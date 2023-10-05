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Чикаго Файр
МЛС. «Интер Майами» разгромно проиграл без травмированного Месси
5 октября 2023, 08:16
0
«Астон Вилла» купила нападающего сборной Колумбии
23 января 2023, 20:35
1
«Челси» объявил о покупке американского вратаря
4 августа 2022, 08:16
1
«Челси» купил 18-летнего американского вратаря Слонину за 15 миллионов
2 августа 2022, 09:44
4
«Челси» ближе к покупке Слонины, чем «Реал». Вратарь останется в «Чикаго» на правах аренды
13 июня 2022, 01:17
2
МЛС. «Интер Майами» разгромно проиграл без травмированного Месси
5 октября 2023, 08:16
0
«Астон Вилла» купила нападающего сборной Колумбии
23 января 2023, 20:35
1
«Челси» объявил о покупке американского вратаря
4 августа 2022, 08:16
1
«Челси» купил 18-летнего американского вратаря Слонину за 15 миллионов
2 августа 2022, 09:44
4
«Челси» ближе к покупке Слонины, чем «Реал». Вратарь останется в «Чикаго» на правах аренды
13 июня 2022, 01:17
2
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Пуэбла
Чикаго Файр
США. МЛС, 1 тур
Филадельфия Юнион
2 : 2
25.02.2024
Чикаго Файр
США. МЛС, 2 тур
Чикаго Файр
1 : 2
03.03.2024
Цинциннати
США. МЛС, 2 тур
Чикаго Файр
1 : 2
03.03.2024
Цинциннати
США. МЛС, 1 тур
Филадельфия Юнион
2 : 2
25.02.2024
Чикаго Файр

Пуэбла - Чикаго Файр - 01 августа 2023

Пуэбла
01.08.2023, вторник, 03:30
Кубок лиг Северной Америки, 3 тур
2 : 1
Счет по пенальти – 10 : 9
Матч завершен
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Статистика матча Пуэбла - Чикаго Файр
1
Желтые карточки
0
1
Россия
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