Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ипсвич Таун - Лидс
Ипсвич Таун - Лидс: обзор матча 26 августа 2023
Ипсвич Таун
26.08.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 4 тур
3 : 4
Завершен
Лидс
7'
Д. Родон (АГ)
45+7'
Н. Бродхед
90+7'
К. Чаплин
10'
Ж. Рюттер
14'
В. Гнонто
19'
Ж. Пироэ
75'
Л. Синистерра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ипсвич Таун - Лидс
ГОЛ! 3:4!
К. Чаплин
90'
+7
90'
+3
Замена
Ч. Крессуэлл
️️️️
Ж. Пироэ
90'
+2
Замена
Д. Гьяби
️️️️
Л. Эйлинг
Желтая карточка
Л. Вулфенден
87'
85'
Замена
Д. Гелхардт
️️️️
Л. Синистерра
Замена
Д. Тэйлор
️️️️
М. Луонго
83'
Замена
М. Харнесс
️️️️
У. Бернс
82'
75'
ГОЛ! 2:4!
Л. Синистерра
Замена
Ф. Ладапо
️️️️
K. Jackson
74'
Замена
О. Хатчинсон
️️️️
Н. Бродхед
73'
Замена
Б. Уильямс
️️️️
Г. Кларк
73'
71'
Желтая карточка
Л. Эйлинг
Желтая карточка
М. Луонго
56'
52'
Желтая карточка
Д. Шеклтон
46'
Замена
Д. Шеклтон
️️️️
К. Драме
ГОЛ! 2:3!
Н. Бродхед
Пас отдал
K. Jackson
45'
+7
Желтая карточка
С. Морси
45'
+5
24'
Замена
К. Драме
️️️️
С. Бирам
19'
ГОЛ! 1:3!
Ж. Пироэ
14'
ГОЛ! 1:2!
В. Гнонто
Пас отдал
С. Бирам
10'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Рюттер
Пас отдал
Л. Эйлинг
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Родон
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ипсвич Таун
32
Вацлав Гладкий
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
4
Гарри Кларк
ЦЗ
8
Сэм Морси
ЦП
26
Люк Вулфенден
ЦФ
21
Массимо Луонго
ЦФ
7
Уэс Бернс
ЦФ
8
Конор Чаплин
ЦФ
33
Натан Бродхед
ЦФ
19
Kayden Jackson
ЦФ
15
Кэмерон Берджесс
ЦФ
Главный тренер
Пол Херст
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
17
Луис Синистерра
ЛВ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Ипсвич Таун
1
Киран Сликер
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
25
Джордж Эдмундсон
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦЗ
14
Джек Тэйлор
ЦП
8
Ли Эванс
ЦП
20
Омари Хатчинсон
АП
10
Маркус Харнесс
ЦФ
45
Фредди Ладапо
ЦФ
Лидс
12
Карл Дарлоу
ВР
5
Лео Ельде
ЛЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
16
Коди Драме
ПЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
24
Дарко Гьяби
ЦП
20
Сэм Гринвуд
АП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
2-1-5
32
Гладкий
3
Дэвис
4
Кларк
8
Морси
8
Чаплин
15
Берджесс
19
33
Бродхед
7
Бернс
3-2-2-3
30
Мелье
6
Родон
4
Стрейк
4
Ампаду
12
Эйлинг
3
Бирам
29
Гнонто
17
Синистерра
14
Грей
10
Рюттер
9
Пироэ
4
Кларк
33
Уильямс
33
Уильямс
4
Кларк
21
Луонго
14
Тэйлор
14
Тэйлор
21
Луонго
33
Бродхед
20
Хатчинсон
20
Хатчинсон
33
Бродхед
7
Бернс
10
Харнесс
10
Харнесс
7
Бернс
19
45
Ладапо
45
Ладапо
19
9
Пироэ
4
Крессуэлл
4
Крессуэлл
9
Пироэ
3
Бирам
16
Драме
16
Драме
3
Бирам
Драме
16
Шеклтон
16
Шеклтон
Драме
12
Эйлинг
24
Гьяби
24
Гьяби
12
Эйлинг
17
Синистерра
11
Гелхардт
11
Гелхардт
17
Синистерра
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Лидс
1
Киран Сликер
ВР
25
Джордж Эдмундсон
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦЗ
8
Ли Эванс
ЦП
Главный тренер
Пол Херст
12
Карл Дарлоу
ВР
5
Лео Ельде
ЛЗ
20
Сэм Гринвуд
АП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
1
Киран Сликер
ВР
25
Джордж Эдмундсон
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦЗ
8
Ли Эванс
ЦП
Остались в запасе
12
Карл Дарлоу
ВР
5
Лео Ельде
ЛЗ
20
Сэм Гринвуд
АП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
Главный тренер
Пол Херст
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Ипсвич Таун - Лидс
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Новости команд
Все
Ипсвич Таун
Лидс
АПЛ: шансы «Ипсвича» и «Астон Виллы» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 09:25
АПЛ: шансы «Лидса» и «Ковентри» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 09:15
В «Челси» приняли решение по Хаби Алонсо после 1:4 от «Лидса»
23 ноября
АПЛ. Команда экс-тренера «Краснодара» устроила выволочку «Челси» (4:1)
21 ноября
2
«Тоттенхэм» – «Ипсвич Таун»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ипсвича» и «Астон Виллы» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 09:25
«Тоттенхэм» – «Ипсвич Таун»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Тоттенхэма» и «Ипсвича» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Ипсвич Таун» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ипсвича» и «Борнмута» на победу в матче 10 тура
7 ноября
АПЛ: шансы «Лидса» и «Ковентри» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 09:15
В «Челси» приняли решение по Хаби Алонсо после 1:4 от «Лидса»
23 ноября
АПЛ. Команда экс-тренера «Краснодара» устроила выволочку «Челси» (4:1)
21 ноября
2
«Челси» – «Лидс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Челси» и «Лидса» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+