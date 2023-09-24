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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
ЛАСК - Хартберг
ЛАСК - Хартберг: обзор матча 24 сентября 2023
ЛАСК
24.09.2023, воскресенье, 15:30
Австрия. Бундеслига, 8 тур
0 : 0
Завершен
Хартберг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЛАСК - Хартберг
90'
+1
Желтая карточка
J. Halwachs
Желтая карточка
М. Таловеров
90'
81'
Замена
A. Brückner
️️️️
Т. Кайнц
Замена
Э. Дарбо
️️️️
С. Хорват
80'
Замена
М. Таловеров
️️️️
Б. Йовичич
80'
75'
Замена
J. Halwachs
️️️️
К. Ланг
Желтая карточка
Б. Йовичич
72'
67'
Желтая карточка
I. Bowat
Желтая карточка
Р. Жуль
64'
63'
Желтая карточка
К. Ланг
Замена
М. Усор
️️️️
Ф. Флеккер
62'
Замена
С. Ба
️️️️
М. Любичич
62'
59'
Замена
Р. Провиденсе
️️️️
Д. Фризер
Пенальти не реализован!
Р. Жуль
55'
Замена
Х. Балич
️️️️
Э. Гавел
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛАСК
26
Тобиас Лаваль
ВР
4
Филипп Цирайс
ЦЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
16
Андрес Андраде
ЦЗ
32
Бранко Йовичич
ОП
36
Рене Реннер
ЦП
30
Саша Хорват
АП
29
Флориан Флеккер
ПВ
27
Марин Любичич
ЦФ
32
Роберт Жуль
ЦФ
17
Элиас Гавел
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
16
Мануэль Пфайфер
ЛЗ
2
Пауль Компош
ЦЗ
15
Ibane Bowat
ЦЗ
23
Тобиас Кайнц
ЦЗ
10
Донис Авдияй
ЛВ
28
Юрген Хайль
ЦП
18
Мамаду Сангаре
ЦП
10
Доминик Прокоп
АП
27
Кристоф Ланг
АП
28
Доминик Фризер
ПВ
Главный тренер
Маркус Шопп
ЛАСК
28
Йорг Зибенхандль
ВР
25
Санусси Ба
ЛЗ
40
Максим Таловеров
ЦЗ
5
Эбрима Дарбо
ОП
8
Мозес Усор
ПВ
18
Хусейн Балич
ЦФ
14
Мусса Коне
ЦФ
Хартберг
39
Tobias Knoflach
ВР
3
Angelo Brückner
ЦЗ
15
Michael Steinwender
ЦЗ
8
Christoph Urdl
ЦП
40
Julian Halwachs
ЦП
11
Maximilian Fillafer
ЦП
15
Рубен Провиденсе
ЦФ
3-1-1-2-3
26
Лаваль
4
Цирайс
33
Лукенедер
16
Андраде
32
Йовичич
36
Реннер
30
Хорват
29
Флеккер
17
Гавел
32
Жуль
27
Любичич
4-2-3-1
1
2
Компош
15
23
Кайнц
16
Пфайфер
28
Хайль
18
Сангаре
28
Фризер
27
Ланг
10
Авдияй
10
Прокоп
27
Любичич
25
Ба
25
Ба
27
Любичич
32
Йовичич
40
Таловеров
40
Таловеров
32
Йовичич
30
Хорват
5
Дарбо
5
Дарбо
30
Хорват
29
Флеккер
8
Усор
8
Усор
29
Флеккер
17
Гавел
18
Балич
18
Балич
17
Гавел
23
Кайнц
3
3
23
Кайнц
27
Ланг
40
40
27
Ланг
28
Фризер
15
Провиденсе
15
Провиденсе
28
Фризер
Остались в запасе
ЛАСК
Хартберг
28
Йорг Зибенхандль
ВР
14
Мусса Коне
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
39
Tobias Knoflach
ВР
15
Michael Steinwender
ЦЗ
8
Christoph Urdl
ЦП
11
Maximilian Fillafer
ЦП
Главный тренер
Маркус Шопп
Остались в запасе
28
Йорг Зибенхандль
ВР
14
Мусса Коне
ЦФ
Остались в запасе
39
Tobias Knoflach
ВР
15
Michael Steinwender
ЦЗ
8
Christoph Urdl
ЦП
11
Maximilian Fillafer
ЦП
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Главный тренер
Маркус Шопп
Статистика матча ЛАСК - Хартберг
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
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