Руденко: «Почти договорились с польской «Вартой», но слава богу, что не до конца»
Польская «Варта» намерена арендовать форварда «Спартака-2» Руденко
Официально: Подольски – новый игрок «Гурника»
36-летний Подольски ведет переговоры с польским «Гурником»
Агент Вишневски: «К игроку есть интерес из России, Германии, Италии»
Руденко: «Почти договорились с польской «Вартой», но слава богу, что не до конца»
Польская «Варта» намерена арендовать форварда «Спартака-2» Руденко
Официально: Подольски – новый игрок «Гурника»
36-летний Подольски ведет переговоры с польским «Гурником»
Агент Вишневски: «К игроку есть интерес из России, Германии, Италии»
«Локомотив» и «Краснодар» интересуются польским защитником Вишневски
Фанат польского «Гурника» скончался после избиения болельщиками «Руха»