«Если бы не спал, тоже бы дрался до последнего»: Евсеев – о драке «Шинника» и «Миная»
«Шинник» получил компенсацию от организатора сбора в Турции после драки в отеле
Гендиректор «Шинника»: «Отель признал вину в драке, хотя пытался все свалить на нас и «Минай»
«Горжусь вами. Дали отпор, не отступили. Молодчики». Евсеев выступил перед «Шинником» после драки с «Минаем»
«УЕФА должен наказать виновных. Если это наши – наказать наших». Депутат Свищев – о драке «Шинника» и «Миная»
«Если бы не спал, тоже бы дрался до последнего»: Евсеев – о драке «Шинника» и «Миная»
«Шинник» получил компенсацию от организатора сбора в Турции после драки в отеле
Гендиректор «Шинника»: «Отель признал вину в драке, хотя пытался все свалить на нас и «Минай»
«Горжусь вами. Дали отпор, не отступили. Молодчики». Евсеев выступил перед «Шинником» после драки с «Минаем»
«УЕФА должен наказать виновных. Если это наши – наказать наших». Депутат Свищев – о драке «Шинника» и «Миная»
«Динамо» К пообещало содействие в следствии по делу об избиении фанатов «Александрии»
«Месили лежачих людей». Фанаты «Динамо» К и «Александрии» устроили драку во время матча УПЛ
Лига Европы. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Партизан», «Эспаньол» забил шесть мячей «Лудогорцу» и другие результаты
Лига Европы. «Манчестер Юнайтед» минимально победил «Астану» и другие результаты
УПЛ. «Шахтер» победил «Александрию», «Ворскла» – «Карпаты»