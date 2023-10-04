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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сандерленд - Уотфорд
Сандерленд - Уотфорд: обзор матча 04 октября 2023
Сандерленд
04.10.2023, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 10 тур
2 : 0
Завершен
Уотфорд
43'
Н. Хаггинс
62'
А. Ба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сандерленд - Уотфорд
Замена
К. Ригг
️️️️
Д. Беллингем
90'
+6
Замена
L. Semedo
️️️️
М. Берстоу
90'
+1
Замена
Н. Русин
️️️️
Д. Кларк
90'
+1
87'
Красная карточка
Р. Эндрюс
83'
Желтая карточка
Р. Портеус
76'
Замена
М. Райович
️️️️
И. Луза
74'
Желтая карточка
И. Луза
74'
Желтая карточка
Д. Бахман
Замена
А. Аушиш
️️️️
П. Робертс
71'
65'
Замена
Р. Хили
️️️️
Г. Чакветадзе
64'
Замена
И. Коне
️️️️
Т. Деле-Баширу
ГОЛ! 2:0!
А. Ба
Пас отдал
Д. Беллингем
62'
58'
Желтая карточка
Т. Деле-Баширу
Желтая карточка
М. Берстоу
50'
46'
Замена
Р. Эндрюс
️️️️
Ж. Нгакия
46'
Замена
Я. Асприлья
️️️️
Т. Инс
ГОЛ! 1:0!
Н. Хаггинс
Пас отдал
Д. Нил
43'
27'
Желтая карточка
Ж. Нгакия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
22
Энтони Паттерсон
ВР
23
Найалл Хаггинс
ЦЗ
5
Даниэл Баллард
ЦЗ
32
Трай Хьюм
ПЗ
31
Абдулла Ба
ОП
6
Дэн Нил
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
13
Люк О'Найен
ЦП
7
Джоб Беллингем
АП
47
Джек Кларк
ПВ
48
Мэйсон Берстоу
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
26
Имран Луза
ЦП
20
Том Деле-Баширу
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
30
Георгий Чакветадзе
ЦП
15
Вакун Байо
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Сандерленд
1
Натан Бишоп
ВР
3
Йенсон Селт
ЦЗ
23
Нектариос Триантис
ЦЗ
21
Элис Тэйлор
ЛВ
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
11
Крис Ригг
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
9
Luís Semedo
ЦФ
31
Назарий Русин
ЦФ
Уотфорд
29
Бен Хамер
ВР
2
Райан Эндрюс
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
39
Эдо Кайембе
ОП
8
Исмаэль Коне
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
6
Мэтти Поллок
ЦФ
9
Милета Райович
ЦФ
9
Рис Хили
ЦФ
3-1-3-2-1
22
Паттерсон
23
Хаггинс
5
Баллард
32
Хьюм
31
Ба
6
Нил
16
Робертс
13
О'Найен
7
Беллингем
47
Кларк
48
Берстоу
3-2-4-1
26
Бахман
5
Портеус
29
Худт
22
Сьерральта
2
Нгакия
18
Льюис
20
Деле-Баширу
10
Инс
30
Чакветадзе
26
Луза
15
Байо
7
Беллингем
11
Ригг
11
Ригг
7
Беллингем
16
Робертс
24
Аушиш
24
Аушиш
16
Робертс
48
Берстоу
9
9
48
Берстоу
47
Кларк
31
Русин
31
Русин
47
Кларк
2
Нгакия
2
Эндрюс
2
Эндрюс
2
Нгакия
20
Деле-Баширу
8
Коне
8
Коне
20
Деле-Баширу
10
Инс
22
Асприлья
22
Асприлья
10
Инс
26
Луза
9
Райович
9
Райович
26
Луза
30
Чакветадзе
9
Хили
9
Хили
30
Чакветадзе
Остались в запасе
Сандерленд
Уотфорд
1
Натан Бишоп
ВР
3
Йенсон Селт
ЦЗ
23
Нектариос Триантис
ЦЗ
21
Элис Тэйлор
ЛВ
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
Главный тренер
Тони Моубрей
29
Бен Хамер
ВР
8
Джейк Ливермор
ОП
39
Эдо Кайембе
ОП
6
Мэтти Поллок
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Остались в запасе
1
Натан Бишоп
ВР
3
Йенсон Селт
ЦЗ
23
Нектариос Триантис
ЦЗ
21
Элис Тэйлор
ЛВ
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
8
Джейк Ливермор
ОП
39
Эдо Кайембе
ОП
6
Мэтти Поллок
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Статистика матча Сандерленд - Уотфорд
1
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
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