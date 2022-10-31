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Черноморец
Капитан «Черноморца» Кравченко накричал на женщину-арбитра: «Вы чe, издеваетесь, ***? До них дотрагиваться нельзя?»
31 октября 2022, 16:58
3
УПЛ. Два ассиста Шкурина помогли «Динамо» К разгромить в Одессе «Черноморец»
19 ноября 2021, 23:54
2
Кавазашвили: «Ловчев рассказал о договорном матче «Спартака»? У него в голове тараканы бегают. Потом он едет и извиняется перед теми, кого обкакал»
8 мая 2020, 19:35
19
Ловчев: «Спартак» в 1970 году сыграл договорной матч с «Черноморцем»
8 мая 2020, 13:17
28
Павлов перешел в «Черноморец». Это первый трансфер российского игрока в украинский клуб с 2014 года 
15 февраля 2019, 01:56
8
Капитан «Черноморца» Кравченко накричал на женщину-арбитра: «Вы чe, издеваетесь, ***? До них дотрагиваться нельзя?»
31 октября 2022, 16:58
3
УПЛ. Два ассиста Шкурина помогли «Динамо» К разгромить в Одессе «Черноморец»
19 ноября 2021, 23:54
2
Кавазашвили: «Ловчев рассказал о договорном матче «Спартака»? У него в голове тараканы бегают. Потом он едет и извиняется перед теми, кого обкакал»
8 мая 2020, 19:35
19
Ловчев: «Спартак» в 1970 году сыграл договорной матч с «Черноморцем»
8 мая 2020, 13:17
28
Павлов перешел в «Черноморец». Это первый трансфер российского игрока в украинский клуб с 2014 года 
15 февраля 2019, 01:56
8
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Последние матчи
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ЛНЗ
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 18 тур
ЛНЗ
0 : 3
23.02.2024
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Оболонь
1 : 1
26.02.2024
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Полесье
0 : 1
01.03.2024
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Динамо
1 : 0
02.03.2024
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Полесье
0 : 1
01.03.2024
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 18 тур
ЛНЗ
0 : 3
23.02.2024
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Динамо
1 : 0
02.03.2024
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Оболонь
1 : 1
26.02.2024
Черноморец

ЛНЗ - Черноморец - 30 июля 2023

ЛНЗ
30.07.2023, воскресенье, 15:00
Украина. Премьер-лига, 1 тур
0 : 2
Матч завершен
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Черноморец
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Статистика матча ЛНЗ - Черноморец
2
2
Желтые карточки
2
2
Украина. Премьер-лига
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Текущие
Будущие
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Заря
- : -
07.03.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Верес
- : -
07.03.2024
Динамо
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Днепр-1
- : -
08.03.2024
Рух
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Металлист 1925
- : -
08.03.2024
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Шахтер
- : -
08.03.2024
Колос
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Заря
- : -
07.03.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Верес
- : -
07.03.2024
Динамо
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Днепр-1
- : -
08.03.2024
Рух
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Металлист 1925
- : -
08.03.2024
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Шахтер
- : -
08.03.2024
Колос
Россия
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