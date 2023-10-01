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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Хартберг - Альтах
Хартберг - Альтах: обзор матча 01 октября 2023
Хартберг
01.10.2023, воскресенье, 15:30
Австрия. Бундеслига, 9 тур
0 : 0
Завершен
Альтах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хартберг - Альтах
89'
Замена
Н. Бишоф
️️️️
Л. Фадингер
86'
Желтая карточка
Л. Фадингер
Замена
M. Steinwender
️️️️
У. Диаките
84'
80'
Желтая карточка
М. Бере
77'
Замена
A. Abdijanović
️️️️
С. Инголич
71'
Замена
Д. Райтер
️️️️
Я. Юрчек
Замена
M. Fillafer
️️️️
Р. Провиденсе
69'
65'
Желтая карточка
Л. Гугганиг
Замена
М. Сангаре
️️️️
К. Ланг
57'
36'
Желтая карточка
Ф. Штраус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
16
Мануэль Пфайфер
ЛЗ
2
Пауль Компош
ЦЗ
15
Ibane Bowat
ЦЗ
23
Тобиас Кайнц
ЦЗ
10
Донис Авдияй
ЛВ
28
Юрген Хайль
ЦП
27
Кристоф Ланг
АП
28
Доминик Фризер
ПВ
17
Усман Диаките
ЦФ
15
Рубен Провиденсе
ЦФ
Главный тренер
Маркус Шопп
Альтах
1
Dejan Stojanović
ВР
47
Леонардо Лукачевич
ЛЗ
5
Лукас Гугганиг
ЦЗ
17
Лукас Ягер
ЦЗ
25
Сандро Инголич
ПЗ
4
Феликс Штраус
ОП
8
Мике-Штефен Бере
ЦП
8
Лукас Фадингер
АП
27
Кристиан Гебауэр
ПВ
27
Ян Юрчек
ЦФ
30
Пауль Коллер
ЦФ
Хартберг
39
Tobias Knoflach
ВР
15
Michael Steinwender
ЦЗ
3
Angelo Brückner
ЦЗ
40
Julian Halwachs
ЦП
11
Maximilian Fillafer
ЦП
18
Мамаду Сангаре
ЦП
8
Christoph Urdl
ЦП
Альтах
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
19
Себастьян Айгнер
ОП
29
Доминик Райтер
ЦП
22
Amir Abdijanović
ЦФ
27
Ноа Бишоф
ЦФ
4-1-3-2
1
16
Пфайфер
15
23
Кайнц
2
Компош
28
Хайль
10
Авдияй
27
Ланг
28
Фризер
15
Провиденсе
17
Диаките
4-1-1-2-2
1
25
Инголич
5
Гугганиг
17
Ягер
47
Лукачевич
4
Штраус
8
Бере
27
Гебауэр
8
Фадингер
30
Коллер
27
Юрчек
17
Диаките
15
15
17
Диаките
15
Провиденсе
11
11
15
Провиденсе
27
Ланг
18
Сангаре
18
Сангаре
27
Ланг
27
Юрчек
29
Райтер
29
Райтер
27
Юрчек
25
Инголич
22
22
25
Инголич
8
Фадингер
27
Бишоф
27
Бишоф
8
Фадингер
Остались в запасе
Хартберг
Альтах
39
Tobias Knoflach
ВР
3
Angelo Brückner
ЦЗ
40
Julian Halwachs
ЦП
8
Christoph Urdl
ЦП
Главный тренер
Маркус Шопп
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
19
Себастьян Айгнер
ОП
Остались в запасе
39
Tobias Knoflach
ВР
3
Angelo Brückner
ЦЗ
40
Julian Halwachs
ЦП
8
Christoph Urdl
ЦП
Остались в запасе
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
19
Себастьян Айгнер
ОП
Главный тренер
Маркус Шопп
Статистика матча Хартберг - Альтах
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Альтах
Австрия. Бундеслига, 15 тур
Альтах
- : -
04.12.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
2 : 3
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
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