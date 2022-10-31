Кавазашвили: «Ловчев рассказал о договорном матче «Спартака»? У него в голове тараканы бегают. Потом он едет и извиняется перед теми, кого обкакал»

«Месили лежачих людей». Фанаты «Динамо» К и «Александрии» устроили драку во время матча УПЛ

«Динамо» К пообещало содействие в следствии по делу об избиении фанатов «Александрии»

УПЛ. Два ассиста Шкурина помогли «Динамо» К разгромить в Одессе «Черноморец»

Капитан «Черноморца» Кравченко накричал на женщину-арбитра: «Вы чe, издеваетесь, ***? До них дотрагиваться нельзя?»

Капитан «Черноморца» Кравченко накричал на женщину-арбитра: «Вы чe, издеваетесь, ***? До них дотрагиваться нельзя?»

УПЛ. Два ассиста Шкурина помогли «Динамо» К разгромить в Одессе «Черноморец»

Кавазашвили: «Ловчев рассказал о договорном матче «Спартака»? У него в голове тараканы бегают. Потом он едет и извиняется перед теми, кого обкакал»

Ловчев: «Спартак» в 1970 году сыграл договорной матч с «Черноморцем»