В Госдуме отреагировали на призыв киевского «Динамо» в отношении российских клубов
Киевское «Динамо» осудило клубы за матчи с россиянами: «Российским командам нет места в мировом футболе»
Топ-10 главных матчей Лобановского-игрока по версии «Динамо» К
Стал известен лидер российских клубов по задействованию воспитанников
Луческу раскрыл подробности своего ухода из киевского «Динамо»
В Госдуме отреагировали на призыв киевского «Динамо» в отношении российских клубов
Киевское «Динамо» осудило клубы за матчи с россиянами: «Российским командам нет места в мировом футболе»
Топ-10 главных матчей Лобановского-игрока по версии «Динамо» К
Стал известен лидер российских клубов по задействованию воспитанников
Луческу раскрыл подробности своего ухода из киевского «Динамо»
«Если бы не спал, тоже бы дрался до последнего»: Евсеев – о драке «Шинника» и «Миная»
«Шинник» получил компенсацию от организатора сбора в Турции после драки в отеле
Гендиректор «Шинника»: «Отель признал вину в драке, хотя пытался все свалить на нас и «Минай»
«Горжусь вами. Дали отпор, не отступили. Молодчики». Евсеев выступил перед «Шинником» после драки с «Минаем»
«УЕФА должен наказать виновных. Если это наши – наказать наших». Депутат Свищев – о драке «Шинника» и «Миная»