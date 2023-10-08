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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Орхус - Копенгаген
Орхус - Копенгаген: обзор матча 08 октября 2023
Орхус
08.10.2023, воскресенье, 21:00
Дания. Суперлига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Копенгаген
73'
Я. Серра
90+3'
Р. Фалк-Йенсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Орхус - Копенгаген
90'
+5
Вторая желтая
К. Дикс
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
Р. Фалк-Йенсен
Замена
Ф. Брандхоф
️️️️
М. Кнудсен
89'
82'
Желтая карточка
К. Дикс
Желтая карточка
П. Мортенсен
78'
76'
Замена
К. Серенсен
️️️️
Д. Вавро
76'
Замена
О. Стейнн Оскарссон
️️️️
Д. Гонсалвеш
76'
Замена
Д. Ларссон
️️️️
М. Эльюнусси
Желтая карточка
Э. Кал
75'
ГОЛ! 1:0!
Я. Серра
Пас отдал
П. Мортенсен
73'
Замена
Я. Серра
️️️️
Т. Бек
71'
Замена
Э. Кал
️️️️
Д. Линкс
63'
59'
Замена
Э. Ахури
️️️️
Р. Барджи
Желтая карточка
М. Кнустер
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орхус
1
Йеспер Хансен
ВР
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
14
Тобиас Мельгор
ПЗ
2
Феликс Беймо
ПЗ
6
Николай Поульсен
ЦП
23
Микаэл Андерсон
ЦП
4
Магнус Кнудсен
ЦП
31
Тобиас Бек
ПВ
11
Джифт Линкс
ПВ
9
Патрик Мортенсен
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Копенгаген
25
Камил Грабара
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
12
Элиас Йелерт
ПЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
7
Виктор Классон
ЛВ
21
Лукас Лерагер
ЦП
19
Руни Барджи
ПВ
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Орхус
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
19
Эрик Кал
ЛЗ
21
Петер Бьюр
ЛЗ
26
Якоб Андерсен
ПЗ
18
Матиас Сауэр
ЦП
19
Юлиус Бек
ЦП
24
Zach Duncan
ЦП
29
Фредерик Брандхоф
ЦП
13
Янни Серра
ЦФ
Копенгаген
12
Тео Сандер
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦЗ
16
Матео Танлонго
ОП
6
Оскар Хойлунд
ЦП
99
Элиас Ахури
ПВ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
4-3-2-1
1
Хансен
14
Мельгор
5
Тингагер
5
Кнустер
2
Беймо
6
Поульсен
23
Андерсон
4
Кнудсен
31
Бек
11
Линкс
9
Мортенсен
4-1-3-2
25
Грабара
4
Дикс
12
Йелерт
3
Вавро
24
Мелинг
21
Лерагер
7
Гонсалвеш
10
Эльюнусси
7
Классон
8
Фалк-Йенсен
19
Барджи
11
Линкс
19
Кал
19
Кал
11
Линкс
4
Кнудсен
29
Брандхоф
29
Брандхоф
4
Кнудсен
31
Бек
13
Серра
13
Серра
31
Бек
3
Вавро
3
Серенсен
3
Серенсен
3
Вавро
19
Барджи
99
Ахури
99
Ахури
19
Барджи
7
Гонсалвеш
9
Оскарссон
9
Оскарссон
7
Гонсалвеш
10
Эльюнусси
17
Ларссон
17
Ларссон
10
Эльюнусси
Остались в запасе
Орхус
Копенгаген
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
21
Петер Бьюр
ЛЗ
26
Якоб Андерсен
ПЗ
18
Матиас Сауэр
ЦП
19
Юлиус Бек
ЦП
24
Zach Duncan
ЦП
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
12
Тео Сандер
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦЗ
16
Матео Танлонго
ОП
6
Оскар Хойлунд
ЦП
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
21
Петер Бьюр
ЛЗ
26
Якоб Андерсен
ПЗ
18
Матиас Сауэр
ЦП
19
Юлиус Бек
ЦП
24
Zach Duncan
ЦП
Остались в запасе
12
Тео Сандер
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦЗ
16
Матео Танлонго
ОП
6
Оскар Хойлунд
ЦП
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Орхус - Копенгаген
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Орхус
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
1 : 4
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Копенгаген
Дания. Суперлига, 16 тур
Копенгаген
- : -
29.11.2026
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Интер
2 : 0
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
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0 : 2
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