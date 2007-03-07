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Динамо Бр - Торпедо

07.03.2007, Среда, 15:00 мск Россия. Кубок, 1/8 финала , ответный матч Динамо Бр - Торпедо
Первый матч:
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