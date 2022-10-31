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Павлов перешел в «Черноморец». Это первый трансфер российского игрока в украинский клуб с 2014 года
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Чемпион России Кверквелия перешел в грузинский клуб «Гагра»
Кверквелия: «Переход в «Лестер» завершился на этапе разговоров»
Экс-защитник «Локомотива» Кверквелия перешел в «Металлист 1925»