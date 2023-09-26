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Тигрес УАНЛ
Сан-Хосе
В Колумбии застрелили президента «Тигреса» после поражения команды
26 сентября 2023, 08:57
4
Экс-зенитовец сделал дубль в ворота «Сан-Хосе» и лидирует в списке бомбардиров МЛС
7 августа 2022, 10:19
2
«Спартак» – о Жиго в «Тигресе»: «Это фейк»
1 января 2022, 23:18
7
Жиго может на следующей неделе перейти в мексиканский «Тигрес»
1 января 2022, 14:28
21
«Дикость». В матче МЛС судья удалил переводчика
18 июля 2021, 13:12
4
В Колумбии застрелили президента «Тигреса» после поражения команды
26 сентября 2023, 08:57
4
«Спартак» – о Жиго в «Тигресе»: «Это фейк»
1 января 2022, 23:18
7
Жиго может на следующей неделе перейти в мексиканский «Тигрес»
1 января 2022, 14:28
21
Форвард «Марселя» Товен, несмотря на интерес «Лестера» и «Севильи», перешел в мексиканский «Тигрес»
7 мая 2021, 21:13
2
«Перчатка готова». «Бавария» сравнила Флика с Таносом
12 февраля 2021, 08:15
3
Экс-зенитовец сделал дубль в ворота «Сан-Хосе» и лидирует в списке бомбардиров МЛС
7 августа 2022, 10:19
2
«Дикость». В матче МЛС судья удалил переводчика
18 июля 2021, 13:12
4
МЛС. «Ванкувер» обыграл «Колорадо» и другие результаты
24 сентября 2017, 09:34
1
МЛС. «Торонто» разгромил «Лос-Анджелес Гэлакси» и другие результаты
17 сентября 2017, 08:43
1
МЛС. Джовинко забил в победном матче «Торонто» и другие результаты
20 августа 2017, 07:59
1
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Тигрес УАНЛ
Сан-Хосе
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Ванкувер Уайткепс
1 : 1
08.02.2024
Тигрес УАНЛ
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Тигрес УАНЛ
3 : 0
15.02.2024
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1 тур
Даллас
2 : 1
25.02.2024
Сан-Хосе
США. МЛС, 3 тур
Сан-Хосе
1 : 3
03.03.2024
Лос-Анджелес Гэлакси
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Тигрес УАНЛ
3 : 0
15.02.2024
Ванкувер Уайткепс
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Ванкувер Уайткепс
1 : 1
08.02.2024
Тигрес УАНЛ
США. МЛС, 3 тур
Сан-Хосе
1 : 3
03.03.2024
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 1 тур
Даллас
2 : 1
25.02.2024
Сан-Хосе

Тигрес УАНЛ - Сан-Хосе - 31 июля 2023

Тигрес УАНЛ
31.07.2023, понедельник, 06:00
Кубок лиг Северной Америки, 3 тур
1 : 0
Матч завершен
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Статистика матча Тигрес УАНЛ - Сан-Хосе
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