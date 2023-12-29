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1
Фернандо прокомментировал конфликт России и Украины – он играл в обеих странах
31 января, 18:28
4
Стало известно, в каком случае «Шахтер» получит от «Челси» бонусы за Мудрика
29 января, 23:03
1
«Шахтер» подписал еще одного бразильца за 12 миллионов
26 января, 20:50
1
«Шахтер» купил за 15 миллионов бразильца, за которым следил «Зенит»
20 января, 09:36
3
«Наполи» нашел усиление атаки в «Шахтере»
29 декабря 2023, 15:40
1
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Шахтер - Минай - 16 марта 2024

Шахтер
16.03.2024, суббота, 00:00
Украина. Премьер-лига, 21 тур
- : -
Не начался
Минай
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Шахтер - Минай
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Украина. Премьер-лига, 18 тур
ЛНЗ
- : -
23.02.2024
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- : -
25.02.2024
Колос
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Днепр-1
- : -
25.02.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Металлист 1925
- : -
25.02.2024
Динамо
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Рух
- : -
25.02.2024
Полесье
Украина. Премьер-лига, 18 тур
ЛНЗ
- : -
23.02.2024
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Верес
- : -
25.02.2024
Колос
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Днепр-1
- : -
25.02.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Металлист 1925
- : -
25.02.2024
Динамо
Украина. Премьер-лига, 18 тур
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- : -
25.02.2024
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