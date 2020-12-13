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Америка
Коламбус
В ЦСКА объяснили, почему не продали Давилу за 6 миллионов
9 февраля, 17:50
1
ЦСКА не продал своего легионера за 6 миллионов
9 февраля, 14:36
0
«Зенит» не смог купить экс-полузащитника «Реала» по двум причинам
27 января, 01:00
6
В «Америке» подтвердили факт переговоров с «Зенитом» по Фидальго
25 января, 19:30
3
«Зенит» за 10 миллионов хочет подписать экс-игрока «Реала»
24 января, 15:45
9
В ЦСКА объяснили, почему не продали Давилу за 6 миллионов
9 февраля, 17:50
1
ЦСКА не продал своего легионера за 6 миллионов
9 февраля, 14:36
0
«Зенит» не смог купить экс-полузащитника «Реала» по двум причинам
27 января, 01:00
6
В «Америке» подтвердили факт переговоров с «Зенитом» по Фидальго
25 января, 19:30
3
«Зенит» за 10 миллионов хочет подписать экс-игрока «Реала»
24 января, 15:45
9
МЛС. «Коламбус» в финале разгромил «Сиэтл»
13 декабря 2020, 08:23
1
«Манчестер Сити» купил американского вратаря. Сумма трансфера – 7,5 миллиона
7 декабря 2018, 07:27
1
Лучший голкипер регулярного чемпионата МЛС перейдет в «Манчестер Сити»
27 ноября 2018, 11:05
4
Руни – о вылете в 1/8 финала: «Ди Си Юнайтед» и не должен был попасть в плей-офф»
2 ноября 2018, 11:32
4
МЛС. Руни не помог «Ди Си Юнайтед» пробиться в 1/4 финала
2 ноября 2018, 08:21
1
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Последние матчи
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Америка
Коламбус
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Реал Эстели
2 : 1
07.02.2024
Америка
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Америка
2 : 0
15.02.2024
Реал Эстели
США. МЛС, 1 тур
Коламбус
1 : 0
24.02.2024
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 2 тур
Миннесота Юнайтед
1 : 1
02.03.2024
Коламбус
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Америка
2 : 0
15.02.2024
Реал Эстели
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Реал Эстели
2 : 1
07.02.2024
Америка
США. МЛС, 2 тур
Миннесота Юнайтед
1 : 1
02.03.2024
Коламбус
США. МЛС, 1 тур
Коламбус
1 : 0
24.02.2024
Атланта Юнайтед

Америка - Коламбус - 01 августа 2023

Америка
01.08.2023, вторник, 03:00
Кубок лиг Северной Америки, 3 тур
1 : 4
Матч завершен
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