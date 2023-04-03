«Если бы не спал, тоже бы дрался до последнего»: Евсеев – о драке «Шинника» и «Миная»
«Шинник» получил компенсацию от организатора сбора в Турции после драки в отеле
Гендиректор «Шинника»: «Отель признал вину в драке, хотя пытался все свалить на нас и «Минай»
«Горжусь вами. Дали отпор, не отступили. Молодчики». Евсеев выступил перед «Шинником» после драки с «Минаем»
«УЕФА должен наказать виновных. Если это наши – наказать наших». Депутат Свищев – о драке «Шинника» и «Миная»
«Если бы не спал, тоже бы дрался до последнего»: Евсеев – о драке «Шинника» и «Миная»
«Шинник» получил компенсацию от организатора сбора в Турции после драки в отеле
Гендиректор «Шинника»: «Отель признал вину в драке, хотя пытался все свалить на нас и «Минай»
«Горжусь вами. Дали отпор, не отступили. Молодчики». Евсеев выступил перед «Шинником» после драки с «Минаем»
«УЕФА должен наказать виновных. Если это наши – наказать наших». Депутат Свищев – о драке «Шинника» и «Миная»
Кононов – претендент на должность тренера «Колоса»
Луческу – после победы 7:0: «На рекорды не обращаю внимания. Это обидно для соперника»
Кубок Украины. «Динамо» К и «Колос» в серии пенальти не реализовали 5 ударов из 12
УПЛ. «Динамо» К обыграло «Колос». Все голы в матче забиты с пенальти
УПЛ. «Колос» забил три гола «Шахтеру», но проиграл; «Мариуполь» ввосьмером крупно уступил в Днепре