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Минай
В Госдуме отреагировали на призыв киевского «Динамо» в отношении российских клубов
2 февраля, 19:59
19
Киевское «Динамо» осудило клубы за матчи с россиянами: «Российским командам нет места в мировом футболе»
1 февраля, 16:57
65
Топ-10 главных матчей Лобановского-игрока по версии «Динамо» К
7 января, 08:16
0
Стал известен лидер российских клубов по задействованию воспитанников
23 ноября 2023, 17:46
11
Луческу раскрыл подробности своего ухода из киевского «Динамо»
10 ноября 2023, 00:43
1
В Госдуме отреагировали на призыв киевского «Динамо» в отношении российских клубов
2 февраля, 19:59
19
Киевское «Динамо» осудило клубы за матчи с россиянами: «Российским командам нет места в мировом футболе»
1 февраля, 16:57
65
Топ-10 главных матчей Лобановского-игрока по версии «Динамо» К
7 января, 08:16
0
Стал известен лидер российских клубов по задействованию воспитанников
23 ноября 2023, 17:46
11
Луческу раскрыл подробности своего ухода из киевского «Динамо»
10 ноября 2023, 00:43
1
«Если бы не спал, тоже бы дрался до последнего»: Евсеев – о драке «Шинника» и «Миная»
3 апреля 2023, 23:33
2
«Шинник» получил компенсацию от организатора сбора в Турции после драки в отеле
23 февраля 2023, 11:45
1
Гендиректор «Шинника»: «Отель признал вину в драке, хотя пытался все свалить на нас и «Минай»
20 февраля 2023, 16:27
2
«Горжусь вами. Дали отпор, не отступили. Молодчики». Евсеев выступил перед «Шинником» после драки с «Минаем»
19 февраля 2023, 11:25
4
«УЕФА должен наказать виновных. Если это наши – наказать наших». Депутат Свищев – о драке «Шинника» и «Миная»
18 февраля 2023, 09:31
2
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Динамо
Минай
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Днепр-1
1 : 1
25.02.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Металлист 1925
2 : 4
25.02.2024
Динамо
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Минай
2 : 0
02.03.2024
Металлист 1925
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Динамо
1 : 0
02.03.2024
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Динамо
1 : 0
02.03.2024
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Металлист 1925
2 : 4
25.02.2024
Динамо
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Минай
2 : 0
02.03.2024
Металлист 1925
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Днепр-1
1 : 1
25.02.2024
Минай

Динамо - Минай - 30 июля 2023

Динамо
30.07.2023, воскресенье, 17:00
Украина. Премьер-лига, 1 тур
4 : 1
Матч завершен
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Минай
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Статистика матча Динамо - Минай
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Украина. Премьер-лига
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Украина. Премьер-лига, 20 тур
Заря
- : -
07.03.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Верес
- : -
07.03.2024
Динамо
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Днепр-1
- : -
08.03.2024
Рух
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Металлист 1925
- : -
08.03.2024
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Шахтер
- : -
08.03.2024
Колос
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Заря
- : -
07.03.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Верес
- : -
07.03.2024
Динамо
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Днепр-1
- : -
08.03.2024
Рух
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Металлист 1925
- : -
08.03.2024
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Шахтер
- : -
08.03.2024
Колос
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