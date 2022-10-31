Ганец Якубу хочет выступать за Украину. Он может стать первым темнокожим игроком в истории сборной

УПЛ. «Динамо» К уступило «Ворскле», прервав 30-матчевую серию без поражений

УПЛ. Два ассиста Шкурина помогли «Динамо» К разгромить в Одессе «Черноморец»

Капитан «Черноморца» Кравченко накричал на женщину-арбитра: «Вы чe, издеваетесь, ***? До них дотрагиваться нельзя?»

Капитан «Черноморца» Кравченко накричал на женщину-арбитра: «Вы чe, издеваетесь, ***? До них дотрагиваться нельзя?»

УПЛ. Два ассиста Шкурина помогли «Динамо» К разгромить в Одессе «Черноморец»

Кавазашвили: «Ловчев рассказал о договорном матче «Спартака»? У него в голове тараканы бегают. Потом он едет и извиняется перед теми, кого обкакал»

Ловчев: «Спартак» в 1970 году сыграл договорной матч с «Черноморцем»