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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Волос - Панатинаикос
Волос - Панатинаикос: обзор матча 20 декабря 2023
Волос
20.12.2023, среда, 20:00
Греция. Суперлига, 15 тур
0 : 3
Завершен
Панатинаикос
64'
А. Еремеефф
66'
В. Арао
72'
А. Еремеефф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волос - Панатинаикос
83'
Замена
Э. Цокай
️️️️
Т. Вилена
82'
Замена
Т. Едвай
️️️️
Б. Шенкевельд
Замена
Ф. Бертольо
️️️️
П. Мораитис
74'
74'
Замена
Л. Кляйнхайзлер
️️️️
Бернард
72'
ГОЛ! 0:3!
А. Еремеефф
Пас отдал
Я. Коцирас
Замена
Ф. Кицос
️️️️
Г. Мигас
69'
Замена
М. Делетич
️️️️
М. Комба
68'
66'
ГОЛ! 0:2!
В. Арао
Пас отдал
Бернард
64'
ГОЛ! 0:1!
А. Еремеефф
Пас отдал
Ф. Иоаннидис
Замена
Д. Метаксас
️️️️
Т. Цоканис
63'
62'
Замена
А. Еремеефф
️️️️
Д. Мансини
62'
Замена
Зека
️️️️
Р. Перес
Желтая карточка
Н. Главчич
51'
44'
Желтая карточка
Т. Вилена
33'
Желтая карточка
Бернард
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волос
12
Ivan Kostić
ВР
4
Кирьякос Асланидис
ЦЗ
4
Алексиос Калогеропулос
ЦЗ
16
Christos Shelis
ЦЗ
17
Николай Алхо
ЦЗ
22
Георгиос Мигас
ЦП
6
Тасос Цоканис
(К)
ЦП
35
Неманья Главчич
ЦП
8
Максимилиано Комба
ПВ
11
Хуан Мануэль Гарсия
ЦФ
45
Панайотис Мораитис
ЦФ
Главный тренер
Константинос Брацос
Панатинаикос
12
Юрий Лодыгин
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
4
Барт Шенкевельд
(К)
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
15
Виллиан Арао
ОП
21
Рубен Перес
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
7
Даниэль Мансини
ПВ
34
Себастьян Паласиос
ПВ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
Волос
23
Kalabukas Panagiotis
ВР
3
Фотис Кицос
ЛЗ
70
Constantinos Karayiannis
ЦЗ
32
Статис Тахатос
ПЗ
17
Ахмет Энгин
ЛВ
18
Факундо Бертольо
ЦП
21
Димитриос Метаксас
ЦП
92
Кентен Корнетт
ПВ
7
Милош Делетич
ПВ
Панатинаикос
23
Василиос Ксенопулос
ВР
91
Альберто Бриноли
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
6
Энис Цокай
ОП
6
Зека
ЦП
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
10
Айтор Канталапьерда
ПВ
19
Александер Еремеефф
ЦФ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
4-3-1-2
12
4
Асланидис
16
17
Алхо
4
Калогеропулос
22
Мигас
6
Цоканис
35
Главчич
8
Комба
45
Мораитис
11
Гарсия
3-1-2-3-1
12
Лодыгин
27
Коцирас
4
Шенкевельд
37
Младенович
15
Арао
21
Перес
52
Вилена
34
Паласиос
7
Мансини
11
Бернард
7
Иоаннидис
22
Мигас
3
Кицос
3
Кицос
22
Мигас
45
Мораитис
18
Бертольо
18
Бертольо
45
Мораитис
6
Цоканис
21
Метаксас
21
Метаксас
6
Цоканис
8
Комба
7
Делетич
7
Делетич
8
Комба
4
Шенкевельд
4
Едвай
4
Едвай
4
Шенкевельд
52
Вилена
6
Цокай
6
Цокай
52
Вилена
21
Перес
6
Зека
6
Зека
21
Перес
11
Бернард
30
Кляйнхайзлер
30
Кляйнхайзлер
11
Бернард
7
Мансини
19
Еремеефф
19
Еремеефф
7
Мансини
Остались в запасе
Волос
Панатинаикос
23
Kalabukas Panagiotis
ВР
70
Constantinos Karayiannis
ЦЗ
32
Статис Тахатос
ПЗ
17
Ахмет Энгин
ЛВ
92
Кентен Корнетт
ПВ
Главный тренер
Константинос Брацос
23
Василиос Ксенопулос
ВР
91
Альберто Бриноли
ВР
10
Айтор Канталапьерда
ПВ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
Остались в запасе
23
Kalabukas Panagiotis
ВР
70
Constantinos Karayiannis
ЦЗ
32
Статис Тахатос
ПЗ
17
Ахмет Энгин
ЛВ
92
Кентен Корнетт
ПВ
Остались в запасе
23
Василиос Ксенопулос
ВР
91
Альберто Бриноли
ВР
10
Айтор Канталапьерда
ПВ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
Главный тренер
Константинос Брацос
Главный тренер
Иван Йованович
Статистика матча Волос - Панатинаикос
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
3 : 2
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Информация о матче
Главный судья:
Christos Vergetis, Greece
Стадион:
Panthessaliko Stadio, Volos
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