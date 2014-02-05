Металлург Л

Клуб Второй лиги дал новичку зарплату 700 тысяч рублей в месяц
Игроки российских клубов массово подрались на сборах в Турции
В Челябинске избили судью из Камеруна
Игроки «Челябинска» стали донорами крови
ЦСКА объявил об уходе Елеева в клуб Второй лиги
ЦСКА объявил об уходе Елеева в клуб Второй лиги
Племянник Павлюченко провалил просмотр в «Металлурге»
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Экс-игрок сборной России и «Спартака» Григорьев нашел себе клуб в ФНЛ-2
«Крылья Советов» просмотрят Арустамяна
Клуб Второй лиги дал новичку зарплату 700 тысяч рублей в месяц
Игроки российских клубов массово подрались на сборах в Турции
В Челябинске избили судью из Камеруна
Игроки «Челябинска» стали донорами крови
Игрок «Челябинска», бросивший мяч в лицо соперника, дисквалифицирован на два матча