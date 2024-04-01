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0
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0
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0
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27 апреля, 10:12
0
«ЛНЗ» – «Верес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 апреля 2024
15 апреля, 09:33
0
«Динамо» Киев – «ЛНЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 апреля 2024
8 апреля, 10:52
0
«Динамо» Киев – «ЛНЗ»: прогноз на матч 23 тура УПЛ, 8 апреля
8 апреля, 09:58
0
«Рух» – «ЛНЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 апреля 2024
1 апреля, 10:37
0
«Минай» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 апреля 2024
22 апреля, 09:33
0
«Минай» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 апреля 2024
17 апреля, 10:32
0
«Оболонь» – «Минай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024
13 апреля, 10:37
0
«ЛНЗ» – «Минай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 марта 2024
23 марта, 13:40
0
«Шахтер» – «Минай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2024
12 марта, 15:26
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ЛНЗ
Минай
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Рух
1 : 0
01.04.2024
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Минай
2 : 3
08.04.2024
Полесье
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Динамо
1 : 1
08.04.2024
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Оболонь
1 : 1
13.04.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 24 тур
ЛНЗ
1 : 0
15.04.2024
Верес
Украина. Премьер-лига, 26 тур
ЛНЗ
0 : 3
27.04.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Александрия
1 : 2
21.04.2024
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 24 тур
ЛНЗ
1 : 0
15.04.2024
Верес
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Динамо
1 : 1
08.04.2024
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Рух
1 : 0
01.04.2024
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Минай
2 : 0
27.04.2024
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Минай
1 : 1
22.04.2024
Рух
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Минай
1 : 3
17.04.2024
Динамо
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Оболонь
1 : 1
13.04.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Минай
2 : 3
08.04.2024
Полесье

ЛНЗ - Минай: обзор матча 23 марта 2024

ЛНЗ
23.03.2024, суббота, 16:30
Украина. Премьер-лига, 17 тур
1 : 2
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Минай
90+2' A. Bar
33' Т. Кораблин
59' Д. Устименко
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол ЛНЗ - Минай
Матч завершен
ГОЛ! 1:2
Arad Bar
90' +2
Желтая карточка
Максим Ковалев
89'
76'
Замена
Кирилл Попов ️️️️➡️️ Денис Устименко
Желтая карточка
Денис Норенков
74'
59'
ГОЛ! 0:2
Денис Устименко
55'
Замена
Владислав Семотюк ️️️️➡️️ Вадим Витенчук
Замена
O. Khoblenko ️️️️➡️️ Сергей Рыбалка
53'
Замена
Денис Норенков ️️️️➡️️ Hajdin Salihu
46'
Замена
Владислав Наумец ️️️️➡️️ Сергей Шестаков
46'
33'
ГОЛ! 0:1
Тимур Кораблин
Желтая карточка
Сергей Рыбалка
27'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛНЗ
94
Герман Пеньков
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
23
Oleksandr Nasonov
ЦЗ
5
Hajdin Salihu
ЦЗ
55
Максим Ковалев
ЦЗ
11
Геннадий Пасич
ЛП
37
Сергей Рыбалка
ЦП
15
Мухаррем Яшари
ЦП
8
Arad Bar
ЦП
7
Сергей Шестаков
ПВ
20
Guy Merlin Mollo Bessala
ЦФ
Главный тренер
Олег Дулуб
Минай
35
Александр Кемкин
ВР
4
Богдан Чуев
ЦЗ
3
Kyrylo Prokopchuk
ЦЗ
22
Yevgeniy Skyba
ЦЗ
77
Ярослав Кисиль
ПЗ
44
Вадим Витенчук
ОП
32
Сергей Петько
ЦП
99
Владислав Вакула
ПВ
97
Тимур Кораблин
ПВ
29
Артур Ременяк
ПВ
9
Денис Устименко
ЦФ
ЛНЗ
72
Kirill Samoilenko
ВР
17
Денис Норенков
ЛЗ
90
Oleh Tarasenko
ЦЗ
27
Ivan Tyshchenko
ЦП
70
Владислав Наумец
ЛВ
16
Денис Олейник
ЛВ
19
O. Khoblenko
ЦФ
21
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
Минай
13
Александр Бандура
ВР
5
Sergiy Korniychuk
ЦЗ
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
2
Тарас Дмитрук
ПЗ
71
Владислав Семотюк
ЦП
10
Pavlo Tyshchuk
ЦП
8
Ivan Matiushenko
ЦП
6
Vasyl Vashkeba
ЦП
7
Yegor Gunichev
ЦФ
11
Ivan Demydenko
ЦФ
19
Кирилл Попов
ЦФ
4-4-1-1
94
Пеньков
18
Каплиенко
5
55
Ковалев
23
11
Пасич
15
Яшари
8
37
Рыбалка
7
Шестаков
20
4-1-1-3-1
35
Кемкин
77
Кисиль
3
22
4
Чуев
44
Витенчук
32
Петько
29
Ременяк
97
Кораблин
99
Вакула
9
Устименко
5
17
Норенков
17
Норенков
5
7
Шестаков
70
Наумец
70
Наумец
7
Шестаков
37
Рыбалка
19
19
37
Рыбалка
44
Витенчук
71
Семотюк
71
Семотюк
44
Витенчук
9
Устименко
19
Попов
19
Попов
9
Устименко
Остались в запасе
ЛНЗ
Минай
72
Kirill Samoilenko
ВР
90
Oleh Tarasenko
ЦЗ
27
Ivan Tyshchenko
ЦП
16
Денис Олейник
ЛВ
21
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
Главный тренер
Олег Дулуб
13
Александр Бандура
ВР
5
Sergiy Korniychuk
ЦЗ
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
2
Тарас Дмитрук
ПЗ
10
Pavlo Tyshchuk
ЦП
8
Ivan Matiushenko
ЦП
6
Vasyl Vashkeba
ЦП
7
Yegor Gunichev
ЦФ
11
Ivan Demydenko
ЦФ
Остались в запасе
72
Kirill Samoilenko
ВР
90
Oleh Tarasenko
ЦЗ
27
Ivan Tyshchenko
ЦП
16
Денис Олейник
ЛВ
21
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
Остались в запасе
13
Александр Бандура
ВР
5
Sergiy Korniychuk
ЦЗ
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
2
Тарас Дмитрук
ПЗ
10
Pavlo Tyshchuk
ЦП
8
Ivan Matiushenko
ЦП
6
Vasyl Vashkeba
ЦП
7
Yegor Gunichev
ЦФ
11
Ivan Demydenko
ЦФ
Главный тренер
Олег Дулуб
Статистика матча ЛНЗ - Минай
3
Желтые карточки
3
0
Информация о матче
Стадион:
Черкасы-Арена
Украина. Премьер-лига
Все
Текущие
Будущие
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Черноморец
1 : 4
01.05.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Динамо
3 : 0
01.05.2024
Верес
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Александрия
- : -
04.05.2024
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Оболонь
- : -
04.05.2024
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Металлист 1925
- : -
04.05.2024
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Черноморец
1 : 4
01.05.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Динамо
3 : 0
01.05.2024
Верес
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Александрия
- : -
04.05.2024
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Оболонь
- : -
04.05.2024
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Металлист 1925
- : -
04.05.2024
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Полесье
- : -
05.05.2024
Заря
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Динамо
- : -
05.05.2024
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