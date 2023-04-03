«Если бы не спал, тоже бы дрался до последнего»: Евсеев – о драке «Шинника» и «Миная»
«Шинник» получил компенсацию от организатора сбора в Турции после драки в отеле
Гендиректор «Шинника»: «Отель признал вину в драке, хотя пытался все свалить на нас и «Минай»
«Горжусь вами. Дали отпор, не отступили. Молодчики». Евсеев выступил перед «Шинником» после драки с «Минаем»
«УЕФА должен наказать виновных. Если это наши – наказать наших». Депутат Свищев – о драке «Шинника» и «Миная»
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Ганец Якубу хочет выступать за Украину. Он может стать первым темнокожим игроком в истории сборной
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Финал Кубка Украины будет обслуживать женская бригада арбитров
«Шахтер» прервал 48-матчевую беспроигрышную серию в УПЛ, уступив «Ворскле»
«Если бы не спал, тоже бы дрался до последнего»: Евсеев – о драке «Шинника» и «Миная»
«Шинник» получил компенсацию от организатора сбора в Турции после драки в отеле
Гендиректор «Шинника»: «Отель признал вину в драке, хотя пытался все свалить на нас и «Минай»
«Горжусь вами. Дали отпор, не отступили. Молодчики». Евсеев выступил перед «Шинником» после драки с «Минаем»
«УЕФА должен наказать виновных. Если это наши – наказать наших». Депутат Свищев – о драке «Шинника» и «Миная»