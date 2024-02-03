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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Базель - Лугано
Базель - Лугано: обзор матча 03 февраля 2024
Базель
03.02.2024, суббота, 22:30
Швейцария. Суперлига, 22 тур
0 : 1
Завершен
Лугано
69'
Р. Штеффен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Базель - Лугано
89'
Желтая карточка
Ж. Целар
81'
Желтая карточка
У. Бизлими
78'
Замена
Р. Мачек
️️️️
М. Бельхадж Махмуд
78'
Замена
Ч. Йохан Нкама
️️️️
Р. Штеффен
72'
Желтая карточка
М. Валенсуэла
69'
ГОЛ! 0:1!
Р. Штеффен
Пас отдал
Д. Саббатини
Желтая карточка
Н. Вуйоз
64'
61'
Замена
Ж. Целар
️️️️
Ш. Влади
61'
Замена
А. Гргич
️️️️
Х. Маю
Замена
J. Gauto
️️️️
Ж. Огустен
55'
Замена
Ю. Демир
️️️️
Б. Кололли
55'
35'
Замена
Д. Эспиноса
️️️️
Л. Лукас Маи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
1
Марвин Хитц
(К)
ВР
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
7
Леон Авдуллаху
ЦЗ
37
Адриан-Леон Баришич
ЦЗ
30
Антон Каде
ЛВ
12
Ренату Вейга
ОП
31
Доминик Шмид
ЦП
10
Бенжамин Кололли
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
11
Тьерно Барри
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Лугано
1
Амир Сайпи
ВР
16
Милтон Валенсуэла
ЛЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
14
Хишам Маю
ЦП
14
Джонатан Саббатини
(К)
ЦП
25
Уран Бизлими
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
19
Шельким Влади
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Базель
13
Мирко Сальви
ВР
18
Йонас Аджетей
ЦЗ
4
Финн ван Бремен
ЦЗ
43
Marvin Akahomen
ЦЗ
34
Таулант Джака
ЦП
33
Juan Gauto
ЦФ
18
Romeo Beney
ЦФ
99
Джордже Йованович
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
Лугано
13
Serif Berbic
ВР
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
4
Джон Эспиноса
ПЗ
22
Адриан Дюррер
ОП
24
Чинвенду Йохан Нкама
ОП
48
Romeo Morandi
ЦП
28
Роман Мачек
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
9
Жан Целар
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Хитц
3
Вуйоз
7
Авдуллаху
37
Баришич
12
Вейга
31
Шмид
10
Кололли
20
Фрай
30
Каде
11
Барри
97
Огустен
3-2-3-1-1
1
Сайпи
22
Эль-Вафи
29
Бельхадж Махмуд
28
Хайризи
17
Маи
16
Валенсуэла
14
Маю
14
Саббатини
25
Бизлими
11
Штеффен
19
Влади
97
Огустен
33
33
97
Огустен
10
Кололли
22
Демир
22
Демир
10
Кололли
17
Маи
4
Эспиноса
4
Эспиноса
17
Маи
11
Штеффен
24
Нкама
24
Нкама
11
Штеффен
29
Бельхадж Махмуд
28
Мачек
28
Мачек
29
Бельхадж Махмуд
14
Маю
8
Гргич
8
Гргич
14
Маю
19
Влади
9
Целар
9
Целар
19
Влади
Остались в запасе
Базель
Лугано
13
Мирко Сальви
ВР
18
Йонас Аджетей
ЦЗ
4
Финн ван Бремен
ЦЗ
43
Marvin Akahomen
ЦЗ
34
Таулант Джака
ЦП
18
Romeo Beney
ЦФ
99
Джордже Йованович
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
13
Serif Berbic
ВР
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
22
Адриан Дюррер
ОП
48
Romeo Morandi
ЦП
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Остались в запасе
13
Мирко Сальви
ВР
18
Йонас Аджетей
ЦЗ
4
Финн ван Бремен
ЦЗ
43
Marvin Akahomen
ЦЗ
34
Таулант Джака
ЦП
18
Romeo Beney
ЦФ
99
Джордже Йованович
ЦФ
Остались в запасе
13
Serif Berbic
ВР
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
22
Адриан Дюррер
ОП
48
Romeo Morandi
ЦП
Главный тренер
Хайко Фогель
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Статистика матча Базель - Лугано
1
3
Всего ударов по воротам
12
9
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
6
3
Нарушения
12
14
Офсайды
2
4
Количество передач
493
421
Сейвы
0
5
Точность передач %
85
80
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Лугано
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
2 : 0
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Информация о матче
Главный судья:
Fedayi San, Switzerland
Стадион:
Сент Якоб-Парк
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