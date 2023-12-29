Фернандо прокомментировал конфликт России и Украины – он играл в обеих странах
Стало известно, в каком случае «Шахтер» получит от «Челси» бонусы за Мудрика
«Шахтер» подписал еще одного бразильца за 12 миллионов
«Шахтер» купил за 15 миллионов бразильца, за которым следил «Зенит»
«Наполи» нашел усиление атаки в «Шахтере»
Фернандо прокомментировал конфликт России и Украины – он играл в обеих странах
Стало известно, в каком случае «Шахтер» получит от «Челси» бонусы за Мудрика
«Шахтер» подписал еще одного бразильца за 12 миллионов
«Шахтер» купил за 15 миллионов бразильца, за которым следил «Зенит»
«Наполи» нашел усиление атаки в «Шахтере»
«Если бы не спал, тоже бы дрался до последнего»: Евсеев – о драке «Шинника» и «Миная»
«Шинник» получил компенсацию от организатора сбора в Турции после драки в отеле
Гендиректор «Шинника»: «Отель признал вину в драке, хотя пытался все свалить на нас и «Минай»
«Горжусь вами. Дали отпор, не отступили. Молодчики». Евсеев выступил перед «Шинником» после драки с «Минаем»
«УЕФА должен наказать виновных. Если это наши – наказать наших». Депутат Свищев – о драке «Шинника» и «Миная»