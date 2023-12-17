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Нью-Йорк Ред Буллз
Атлетико Сан-Луис
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1
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4
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0
Месси забил в дебютном матче в МЛС
27 августа 2023, 08:52
1
«Нью-Йорк Ред Буллс» – «Интер Майами»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2023
27 августа 2023, 02:35
1
Форсберг покинул «Лейпциг» после девяти лет в клубе
17 декабря 2023, 10:51
1
Бывший главный тренер «Динамо» Шварц нашел новый клуб
14 декабря 2023, 19:33
4
Экс-тренер «Динамо» Шварц будет работать в МЛС
16 ноября 2023, 20:57
0
Месси забил в дебютном матче в МЛС
27 августа 2023, 08:52
1
«Нью-Йорк Ред Буллс» – «Интер Майами»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2023
27 августа 2023, 02:35
1
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1 : 2
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Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 3 тур
Динамо Хьюстон
1 : 2
03.03.2024
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 2 тур
Нэшвилл
0 : 0
26.02.2024
Нью-Йорк Ред Буллз

Нью-Йорк Ред Буллз - Атлетико Сан-Луис - 31 июля 2023

Нью-Йорк Ред Буллз
31.07.2023, понедельник, 02:30
Кубок лиг Северной Америки, 3 тур
2 : 1
Матч завершен
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Атлетико Сан-Луис
56' Д. Ванзейр
90+2' Д. Ванзейр
69' Д. Мурильо
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Нью-Йорк Ред Буллз - Атлетико Сан-Луис
Матч завершен
ГОЛ! 2:1
Данте Ванзейр
90' +2
Желтая карточка
Джон Толкин
87'
86'
Замена
Angel Zaldívar ️️️️➡️️ Джон Мурильо
86'
Замена
Benjamín Galdames ️️️️➡️️ Ricardo Chávez
Замена
Кайл Данкан ️️️️➡️️ Кэмерон Харпер
76'
Замена
Андрес Рейес ️️️️➡️️ Хассан Ндам
76'
73'
Желтая карточка
Джон Мурильо
Замена
Ronald Donkor ️️️️➡️️ Omir Fernandez
72'
Замена
Дрю Йервуд ️️️️➡️️ Лукиньяс
72'
71'
Замена
Sébastien Salles-Lamonge ️️️️➡️️ Javier Güemez
69'
ГОЛ! 1:1
Джон Мурильо
Замена
Elias Manoel ️️️️➡️️ Tom Barlow
62'
ГОЛ! 1:0
Данте Ванзейр
56'
46'
Замена
Матео Климович ️️️️➡️️ Vitinho
Желтая карточка
Данте Ванзейр
36'
Желтая карточка
Фрэнки Амайя
35'
31'
Желтая карточка
Dieter Villalpando
17'
Желтая карточка
Родриго Дурадо
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Карлос Мигел
ВР
47
Джон Толкин
ЛЗ
15
Шон Неалис
ЦЗ
75
Daniel Edelman
ЦП
82
Лукиньяс
АП
8
Фрэнки Амайя
АП
17
Кэмерон Харпер
ПВ
11
Omir Fernandez
ЦФ
13
Данте Ванзейр
ЦФ
98
Хассан Ндам
ЦФ
12
Tom Barlow
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Атлетико Сан-Луис
32
Diego Urtiaga
ВР
20
Unai Bilbao
ЦЗ
4
Julio César Domínguez
ЦЗ
5
Ricardo Chávez
ЦЗ
13
Родриго Дурадо
ОП
7
Джон Мурильо
ЦП
8
Хуан Мануэль Санабрия
ЦП
22
Dieter Villalpando
ЦП
16
Javier Güemez
ЦП
11
Vitinho
ЦФ
9
Лео Бонатини
ЦФ
Главный тренер
Густаво Леал
Нью-Йорк Ред Буллз
18
Ryan Meara
ВР
40
Anthony Marcucci
ВР
3
Matthew Nocita
ЦЗ
2
Jayden Reid
ЦЗ
4
Андрес Рейес
ЦЗ
6
Кайл Данкан
ПЗ
31
Ibrahim Kasule
ЦП
16
Дрю Йервуд
ЦП
48
Ronald Donkor
ЦП
5
Peter Stroud
ЦП
11
Elias Manoel
ЦФ
19
Wikelman Carmona
ЦФ
Атлетико Сан-Луис
23
Cesar Lopez
ВР
29
Uziel García
ЦЗ
31
Eduardo Águila
ЦЗ
30
Jordan Silva
ЦЗ
6
Andres Iniestra
ЦП
27
Benjamín Galdames
ЦП
22
Матео Климович
АП
19
Sébastien Salles-Lamonge
ЦФ
17
Angel Zaldívar
ЦФ
25
Jürgen Damm
ЦФ
2
Juan Castro
ЦФ
2-1-3-4
31
Мигел
47
Толкин
15
Неалис
75
82
Лукиньяс
8
Амайя
17
Харпер
11
12
98
Ндам
13
Ванзейр
3-1-4-2
32
20
4
5
13
Дурадо
8
Санабрия
22
16
7
Мурильо
9
Бонатини
11
98
Ндам
4
Рейес
4
Рейес
98
Ндам
17
Харпер
6
Данкан
6
Данкан
17
Харпер
82
Лукиньяс
16
Йервуд
16
Йервуд
82
Лукиньяс
11
48
48
11
12
11
11
12
5
27
27
5
11
22
Климович
22
Климович
11
16
19
19
16
7
Мурильо
17
17
7
Мурильо
Остались в запасе
Нью-Йорк Ред Буллз
Атлетико Сан-Луис
18
Ryan Meara
ВР
40
Anthony Marcucci
ВР
3
Matthew Nocita
ЦЗ
2
Jayden Reid
ЦЗ
31
Ibrahim Kasule
ЦП
5
Peter Stroud
ЦП
19
Wikelman Carmona
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
23
Cesar Lopez
ВР
29
Uziel García
ЦЗ
31
Eduardo Águila
ЦЗ
30
Jordan Silva
ЦЗ
6
Andres Iniestra
ЦП
25
Jürgen Damm
ЦФ
2
Juan Castro
ЦФ
Главный тренер
Густаво Леал
Остались в запасе
18
Ryan Meara
ВР
40
Anthony Marcucci
ВР
3
Matthew Nocita
ЦЗ
2
Jayden Reid
ЦЗ
31
Ibrahim Kasule
ЦП
5
Peter Stroud
ЦП
19
Wikelman Carmona
ЦФ
Остались в запасе
23
Cesar Lopez
ВР
29
Uziel García
ЦЗ
31
Eduardo Águila
ЦЗ
30
Jordan Silva
ЦЗ
6
Andres Iniestra
ЦП
25
Jürgen Damm
ЦФ
2
Juan Castro
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Главный тренер
Густаво Леал
Статистика матча Нью-Йорк Ред Буллз - Атлетико Сан-Луис
3
3
Желтые карточки
3
3
Россия
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