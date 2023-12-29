«Шахтер» купил за 15 миллионов бразильца, за которым следил «Зенит»

«Шахтер» подписал еще одного бразильца за 12 миллионов

Стало известно, в каком случае «Шахтер» получит от «Челси» бонусы за Мудрика

Фернандо прокомментировал конфликт России и Украины – он играл в обеих странах

«Шахтер» купил за 15 миллионов бразильца, за которым следил «Зенит»

«Шахтер» подписал еще одного бразильца за 12 миллионов

Стало известно, в каком случае «Шахтер» получит от «Челси» бонусы за Мудрика

Фернандо прокомментировал конфликт России и Украины – он играл в обеих странах

«Если бы не спал, тоже бы дрался до последнего»: Евсеев – о драке «Шинника» и «Миная»

«Шинник» получил компенсацию от организатора сбора в Турции после драки в отеле

Гендиректор «Шинника»: «Отель признал вину в драке, хотя пытался все свалить на нас и «Минай»

«Горжусь вами. Дали отпор, не отступили. Молодчики». Евсеев выступил перед «Шинником» после драки с «Минаем»