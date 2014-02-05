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Металлург Л
Челябинск
Клуб Второй лиги дал новичку зарплату 700 тысяч рублей в месяц
8 февраля, 23:29
2
Игроки российских клубов массово подрались на сборах в Турции
5 февраля, 15:46
14
В Челябинске избили судью из Камеруна
22 августа 2023, 17:44
6
Игроки «Челябинска» стали донорами крови
15 февраля 2023, 20:44
1
ЦСКА объявил об уходе Елеева в клуб Второй лиги
30 августа 2022, 16:40
2
ЦСКА объявил об уходе Елеева в клуб Второй лиги
30 августа 2022, 16:40
2
Племянник Павлюченко провалил просмотр в «Металлурге»
20 июля 2022, 11:34
3
«Металлург» победил «Рязань» с 12 игроками в заявке
17 июля 2022, 00:30
2
Экс-игрок сборной России и «Спартака» Григорьев нашел себе клуб в ФНЛ-2
3 июля 2022, 09:13
1
«Крылья Советов» просмотрят Арустамяна
28 мая 2022, 00:34
4
Клуб Второй лиги дал новичку зарплату 700 тысяч рублей в месяц
8 февраля, 23:29
2
Игроки российских клубов массово подрались на сборах в Турции
5 февраля, 15:46
14
В Челябинске избили судью из Камеруна
22 августа 2023, 17:44
6
Игроки «Челябинска» стали донорами крови
15 февраля 2023, 20:44
1
Игрок «Челябинска», бросивший мяч в лицо соперника, дисквалифицирован на два матча
8 апреля 2021, 15:24
3
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Последние матчи
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Металлург Л
Челябинск
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
Челябинск
2 : 1
03.03.2024
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
Металлург Л
0 : 0
03.03.2024
Муром
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
Металлург Л
0 : 0
03.03.2024
Муром
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
Челябинск
2 : 1
03.03.2024
Родина-2

Металлург Л - Челябинск - 22 июля 2023

Металлург Л
22.07.2023, суббота, 17:00
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 2 тур
1 : 0
Матч завершен
Челябинск
Матч
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Стадион:
Металлург
Россия
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