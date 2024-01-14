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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Астерас - Волос
Астерас - Волос: обзор матча 14 января 2024
Астерас
14.01.2024, воскресенье, 18:30
Греция. Суперлига, 18 тур
1 : 0
Завершен
Волос
90'
Х. Мирителло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астерас - Волос
90'
+4
Замена
Ф. Бертольо
️️️️
Н. Главчич
ГОЛ! 1:0!
Х. Мирителло
Пас отдал
Н. Кальцас
90'
Замена
Х. Бартоло
️️️️
Д. Кармона
85'
Желтая карточка
Е. Яблонский
82'
79'
Замена
L. Racic
️️️️
Х. Мануэль Гарсия
Замена
Е. Яблонский
️️️️
Ш. Госс
71'
66'
Замена
Т. Цоканис
️️️️
М. Комба
41'
Желтая карточка
Х. Мануэль Гарсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
2
Давид Кармона
ЦЗ
19
Пепе Кастаньо
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
8
Хуан Мунафо
(К)
ЦП
16
Шон Госс
ЦП
77
Nikolaos Zouglis
ЦП
20
Хеск Регис
ПВ
20
Николаос Кальцас
ЦФ
9
Хуан Мирителло
ЦФ
Главный тренер
Милан Раставац
Волос
12
Ivan Kostić
ВР
4
Кирьякос Асланидис
ЦЗ
16
Christos Shelis
ЦЗ
80
Antonio Luna
ЦП
22
Георгиос Мигас
ЦП
35
Неманья Главчич
ЦП
14
Жан Баррьентос
(К)
ЦП
7
Милош Делетич
ПВ
8
Максимилиано Комба
ПВ
45
Панайотис Мораитис
ЦФ
11
Хуан Мануэль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Константинос Брацос
Астерас
1
Nikolaos Grammatikakis
ВР
24
Федерико Альварес
ЛЗ
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
69
Олуватобилоба Алагбе
ЦЗ
40
Сито
ЛВ
7
Хулиан Бартоло
ЛВ
14
Евгений Яблонский
ЦП
90
Василиос Сурлис
АП
14
Василиос Манцис
ЦФ
Волос
3
Фотис Кицос
ЛЗ
70
Constantinos Karayiannis
ЦЗ
4
Luka Racic
ЦЗ
22
Алексис Труй
ЦП
6
Тасос Цоканис
ЦП
18
Факундо Бертольо
ЦП
21
Symeon Papadopoulos
ЦФ
63
Dániel Kovács
ЦФ
4-3-1-2
1
Пападопулос
3
Хухумис
19
Кастаньо
87
Жуканович
2
Кармона
8
Мунафо
16
Госс
77
20
Регис
9
Мирителло
20
Кальцас
2-4-2-2
12
4
Асланидис
16
22
Мигас
35
Главчич
14
Баррьентос
80
8
Комба
7
Делетич
11
Гарсия
45
Мораитис
16
Госс
14
Яблонский
14
Яблонский
16
Госс
2
Кармона
7
Бартоло
7
Бартоло
2
Кармона
11
Гарсия
4
4
11
Гарсия
8
Комба
6
Цоканис
6
Цоканис
8
Комба
35
Главчич
18
Бертольо
18
Бертольо
35
Главчич
Остались в запасе
Астерас
Волос
1
Nikolaos Grammatikakis
ВР
24
Федерико Альварес
ЛЗ
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
69
Олуватобилоба Алагбе
ЦЗ
90
Василиос Сурлис
АП
40
Сито
ЛВ
14
Василиос Манцис
ЦФ
Главный тренер
Милан Раставац
3
Фотис Кицос
ЛЗ
70
Constantinos Karayiannis
ЦЗ
22
Алексис Труй
ЦП
21
Symeon Papadopoulos
ЦФ
63
Dániel Kovács
ЦФ
Главный тренер
Константинос Брацос
Остались в запасе
1
Nikolaos Grammatikakis
ВР
24
Федерико Альварес
ЛЗ
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
69
Олуватобилоба Алагбе
ЦЗ
90
Василиос Сурлис
АП
40
Сито
ЛВ
14
Василиос Манцис
ЦФ
Остались в запасе
3
Фотис Кицос
ЛЗ
70
Constantinos Karayiannis
ЦЗ
22
Алексис Труй
ЦП
21
Symeon Papadopoulos
ЦФ
63
Dániel Kovács
ЦФ
Главный тренер
Милан Раставац
Главный тренер
Константинос Брацос
Статистика матча Астерас - Волос
1
1
Всего ударов по воротам
10
13
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
4
Нарушения
17
16
Офсайды
1
2
Количество передач
416
281
Сейвы
2
2
Точность передач %
79
67
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
2
7
Матчи команд
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Информация о матче
Главный судья:
Petros Tsagarakis, Greece
Стадион:
Theodoros Kolokotronis Stadium, Tripoli
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