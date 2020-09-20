У Шапи 1+1 в матче против «Панетоликоса», россиянин забил в 3-й игре подряд
Суперлига. АЕК Карреры начал новый сезон с победы над «Панетоликосом»
Суперлига. АЕК обыграл «Панетоликос», одержав третью победу в четырех матчах под руководством Карреры
Суперлига. АЕК победил «Астерас», команда при Каррере только выигрывает
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
Суперлига. АЕК победил «Астерас», команда при Каррере только выигрывает
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
Антонио Доннарумма прошел медосмотр в «Милане»
Источник: старший брат Доннаруммы перейдет в «Милан»
Лига Европы. «Спарта» уверенно переиграла АПОЭЛ, «Шальке» учинил разгром «Астерасу»
У Шапи 1+1 в матче против «Панетоликоса», россиянин забил в 3-й игре подряд
Суперлига. АЕК Карреры начал новый сезон с победы над «Панетоликосом»
Суперлига. АЕК обыграл «Панетоликос», одержав третью победу в четырех матчах под руководством Карреры
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
«Крылья Советов» могут усилиться игроком «Панатинаикоса»