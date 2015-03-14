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Черноморец
Шахтер
«Черноморец» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 мая 2024
1 мая, 09:34
0
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27 апреля, 10:12
0
«Шахтер» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 апреля 2024
22 апреля, 09:47
0
«Черноморец» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2024
20 апреля, 11:49
0
«Заря» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2024
18 апреля, 10:10
0
«Черноморец» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 мая 2024
1 мая, 09:34
0
«Черноморец» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2024
20 апреля, 11:49
0
«Заря» – «Черноморец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2024
14 апреля, 11:09
0
Тренер украинского «Черноморца» сбежал в США – его лишат лицензии
14 марта, 17:08
15
Капитан «Черноморца» Кравченко накричал на женщину-арбитра: «Вы чe, издеваетесь, ***? До них дотрагиваться нельзя?»
31 октября 2022, 16:58
3
«Черноморец» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 мая 2024
1 мая, 09:34
0
«ЛНЗ» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2024
27 апреля, 10:12
0
«Шахтер» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 апреля 2024
22 апреля, 09:47
0
«Заря» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2024
18 апреля, 10:10
0
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Черноморец
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Черноморец
2 : 2
07.04.2024
Александрия
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Ворскла
0 : 1
14.04.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Заря
1 : 0
14.04.2024
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Заря
1 : 3
18.04.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Черноморец
1 : 2
20.04.2024
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Черноморец
1 : 4
01.05.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Минай
2 : 0
27.04.2024
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Черноморец
1 : 2
20.04.2024
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Заря
1 : 0
14.04.2024
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Черноморец
2 : 2
07.04.2024
Александрия
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Черноморец
1 : 4
01.05.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 26 тур
ЛНЗ
0 : 3
27.04.2024
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Украина. Премьер-лига, 25 тур
Шахтер
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Заря
1 : 3
18.04.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Ворскла
0 : 1
14.04.2024
Шахтер

Черноморец - Шахтер: обзор матча 01 мая 2024

Черноморец
01.05.2024, среда, 13:00
Украина. Премьер-лига, 12 тур
1 : 4
Матч завершен
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Шахтер
12' З. Бадибанга
66' М. Швед
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Черноморец - Шахтер
Матч завершен
88'
Желтая карточка
Николай Матвиенко
81'
Замена
Егор Назарина ️️️️➡️️ Дмитрий Крыськив
78'
Желтая карточка
Валерий Бондарь
66'
ГОЛ! 1:1
Марьян Швед
Замена
Орест Кузык ️️️️➡️️ Артур Авагимян
66'
64'
Замена
Эгиналдо ️️️️➡️️ Кевин
64'
Замена
Лассина Траоре ️️️️➡️️ Даниил Сикан
64'
Замена
Марьян Швед ️️️️➡️️ Александр Зубков
Желтая карточка
Jon Šporn
52'
Замена
Лука Гучек ️️️️➡️️ Андрей Штогрин
46'
Желтая карточка
Александр Васильев
40'
ГОЛ! 1:0
Зигуи Бадибанга
12'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
1
Данил Варакута
ВР
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
79
Владимир Салюк
ЦЗ
9
Илья Путря
ПЗ
27
Александр Васильев
ОП
8
Jon Šporn
ЦП
20
Артур Авагимян
ЛВ
11
Богдан Бойчук
ПВ
39
Зигуи Бадибанга
ПВ
45
Максим Брагару
ПВ
77
Андрей Штогрин
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
26
Ефим Конопля
ПЗ
30
Marlon Gomes
ЦП
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
10
Георгий Судаков
АП
37
Кевин
ЛВ
11
Александр Зубков
ПВ
14
Даниил Сикан
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Черноморец
71
Yan Vichnyi
ВР
31
Олег Билык
ВР
5
Лука Гучек
ЦЗ
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
7
Орест Кузык
ЦП
37
Vladyslav Ogirya
ЦП
18
Фабрисио Альваренга
ПВ
17
Данил Голуб
ПВ
23
José Gomes
ЦФ
70
Самсон Айеде
ЦФ
Шахтер
1
Артур Рудько
ВР
23
Педриньо
ЛЗ
3
Став Лемкин
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
13
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
6
Тарас Степаненко
ОП
25
Новатус Мироши
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
7
Эгиналдо
ЛВ
39
Невертон
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Варакута
3
Ермаков
79
Салюк
9
Путря
27
Васильев
8
20
Авагимян
39
Бадибанга
45
Брагару
77
Штогрин
11
Бойчук
4-2-3-1
31
Ризнык
26
Конопля
5
Бондарь
22
Матвиенко
16
Азарови
30
8
Крыськив
11
Зубков
10
Судаков
37
Кевин
14
Сикан
77
Штогрин
5
Гучек
5
Гучек
77
Штогрин
20
Авагимян
7
Кузык
7
Кузык
20
Авагимян
18
Альваренга
18
Альваренга
Гомес
6
Степаненко
6
Степаненко
Гомес
8
Крыськив
29
Назарина
29
Назарина
8
Крыськив
37
Кевин
7
Эгиналдо
7
Эгиналдо
37
Кевин
11
Зубков
9
Швед
9
Швед
11
Зубков
14
Сикан
2
Траоре
2
Траоре
14
Сикан
Остались в запасе
Черноморец
Шахтер
71
Yan Vichnyi
ВР
31
Олег Билык
ВР
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
37
Vladyslav Ogirya
ЦП
17
Данил Голуб
ПВ
23
José Gomes
ЦФ
70
Самсон Айеде
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
1
Артур Рудько
ВР
23
Педриньо
ЛЗ
3
Став Лемкин
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
13
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
25
Новатус Мироши
ОП
39
Невертон
ЛВ
Главный тренер
Марино Пушич
Остались в запасе
71
Yan Vichnyi
ВР
31
Олег Билык
ВР
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
37
Vladyslav Ogirya
ЦП
17
Данил Голуб
ПВ
23
José Gomes
ЦФ
70
Самсон Айеде
ЦФ
Остались в запасе
1
Артур Рудько
ВР
23
Педриньо
ЛЗ
3
Став Лемкин
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
13
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
25
Новатус Мироши
ОП
39
Невертон
ЛВ
Главный тренер
Роман Григорчук
Главный тренер
Марино Пушич
Статистика матча Черноморец - Шахтер
2
2
Желтые карточки
2
2
Информация о матче
Стадион:
Chornomorets Stadium, Odesa
Украина. Премьер-лига
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Украина. Премьер-лига, 27 тур
Александрия
- : -
04.05.2024
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Оболонь
- : -
04.05.2024
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Украина. Премьер-лига, 27 тур
Металлист 1925
- : -
04.05.2024
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Полесье
- : -
05.05.2024
Заря
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Динамо
- : -
05.05.2024
Колос
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Александрия
- : -
04.05.2024
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Оболонь
- : -
04.05.2024
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Металлист 1925
- : -
04.05.2024
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Полесье
- : -
05.05.2024
Заря
Украина. Премьер-лига, 27 тур
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