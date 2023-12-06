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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лугано - Базель
Лугано - Базель: обзор матча 06 декабря 2023
Лугано
06.12.2023, среда, 22:30
Швейцария. Суперлига, 5 тур
1 : 3
Завершен
Базель
54'
Р. Мачек
29'
Д. Дубасен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лугано - Базель
Желтая карточка
А. Сайпи
89'
Желтая карточка
К. Хайризи
89'
87'
Желтая карточка
М. Сальви
Замена
К. Хайризи
️️️️
А. Аригони
84'
Замена
Б. Бабич
️️️️
Х. Маю
84'
Желтая карточка
Ш. Влади
77'
Замена
Ш. Влади
️️️️
Я. Чиминьяни
69'
Замена
М. Бельхадж Махмуд
️️️️
У. Бизлими
69'
Замена
Д. Эспиноса
️️️️
Р. Мачек
69'
67'
Замена
Г. Сигуа
️️️️
Д. Дубасен
56'
Замена
М. Дрегер
️️️️
К. Рюгг
ГОЛ! 1:1!
Р. Мачек
Пас отдал
Ж. Целар
54'
Желтая карточка
Р. Штеффен
49'
29'
ГОЛ! 0:1!
Д. Дубасен
Пас отдал
Р. Вейга
Желтая карточка
Р. Мачек
25'
21'
Желтая карточка
К. Рюгг
18'
Желтая карточка
Д. Шмид
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лугано
1
Амир Сайпи
ВР
34
Аллен Аригони
ЦЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
21
Янис Чиминьяни
ЛВ
28
Роман Мачек
ЦП
14
Джонатан Саббатини
(К)
ЦП
14
Хишам Маю
ЦП
25
Уран Бизлими
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
9
Жан Целар
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Базель
1
Марвин Хитц
ВР
4
Финн ван Бремен
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
30
Антон Каде
ЛВ
12
Ренату Вейга
ОП
21
Джонатан Дубасен
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
31
Доминик Шмид
ЦП
20
Фабиан Фрай
(К)
ЦП
99
Джордже Йованович
ЦФ
33
Juan Gauto
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Лугано
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
4
Джон Эспиноса
ПЗ
24
Чинвенду Йохан Нкама
ОП
22
Адриан Дюррер
ОП
90
Steven Deana
ЦФ
27
Борис Бабич
ЦФ
19
Шельким Влади
ЦФ
Базель
16
Нильс де Моль
ВР
13
Мирко Сальви
ВР
7
Леон Авдуллаху
ЦЗ
37
Адриан-Леон Баришич
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
38
Габриэль Сигуа
ЦП
29
Адриано Оньегбуле
АП
11
Тьерно Барри
ЦФ
18
Romeo Beney
ЦФ
3-4-2-1
1
Сайпи
34
Аригони
17
Маи
21
Хайдари
28
Мачек
14
Маю
25
Бизлими
14
Саббатини
21
Чиминьяни
11
Штеффен
9
Целар
2-1-4-1-2
1
Хитц
27
Рюгг
4
ван Бремен
12
Вейга
34
Джака
31
Шмид
20
Фрай
21
Дубасен
30
Каде
33
99
Йованович
34
Аригони
28
Хайризи
28
Хайризи
34
Аригони
25
Бизлими
29
Бельхадж Махмуд
29
Бельхадж Махмуд
25
Бизлими
28
Мачек
4
Эспиноса
4
Эспиноса
28
Мачек
14
Маю
27
Бабич
27
Бабич
14
Маю
21
Чиминьяни
19
Влади
19
Влади
21
Чиминьяни
27
Рюгг
37
Дрегер
37
Дрегер
27
Рюгг
21
Дубасен
38
Сигуа
38
Сигуа
21
Дубасен
Остались в запасе
Лугано
Базель
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
24
Чинвенду Йохан Нкама
ОП
22
Адриан Дюррер
ОП
90
Steven Deana
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
16
Нильс де Моль
ВР
13
Мирко Сальви
ВР
7
Леон Авдуллаху
ЦЗ
37
Адриан-Леон Баришич
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
29
Адриано Оньегбуле
АП
11
Тьерно Барри
ЦФ
18
Romeo Beney
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Остались в запасе
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
24
Чинвенду Йохан Нкама
ОП
22
Адриан Дюррер
ОП
90
Steven Deana
ЦФ
Остались в запасе
16
Нильс де Моль
ВР
13
Мирко Сальви
ВР
7
Леон Авдуллаху
ЦЗ
37
Адриан-Леон Баришич
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
29
Адриано Оньегбуле
АП
11
Тьерно Барри
ЦФ
18
Romeo Beney
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Главный тренер
Хайко Фогель
Статистика матча Лугано - Базель
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Лугано
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
2 : 0
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 13 тур
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5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
Главный судья:
Alessandro Dudic, Switzerland
Стадион:
Стадио ди Корнаредо
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