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«Если бы не спал, тоже бы дрался до последнего»: Евсеев – о драке «Шинника» и «Миная»
3 апреля 2023, 23:33
2
«Шинник» получил компенсацию от организатора сбора в Турции после драки в отеле
23 февраля 2023, 11:45
1
Гендиректор «Шинника»: «Отель признал вину в драке, хотя пытался все свалить на нас и «Минай»
20 февраля 2023, 16:27
2
«Горжусь вами. Дали отпор, не отступили. Молодчики». Евсеев выступил перед «Шинником» после драки с «Минаем»
19 февраля 2023, 11:25
4
«УЕФА должен наказать виновных. Если это наши – наказать наших». Депутат Свищев – о драке «Шинника» и «Миная»
18 февраля 2023, 09:31
2
«Если бы не спал, тоже бы дрался до последнего»: Евсеев – о драке «Шинника» и «Миная»
3 апреля 2023, 23:33
2
«Шинник» получил компенсацию от организатора сбора в Турции после драки в отеле
23 февраля 2023, 11:45
1
Гендиректор «Шинника»: «Отель признал вину в драке, хотя пытался все свалить на нас и «Минай»
20 февраля 2023, 16:27
2
«Горжусь вами. Дали отпор, не отступили. Молодчики». Евсеев выступил перед «Шинником» после драки с «Минаем»
19 февраля 2023, 11:25
4
«УЕФА должен наказать виновных. Если это наши – наказать наших». Депутат Свищев – о драке «Шинника» и «Миная»
18 февраля 2023, 09:31
2
Кононов – претендент на должность тренера «Колоса»
12 ноября 2021, 22:51
4
Луческу – после победы 7:0: «На рекорды не обращаю внимания. Это обидно для соперника»
29 августа 2021, 12:51
1
Кубок Украины. «Динамо» К и «Колос» в серии пенальти не реализовали 5 ударов из 12
3 марта 2021, 20:50
1
УПЛ. «Динамо» К обыграло «Колос». Все голы в матче забиты с пенальти
22 июня 2020, 21:50
1
УПЛ. «Колос» забил три гола «Шахтеру», но проиграл; «Мариуполь» ввосьмером крупно уступил в Днепре
8 марта 2020, 19:59
2
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Минай - Колос - 18 мая 2024

Минай
18.05.2024, суббота, 00:00
Украина. Премьер-лига, 29 тур
- : -
Не начался
Колос
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Минай - Колос
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
0
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Желтые карточки
0
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Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Украина. Премьер-лига
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Будущие
Украина. Премьер-лига, 18 тур
ЛНЗ
- : -
23.02.2024
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Верес
- : -
25.02.2024
Колос
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Днепр-1
- : -
25.02.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Металлист 1925
- : -
25.02.2024
Динамо
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Рух
- : -
25.02.2024
Полесье
Украина. Премьер-лига, 18 тур
ЛНЗ
- : -
23.02.2024
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Верес
- : -
25.02.2024
Колос
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Днепр-1
- : -
25.02.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Металлист 1925
- : -
25.02.2024
Динамо
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Рух
- : -
25.02.2024
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