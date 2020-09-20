Введите ваш ник на сайте
Новости команд
Все
Астерас
Панетоликос
У Шапи 1+1 в матче против «Панетоликоса», россиянин забил в 3-й игре подряд
14 января, 18:24
2
Суперлига. АЕК Карреры начал новый сезон с победы над «Панетоликосом»
20 сентября 2020, 01:58
3
Суперлига. АЕК обыграл «Панетоликос», одержав третью победу в четырех матчах под руководством Карреры
5 января 2020, 17:55
8
Суперлига. АЕК победил «Астерас», команда при Каррере только выигрывает
18 декабря 2019, 22:41
6
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
21 декабря 2018, 00:58
1
Суперлига. АЕК победил «Астерас», команда при Каррере только выигрывает
18 декабря 2019, 22:41
6
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
21 декабря 2018, 00:58
1
Антонио Доннарумма прошел медосмотр в «Милане»
10 июля 2017, 23:22
5
Источник: старший брат Доннаруммы перейдет в «Милан»
4 июля 2017, 01:33
2
Лига Европы. «Спарта» уверенно переиграла АПОЭЛ, «Шальке» учинил разгром «Астерасу»
11 декабря 2015, 01:57
2
У Шапи 1+1 в матче против «Панетоликоса», россиянин забил в 3-й игре подряд
14 января, 18:24
2
Суперлига. АЕК Карреры начал новый сезон с победы над «Панетоликосом»
20 сентября 2020, 01:58
3
Суперлига. АЕК обыграл «Панетоликос», одержав третью победу в четырех матчах под руководством Карреры
5 января 2020, 17:55
8
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
21 декабря 2018, 00:58
1
«Крылья Советов» могут усилиться игроком «Панатинаикоса»
27 января 2016, 08:51
2
Больше новостей
Последние матчи
Все
Астерас
Панетоликос
Греция. Суперлига, 17 тур
Панатинаикос
2 : 1
07.01.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 17 тур
ПАС
2 : 1
07.01.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 18 тур
Панетоликос
0 : 4
14.01.2024
Арис
Греция. Суперлига, 18 тур
Астерас
1 : 0
14.01.2024
Волос
Греция. Суперлига, 19 тур
ОФИ
1 : 0
20.01.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 21 тур
АЕК
4 : 2
04.02.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 20 тур
Астерас
3 : 0
28.01.2024
Атромитос
Греция. Суперлига, 19 тур
Панатинаикос
2 : 0
21.01.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 18 тур
Астерас
1 : 0
14.01.2024
Волос
Греция. Суперлига, 17 тур
ПАС
2 : 1
07.01.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 21 тур
Волос
1 : 1
03.02.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 20 тур
Панетоликос
1 : 1
27.01.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 19 тур
ОФИ
1 : 0
20.01.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 18 тур
Панетоликос
0 : 4
14.01.2024
Арис
Греция. Суперлига, 17 тур
Панатинаикос
2 : 1
07.01.2024
Панетоликос

Астерас - Панетоликос - 19 февраля 2024

Астерас
19.02.2024, понедельник, 19:00
Греция. Суперлига, 23 тур
- : -
Не начался
Смотреть трансляцию
Панетоликос
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Астерас - Панетоликос
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Греция. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Греция. Суперлига, 22 тур
Олимпиакос
- : -
10.02.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 22 тур
ПАС
- : -
10.02.2024
Арис
Греция. Суперлига, 22 тур
Панетоликос
- : -
10.02.2024
Атромитос
Греция. Суперлига, 22 тур
Кифисиас
- : -
11.02.2024
Волос
Греция. Суперлига, 22 тур
Пансерраикос
- : -
11.02.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 22 тур
Олимпиакос
- : -
10.02.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 22 тур
ПАС
- : -
10.02.2024
Арис
Греция. Суперлига, 22 тур
Панетоликос
- : -
10.02.2024
Атромитос
Греция. Суперлига, 22 тур
Кифисиас
- : -
11.02.2024
Волос
Греция. Суперлига, 22 тур
Пансерраикос
- : -
11.02.2024
Панатинаикос
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+