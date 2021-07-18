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Толука
Колорадо
«Дикость». В матче МЛС судья удалил переводчика
18 июля 2021, 13:12
4
Генменеджер «Колорадо»: «Мы следили за Намли последние два года»
16 января 2020, 20:54
1
«Краснодар» объявил об аренде Намли в «Колорадо» на два года
15 января 2020, 20:25
6
Намли может перейти в «Колорадо Рэпидз»
14 января 2020, 11:39
3
Экс-вратарь «Эвертона» и «МЮ» Ховард завершил карьеру
30 сентября 2019, 11:47
1
«Дикость». В матче МЛС судья удалил переводчика
18 июля 2021, 13:12
4
Генменеджер «Колорадо»: «Мы следили за Намли последние два года»
16 января 2020, 20:54
1
«Краснодар» объявил об аренде Намли в «Колорадо» на два года
15 января 2020, 20:25
6
Намли может перейти в «Колорадо Рэпидз»
14 января 2020, 11:39
3
Экс-вратарь «Эвертона» и «МЮ» Ховард завершил карьеру
30 сентября 2019, 11:47
1
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Последние матчи
Все
Толука
Колорадо
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Эредиано
1 : 2
08.02.2024
Толука
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Толука
2 : 2
16.02.2024
Эредиано
США. МЛС, 2 тур
Портленд
4 : 1
25.02.2024
Колорадо
США. МЛС, 3 тур
Колорадо
1 : 1
03.03.2024
Нэшвилл
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Толука
2 : 2
16.02.2024
Эредиано
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Эредиано
1 : 2
08.02.2024
Толука
США. МЛС, 3 тур
Колорадо
1 : 1
03.03.2024
Нэшвилл
США. МЛС, 2 тур
Портленд
4 : 1
25.02.2024
Колорадо

Толука - Колорадо - 01 августа 2023

Толука
01.08.2023, вторник, 04:30
Кубок лиг Северной Америки, 3 тур
4 : 1
Матч завершен
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Статистика матча Толука - Колорадо
3
3
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