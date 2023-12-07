Введите ваш ник на сайте
Новости команд
Все
Гвадалахара
Канзаc Сити
35-летний Чичарито нашел новый клуб
24 января, 19:17
2
Четыре топ-клуба РПЛ претендуют на форварда сборной Мексики
7 декабря 2023, 22:32
0
Обзор матча «Интер Майами» – «Спортинг КС»: голы и лучшие моменты (видео)
10 сентября 2023, 10:31
1
«Интер Майами» – «Спортинг КС»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 сентября 2023
9 сентября 2023, 22:31
1
Где смотреть матч «Интер Майами» – «Спортинг КС»: во сколько прямая трансляция матча, МЛС 10 сентября
8 сентября 2023, 17:17
1
35-летний Чичарито нашел новый клуб
24 января, 19:17
2
Четыре топ-клуба РПЛ претендуют на форварда сборной Мексики
7 декабря 2023, 22:32
0
«Реал», «Ливерпуль» и «Челси» интересуются игроком сборной Мексики
8 ноября 2022, 17:55
1
Товарищеский матч. «Ювентус» победил «Гвадалахару»
23 июля 2022, 08:16
1
Агент Масиаса: «Переговоры с ЦСКА застряли»
31 января 2022, 22:29
2
Обзор матча «Интер Майами» – «Спортинг КС»: голы и лучшие моменты (видео)
10 сентября 2023, 10:31
1
«Интер Майами» – «Спортинг КС»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 сентября 2023
9 сентября 2023, 22:31
1
Где смотреть матч «Интер Майами» – «Спортинг КС»: во сколько прямая трансляция матча, МЛС 10 сентября
8 сентября 2023, 17:17
1
Где смотреть матч «Интер Майами» – «Спортинг КС»: во сколько прямая трансляция матча, МЛС 10 сентября
8 сентября 2023, 17:17
1
У Роналду было выгодное предложение из МЛС, но он выбрал «Аль-Наср»
31 декабря 2022, 09:59
3
Больше новостей
Последние матчи
Все
Гвадалахара
Канзаc Сити
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Фордж
1 : 3
08.02.2024
Гвадалахара
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Гвадалахара
2 : 1
14.02.2024
Фордж
США. МЛС, 1 тур
Динамо Хьюстон
1 : 1
25.02.2024
Канзаc Сити
США. МЛС, 3 тур
Канзаc Сити
1 : 1
03.03.2024
Филадельфия Юнион
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Гвадалахара
2 : 1
14.02.2024
Фордж
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Фордж
1 : 3
08.02.2024
Гвадалахара
США. МЛС, 3 тур
Канзаc Сити
1 : 1
03.03.2024
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1 тур
Динамо Хьюстон
1 : 1
25.02.2024
Канзаc Сити

Гвадалахара - Канзаc Сити - 01 августа 2023

Гвадалахара
01.08.2023, вторник, 05:00
Кубок лиг Северной Америки, 3 тур
0 : 1
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Канзаc Сити
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Гвадалахара - Канзаc Сити
1
Желтые карточки
1
0
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+