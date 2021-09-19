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Александрия
Оболонь
«Александрия» – «Оболонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 апреля 2024
17 апреля, 10:37
0
«Александрия» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024
13 апреля, 10:39
0
«Оболонь» – «Минай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024
13 апреля, 10:37
0
«Шахтер», киевское «Динамо» и еще три украинских клуба получили бронь от мобилизации
9 апреля, 20:00
3
«Оболонь» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2024
30 марта, 12:24
0
«Александрия» – «Оболонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 апреля 2024
17 апреля, 10:37
0
«Александрия» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024
13 апреля, 10:39
0
«Динамо» К пообещало содействие в следствии по делу об избиении фанатов «Александрии»
19 сентября 2021, 15:47
1
«Месили лежачих людей». Фанаты «Динамо» К и «Александрии» устроили драку во время матча УПЛ
19 сентября 2021, 12:20
8
Лига Европы. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Партизан», «Эспаньол» забил шесть мячей «Лудогорцу» и другие результаты
8 ноября 2019, 01:00
3
«Александрия» – «Оболонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 апреля 2024
17 апреля, 10:37
0
«Оболонь» – «Минай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024
13 апреля, 10:37
0
«Шахтер», киевское «Динамо» и еще три украинских клуба получили бронь от мобилизации
9 апреля, 20:00
3
«Оболонь» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2024
30 марта, 12:24
0
В украинской «Оболони» отреагировали на новость о групповой повестке игрокам в военкомат
23 декабря 2023, 12:48
3
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Александрия
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Верес
3 : 0
06.04.2024
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Украина. Премьер-лига, 23 тур
Черноморец
2 : 2
07.04.2024
Александрия
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Оболонь
1 : 1
13.04.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Александрия
0 : 1
13.04.2024
Динамо
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Александрия
2 : 2
17.04.2024
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Колос
0 : 0
28.04.2024
Александрия
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Александрия
1 : 2
21.04.2024
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Александрия
2 : 2
17.04.2024
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Александрия
0 : 1
13.04.2024
Динамо
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Черноморец
2 : 2
07.04.2024
Александрия
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Заря
0 : 0
28.04.2024
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Металлист 1925
1 : 1
22.04.2024
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Александрия
2 : 2
17.04.2024
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Оболонь
1 : 1
13.04.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Верес
3 : 0
06.04.2024
Оболонь

Александрия - Оболонь: обзор матча 17 апреля 2024

Александрия
17.04.2024, среда, 18:00
Украина. Премьер-лига, 15 тур
2 : 2
Матч завершен
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Оболонь
88' В. Погорилый
90+2' Д. Скорко (П)
79' Р. Тарануха (П)
90+7' И. Краснопир
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Александрия - Оболонь
Матч завершен
90' +7
ГОЛ! 2:2
Игорь Краснопир
ГОЛ с пенальти! 2:1
Данил Скорко
90' +2
90' +1
Желтая карточка
Артем Вовкун
ГОЛ! 1:1
Владислав Погорилый
88'
87'
Замена
Артем Вовкун ️️️️➡️️ Ростислав Тарануха
Замена
Данил Скорко ️️️️➡️️ Юрий Копина
86'
Замена
Владислав Погорилый ️️️️➡️️ Николай Михайленко
86'
Желтая карточка
Георгий Ермаков
79'
79'
ГОЛ с пенальти! 0:1
Ростислав Тарануха
Замена
Жуан Альвина ️️️️➡️️ Владислав Калитвинцев
71'
Замена
Богдан Белошевский ️️️️➡️️ Сергей Логинов
71'
Желтая карточка
Александр Беляев
67'
61'
Замена
Сергей Косовский ️️️️➡️️ Тарас Мороз
61'
Замена
Александр Чернов ️️️️➡️️ Дмитрий Нагиев
59'
Желтая карточка
Егор Прокопенко
Замена
Александр Беляев ️️️️➡️️ Артем Шулянский
54'
47'
Желтая карточка
Тарас Мороз
46'
Замена
Егор Прокопенко ️️️️➡️️ Виталий Груша
46'
Замена
Игорь Краснопир ️️️️➡️️ Олег Вишневский
Пенальти не реализован
Иван Калюжный
44'
Желтая карточка
Иван Калюжный
11'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Александрия
44
Георгий Ермаков
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
26
Мигель Кампуш
ЦЗ
4
Антон Кравченко
ЦЗ
91
Николай Михайленко
ОП
30
Юрий Копина
ОП
25
Иван Калюжный
ЦП
9
Владислав Калитвинцев
ЦП
11
Артем Шулянский
ЛВ
6
Кирилл Ковалец
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Оболонь
1
Назарий Федоривский
ВР
3
Владислав Приймак
ЦЗ
5
Александр Осман
ЦЗ
4
Тарас Мороз
ЦЗ
33
Дмитрий Нагиев
ПЗ
17
Руслан Черненко
ЦП
25
Виталий Груша
АП
37
Валерий Дубко
ЦФ
7
Олег Вишневский
ЦФ
8
Ростислав Тарануха
ЦФ
16
Павел Лукьянчук
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Александрия
88
Владислав Погорилый
ЦФ
77
Никита Шевченко
ВР
1
Виктор Долгий
ВР
22
Данил Скорко
ЦЗ
16
Богдан Белошевский
ОП
21
Александр Беляев
ЦП
70
Денис Костышин
АП
33
Жуан Альвина
ПВ
10
Андрей Кулаков
ЦФ
Оболонь
23
Александр Рыбка
ВР
13
Артем Кичак
ВР
24
Егор Прокопенко
ЛЗ
34
Артем Вовкун
ЦЗ
50
Евгений Запорожец
ЦП
14
Александр Чернов
ЦП
19
Сергей Косовский
ЦП
95
Игорь Краснопир
ЦФ
4-2-2-1-1
44
Ермаков
24
Мартынюк
26
Кампуш
4
Кравченко
18
Логинов
91
Михайленко
30
Копина
25
Калюжный
9
Калитвинцев
11
Шулянский
6
Ковалец
4-1-1-4
1
Федоривский
33
Нагиев
5
Осман
4
Мороз
3
Приймак
17
Черненко
25
Груша
16
Лукьянчук
8
Тарануха
7
Вишневский
37
Дубко
91
Михайленко
88
Погорилый
88
Погорилый
91
Михайленко
30
Копина
22
Скорко
22
Скорко
30
Копина
18
Логинов
16
Белошевский
16
Белошевский
18
Логинов
11
Шулянский
21
Беляев
21
Беляев
11
Шулянский
9
Калитвинцев
33
Альвина
33
Альвина
9
Калитвинцев
25
Груша
24
Прокопенко
24
Прокопенко
25
Груша
8
Тарануха
34
Вовкун
34
Вовкун
8
Тарануха
33
Нагиев
14
Чернов
14
Чернов
33
Нагиев
4
Мороз
19
Косовский
19
Косовский
4
Мороз
7
Вишневский
95
Краснопир
95
Краснопир
7
Вишневский
Остались в запасе
Александрия
Оболонь
77
Никита Шевченко
ВР
1
Виктор Долгий
ВР
70
Денис Костышин
АП
10
Андрей Кулаков
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
23
Александр Рыбка
ВР
13
Артем Кичак
ВР
50
Евгений Запорожец
ЦП
Главный тренер
Валерий Иващенко
Остались в запасе
77
Никита Шевченко
ВР
1
Виктор Долгий
ВР
70
Денис Костышин
АП
10
Андрей Кулаков
ЦФ
Остались в запасе
23
Александр Рыбка
ВР
13
Артем Кичак
ВР
50
Евгений Запорожец
ЦП
Главный тренер
Руслан Ротань
Главный тренер
Валерий Иващенко
Статистика матча Александрия - Оболонь
3
3
Желтые карточки
3
3
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Кривушкин (Харьков)
Стадион:
Ника
Украина. Премьер-лига
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Украина. Премьер-лига, 27 тур
Александрия
- : -
04.05.2024
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Оболонь
- : -
04.05.2024
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Металлист 1925
- : -
04.05.2024
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Полесье
- : -
05.05.2024
Заря
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Динамо
- : -
05.05.2024
Колос
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Александрия
- : -
04.05.2024
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Оболонь
- : -
04.05.2024
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Металлист 1925
- : -
04.05.2024
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Полесье
- : -
05.05.2024
Заря
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Динамо
- : -
05.05.2024
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