В ЦСКА объяснили, почему не продали Давилу за 6 миллионов
ЦСКА не продал своего легионера за 6 миллионов
«Зенит» не смог купить экс-полузащитника «Реала» по двум причинам
В «Америке» подтвердили факт переговоров с «Зенитом» по Фидальго
«Зенит» за 10 миллионов хочет подписать экс-игрока «Реала»
В ЦСКА объяснили, почему не продали Давилу за 6 миллионов
ЦСКА не продал своего легионера за 6 миллионов
«Зенит» не смог купить экс-полузащитника «Реала» по двум причинам
В «Америке» подтвердили факт переговоров с «Зенитом» по Фидальго
«Зенит» за 10 миллионов хочет подписать экс-игрока «Реала»
МЛС. «Коламбус» в финале разгромил «Сиэтл»
«Манчестер Сити» купил американского вратаря. Сумма трансфера – 7,5 миллиона
Лучший голкипер регулярного чемпионата МЛС перейдет в «Манчестер Сити»
Руни – о вылете в 1/8 финала: «Ди Си Юнайтед» и не должен был попасть в плей-офф»
МЛС. Руни не помог «Ди Си Юнайтед» пробиться в 1/4 финала