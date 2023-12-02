В соцсетях Лиги конференций эмблему ЦСКА поставили вместо логотипа украинского клуба
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«Если бы не спал, тоже бы дрался до последнего»: Евсеев – о драке «Шинника» и «Миная»
«Шинник» получил компенсацию от организатора сбора в Турции после драки в отеле
Гендиректор «Шинника»: «Отель признал вину в драке, хотя пытался все свалить на нас и «Минай»
В соцсетях Лиги конференций эмблему ЦСКА поставили вместо логотипа украинского клуба
УЕФА вынес решение о ситуации в Израиле
У экс-игрока «Рубина» Данченко остановилось сердце на тренировке. Его спасли
Жена экс-игрока «Рубина» и «Уфы» Данченко погибла в ДТП. Ранее она неоднократно нарушала ПДД
«Матч ТВ»: «Ференцварош» выбирал между Черчесовым и украинцем Скрипником
«Если бы не спал, тоже бы дрался до последнего»: Евсеев – о драке «Шинника» и «Миная»
«Шинник» получил компенсацию от организатора сбора в Турции после драки в отеле
Гендиректор «Шинника»: «Отель признал вину в драке, хотя пытался все свалить на нас и «Минай»
«Горжусь вами. Дали отпор, не отступили. Молодчики». Евсеев выступил перед «Шинником» после драки с «Минаем»
«УЕФА должен наказать виновных. Если это наши – наказать наших». Депутат Свищев – о драке «Шинника» и «Миная»