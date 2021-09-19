«Шахтер», киевское «Динамо» и еще три украинских клуба получили бронь от мобилизации

«Александрия» – «Оболонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 апреля 2024

«Александрия» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024

«Динамо» К пообещало содействие в следствии по делу об избиении фанатов «Александрии»

«Месили лежачих людей». Фанаты «Динамо» К и «Александрии» устроили драку во время матча УПЛ