38
2
Агент Вишневски: «К игроку есть интерес из России, Германии, Италии»
25 мая 2021, 16:40
2
«Локомотив» и «Краснодар» интересуются польским защитником Вишневски
24 мая 2021, 12:20
1
Фанат польского «Гурника» скончался после избиения болельщиками «Руха»
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0 : 0
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Варта
2 : 1
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Польша. Экстракласа, 23 тур
Гурник
2 : 1
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3 : 1
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1 : 3
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Гурник

Варта - Гурник - 29 июля 2023

Варта
29.07.2023, суббота, 16:00
Польша. Экстракласа, 2 тур
2 : 0
Матч завершен
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Гурник
35' K. Szmyt (П)
87' M. Kupczak
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Варта - Гурник
Матч завершен
ГОЛ! 2:0
Mateusz Kupczak
87'
82'
Замена
Себастьян Муселик ️️️️➡️️ Daisuke Yokota
Замена
Wiktor Kaminski ️️️️➡️️ Stefan Savić
81'
Замена
Filip Borowski ️️️️➡️️ Kajetan Szmyt
81'
73'
Желтая карточка
Rafał Janicki
Замена
Dimitrios Stavropoulos ️️️️➡️️ Miguel LuÃ­s
67'
Замена
Адам Зрелак ️️️️➡️️ Дарио Визингер
67'
64'
Замена
Mateusz Chmarek ️️️️➡️️ Piotr Krawczyk
64'
Замена
Lawrence Ennali ️️️️➡️️ Kamil Lukoszek
64'
Замена
Robert Dadok ️️️️➡️️ Борис Секулич
Замена
Ниило Мяенпя ️️️️➡️️ Maciej Żurawski
58'
ГОЛ с пенальти! 1:0
Kajetan Szmyt
35'
20'
Желтая карточка
Kryspin Szczesniak
6'
Замена
Ричард Йенсен ️️️️➡️️ Konstantinos Triantafyllopoulos
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Варта
1
Adrian Lis
ВР
44
Dawid Szymonowicz
ЦЗ
21
Mateusz Kupczak
ЦЗ
34
Wiktor Pleśnierowicz
ЦЗ
2
Якуб Бартковски
ПЗ
3
Jakub Kiełb
ЦП
16
Miguel LuÃ­s
ЦП
6
Maciej Żurawski
ЦФ
77
Stefan Savić
ЦФ
29
Дарио Визингер
ЦФ
7
Kajetan Szmyt
ЦФ
Главный тренер
Давид Шульчек
Гурник
1
Daniel Bielica
ВР
5
Kryspin Szczesniak
ЦЗ
26
Rafał Janicki
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
2
Борис Секулич
ОП
6
Damian Rasak
ЦП
17
Kamil Lukoszek
ЦП
10
Lukas Podolski
ЦП
21
Piotr Krawczyk
ЦФ
13
Konstantinos Triantafyllopoulos
ЦФ
14
Daisuke Yokota
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
Варта
33
Jedrzej Grobelny
ВР
4
Dimitrios Stavropoulos
ЦЗ
27
Kacper Przybylko
ЦЗ
8
Ниило Мяенпя
ЦП
20
Jakub Wajman
ЦП
25
Jakub Paszkowski
ЦП
99
Адам Зрелак
ЦФ
28
Filip Borowski
ЦФ
97
Wiktor Kaminski
ЦФ
Гурник
96
Robert Dadok
ЦЗ
27
Dominik Szala
ЦЗ
11
Lawrence Ennali
ЦП
19
Nikodem Zielonka
ЦП
5
Ричард Йенсен
ЦП
15
Norbert Wojtuszek
ЦП
20
Mateusz Chmarek
ЦП
9
Себастьян Муселик
ЦФ
32
Michał Szromnik
ЦФ
4-2-4
1
44
21
34
2
Бартковски
3
16
6
7
29
Визингер
77
3-1-3-3
1
5
26
16
2
Секулич
6
17
10
14
13
21
16
4
4
16
6
8
Мяенпя
8
Мяенпя
6
29
Визингер
99
Зрелак
99
Зрелак
29
Визингер
7
28
28
7
77
97
97
77
2
Секулич
96
96
2
Секулич
17
11
11
17
13
5
Йенсен
5
Йенсен
13
21
20
20
21
14
9
Муселик
9
Муселик
14
Остались в запасе
Варта
Гурник
33
Jedrzej Grobelny
ВР
27
Kacper Przybylko
ЦЗ
20
Jakub Wajman
ЦП
25
Jakub Paszkowski
ЦП
Главный тренер
Давид Шульчек
27
Dominik Szala
ЦЗ
19
Nikodem Zielonka
ЦП
15
Norbert Wojtuszek
ЦП
32
Michał Szromnik
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
Остались в запасе
33
Jedrzej Grobelny
ВР
27
Kacper Przybylko
ЦЗ
20
Jakub Wajman
ЦП
25
Jakub Paszkowski
ЦП
Остались в запасе
27
Dominik Szala
ЦЗ
19
Nikodem Zielonka
ЦП
15
Norbert Wojtuszek
ЦП
32
Michał Szromnik
ЦФ
Главный тренер
Давид Шульчек
Главный тренер
Ян Урбан
Статистика матча Варта - Гурник
2
Желтые карточки
0
2
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