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Монтеррей
Сиэтл
Определены 19 участников клубного чемпионата мира 2025 года
29 февраля, 15:59
3
«Реал» узнал потенциальных соперников по клубному ЧМ
13 января 2023, 15:15
1
«Эспаньол» купил Монтеса. Осенью сорвался его переход в «Динамо»
29 декабря 2022, 19:43
1
«Ривер Плейт» купил экс-полузащитника «Зенита»
13 декабря 2022, 15:30
2
Агент Монтеса сомневается, что «Динамо» купит мексиканца
6 сентября 2022, 14:59
1
Определены 19 участников клубного чемпионата мира 2025 года
29 февраля, 15:59
3
«Эспаньол» купил Монтеса. Осенью сорвался его переход в «Динамо»
29 декабря 2022, 19:43
1
«Ривер Плейт» купил экс-полузащитника «Зенита»
13 декабря 2022, 15:30
2
Агент Монтеса сомневается, что «Динамо» купит мексиканца
6 сентября 2022, 14:59
1
Агент Монтеса назвал главное препятствие для перехода защитника в «Динамо»
1 сентября 2022, 14:58
1
Определены 19 участников клубного чемпионата мира 2025 года
29 февраля, 15:59
3
«Реал» узнал потенциальных соперников по клубному ЧМ
13 января 2023, 15:15
1
39-летний Алвес получил предложение из МЛС
10 июля 2022, 22:20
3
«Сиэтл Саундерс» – победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ
5 мая 2022, 10:35
1
МЛС. «Коламбус» в финале разгромил «Сиэтл»
13 декабря 2020, 08:23
1
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Последние матчи
Все
Монтеррей
Сиэтл
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Комуникасьонес
1 : 4
07.02.2024
Монтеррей
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Монтеррей
3 : 0
16.02.2024
Комуникасьонес
США. МЛС, 1 тур
Лос-Анджелес
2 : 1
25.02.2024
Сиэтл
США. МЛС, 3 тур
Сиэтл
0 : 0
03.03.2024
Остин
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Монтеррей
3 : 0
16.02.2024
Комуникасьонес
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Комуникасьонес
1 : 4
07.02.2024
Монтеррей
США. МЛС, 3 тур
Сиэтл
0 : 0
03.03.2024
Остин
США. МЛС, 1 тур
Лос-Анджелес
2 : 1
25.02.2024
Сиэтл

Монтеррей - Сиэтл - 31 июля 2023

Монтеррей
31.07.2023, понедельник, 04:00
Кубок лиг Северной Америки, 3 тур
4 : 2
Матч завершен
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Сиэтл
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Статистика матча Монтеррей - Сиэтл
1
1
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