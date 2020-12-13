В ЦСКА объяснили, почему не продали Давилу за 6 миллионов

ЦСКА не продал своего легионера за 6 миллионов

«Зенит» не смог купить экс-полузащитника «Реала» по двум причинам

В «Америке» подтвердили факт переговоров с «Зенитом» по Фидальго