Гендиректор «Шинника»: «Отель признал вину в драке, хотя пытался все свалить на нас и «Минай»

«Шинник» получил компенсацию от организатора сбора в Турции после драки в отеле

«Если бы не спал, тоже бы дрался до последнего»: Евсеев – о драке «Шинника» и «Миная»

УЕФА вынес решение о ситуации в Израиле

«Матч ТВ»: «Ференцварош» выбирал между Черчесовым и украинцем Скрипником

Жена экс-игрока «Рубина» и «Уфы» Данченко погибла в ДТП. Ранее она неоднократно нарушала ПДД

У экс-игрока «Рубина» Данченко остановилось сердце на тренировке. Его спасли

УЕФА вынес решение о ситуации в Израиле

«Если бы не спал, тоже бы дрался до последнего»: Евсеев – о драке «Шинника» и «Миная»

«Шинник» получил компенсацию от организатора сбора в Турции после драки в отеле

Гендиректор «Шинника»: «Отель признал вину в драке, хотя пытался все свалить на нас и «Минай»

«Горжусь вами. Дали отпор, не отступили. Молодчики». Евсеев выступил перед «Шинником» после драки с «Минаем»