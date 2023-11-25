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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Зальцбург - Хартберг
Зальцбург - Хартберг: обзор матча 25 ноября 2023
Зальцбург
25.11.2023, суббота, 19:00
Австрия. Бундеслига, 15 тур
3 : 2
Завершен
Хартберг
45+4'
П. Ратков
48'
О. Глух
85'
Д. Нене
11'
I. Bowat
56'
Л. Моргалла (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зальцбург - Хартберг
Желтая карточка
С. Павлович
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
М. Сангаре
89'
Замена
J. Halwachs
️️️️
У. Диаките
ГОЛ! 3:2!
Д. Нене
Пас отдал
Д. Гиндо
85'
Замена
М. Дьямбу
️️️️
М. Бидструп
84'
80'
Замена
Р. Провиденсе
️️️️
Д. Прокоп
Замена
Н. Капалдо
️️️️
Л. Моргалла
73'
Замена
Л. Гурна
️️️️
О. Глух
73'
Замена
Р. Шимич
️️️️
П. Ратков
73'
64'
Желтая карточка
М. Энтруп
Замена
Д. Нене
️️️️
К. Конате
58'
56'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Л. Моргалла
ГОЛ! 2:1!
О. Глух
48'
Желтая карточка
А. Дедич
45'
+6
ГОЛ! 1:1!
П. Ратков
Пас отдал
О. Глух
45'
+4
34'
Замена
Д. Фризер
️️️️
Д. Авдияй
Желтая карточка
М. Бидструп
14'
11'
ГОЛ! 0:1!
I. Bowat
Пас отдал
Д. Прокоп
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
30
Александер Шлагер
ВР
37
Амар Дедич
(К)
ЛЗ
27
Дауда Гиндо
ЛЗ
39
Леандро Моргалла
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
24
Лука Сучич
ЦП
2
Мадс Бидструп
ЦП
17
Аманква Форсон
АП
10
Оскар Глух
АП
19
Карим Конате
ЦФ
10
Петар Ратков
ЦФ
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
16
Мануэль Пфайфер
ЛЗ
2
Пауль Компош
ЦЗ
15
Ibane Bowat
ЦЗ
10
Донис Авдияй
ЛВ
17
Усман Диаките
ОП
28
Юрген Хайль
(К)
ЦП
10
Доминик Прокоп
АП
18
Мамаду Сангаре
АП
27
Кристоф Ланг
АП
9
Максимилиан Энтруп
ЦФ
Главный тренер
Маркус Шопп
Зальцбург
58
Нико Мантль
ВР
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
6
Мамади Дьямбу
ОП
29
Люка Гурна
ОП
24
Николас Капалдо
ЦП
45
Доржель Нене
ЦФ
9
Роко Шимич
ЦФ
Хартберг
39
Tobias Knoflach
ВР
15
Michael Steinwender
ЦЗ
3
Angelo Brückner
ЦЗ
23
Тобиас Кайнц
ЦЗ
40
Julian Halwachs
ЦП
28
Доминик Фризер
ПВ
15
Рубен Провиденсе
ЦФ
4-2-2-2
30
Шлагер
27
Гиндо
39
Моргалла
31
Павлович
37
Дедич
24
Сучич
2
Бидструп
10
Глух
17
Форсон
10
Ратков
19
Конате
3-1-1-3-2
1
2
Компош
15
16
Пфайфер
17
Диаките
28
Хайль
18
Сангаре
27
Ланг
10
Авдияй
9
Энтруп
10
Прокоп
2
Бидструп
6
Дьямбу
6
Дьямбу
2
Бидструп
10
Глух
29
Гурна
29
Гурна
10
Глух
39
Моргалла
24
Капалдо
24
Капалдо
39
Моргалла
19
Конате
45
Нене
45
Нене
19
Конате
10
Ратков
9
Шимич
9
Шимич
10
Ратков
17
Диаките
40
40
17
Диаките
10
Авдияй
28
Фризер
28
Фризер
10
Авдияй
10
Прокоп
15
Провиденсе
15
Провиденсе
10
Прокоп
Остались в запасе
Зальцбург
Хартберг
58
Нико Мантль
ВР
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
39
Tobias Knoflach
ВР
15
Michael Steinwender
ЦЗ
3
Angelo Brückner
ЦЗ
23
Тобиас Кайнц
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Шопп
Остались в запасе
58
Нико Мантль
ВР
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
Остались в запасе
39
Tobias Knoflach
ВР
15
Michael Steinwender
ЦЗ
3
Angelo Brückner
ЦЗ
23
Тобиас Кайнц
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Шопп
Статистика матча Зальцбург - Хартберг
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
2 : 0
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Главный судья:
Alan Kijas, Austria
Стадион:
Ред Булл Арена
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