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Лос-Анджелес Гэлакси
Ванкувер Уайткепс
Наставник «Интер Майами» назвал Месси гением
26 февраля, 12:04
0
Месси забивает голы в официальных матчах 20 лет подряд
26 февраля, 11:16
0
Месси забил первый гол в новом сезоне
26 февраля, 10:49
0
МЛС. Гол Месси позволил «Интеру» сыграть вничью с «Гэлакси»
26 февраля, 07:51
0
Экс-вингер «Баварии» и «Ювентуса» ищет команду в Саудовской Аравии
24 октября 2023, 14:14
0
Наставник «Интер Майами» назвал Месси гением
26 февраля, 12:04
0
Месси забивает голы в официальных матчах 20 лет подряд
26 февраля, 11:16
0
Месси забил первый гол в новом сезоне
26 февраля, 10:49
0
МЛС. Гол Месси позволил «Интеру» сыграть вничью с «Гэлакси»
26 февраля, 07:51
0
Экс-вингер «Баварии» и «Ювентуса» ищет команду в Саудовской Аравии
24 октября 2023, 14:14
0
Три клуба сделали предложение Азару: он свободный агент
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7
Азар выбирает между клубом МЛС и завершением карьеры
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1
Игрок сборной Южной Кореи близок к переходу в «Рубин»
9 августа 2020, 12:28
2
«Лос-Анджелес Гэлакси» проиграл «Ванкувер Уайткепс», несмотря на два результативных действия Ибрагимовича
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Лос-Анджелес Гэлакси
Ванкувер Уайткепс
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Ванкувер Уайткепс
1 : 1
08.02.2024
Тигрес УАНЛ
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Тигрес УАНЛ
3 : 0
15.02.2024
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 2 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 1
26.02.2024
Интер
США. МЛС, 2 тур
Ванкувер Уайткепс
1 : 0
03.03.2024
Шарлотт
США. МЛС, 3 тур
Сан-Хосе
1 : 3
03.03.2024
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 3 тур
Сан-Хосе
1 : 3
03.03.2024
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 2 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 1
26.02.2024
Интер
США. МЛС, 2 тур
Ванкувер Уайткепс
1 : 0
03.03.2024
Шарлотт
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Тигрес УАНЛ
3 : 0
15.02.2024
Ванкувер Уайткепс
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Ванкувер Уайткепс
1 : 1
08.02.2024
Тигрес УАНЛ

Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткепс - 31 июля 2023

Лос-Анджелес Гэлакси
31.07.2023, понедельник, 04:00
Кубок лиг Северной Америки, 3 тур
1 : 2
Матч завершен
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Ванкувер Уайткепс
16' Р. Пуч
81' Калегари (АГ)
90+1' Б. Уайт
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткепс
Матч завершен
90' +1
ГОЛ! 1:2
Брайан Уайт
Замена
Кельвин Лирдам ️️️️➡️️ Ориоль Росель
89'
Замена
Эфраин Альварес ️️️️➡️️ Даниэль Агирре
89'
81'
ГОЛ в свои ворота! 1:1
Калегари
Замена
Мемо Родригес ️️️️➡️️ Тайлер Бойд
76'
Замена
Рахим Эдвардс ️️️️➡️️ Хулиан Ауде
76'
76'
Замена
Дейбер Кайседо ️️️️➡️️ Серхио Кордова
76'
Замена
Levonte Johnson ️️️️➡️️ Алессандро Шепф
55'
Замена
Педро Вите ️️️️➡️️ Jean-Claude Ngando
Желтая карточка
Дуглас Коста
48'
42'
Желтая карточка
Адриан Кубас
35'
Замена
Karifa Yao ️️️️➡️️ Ранко Веселинович
ГОЛ! 1:0
Рики Пуч
16'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес Гэлакси
3
Хулиан Ауде
ЛЗ
24
Джален Нил
ЦЗ
2
Калегари
ПЗ
10
Рики Пуч
ЦП
16
Ориоль Росель
ЦП
37
Даниэль Агирре
ЦП
10
Дуглас Коста
ЛВ
11
Тайлер Бойд
ПВ
35
Новак Мичович
ЦФ
9
Деян Йовелич
ЦФ
93
T. Alfaro
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Ванкувер Уайткепс
14
Luis Martins
ЦЗ
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
6
Тристан Блэкмон
ПЗ
20
Адриан Кубас
ОП
8
Алессандро Шепф
ЦП
26
Jean-Claude Ngando
ЦП
7
Райан Рапозо
ПВ
32
Isaac Boehmer
ЦФ
24
Брайан Уайт
ЦФ
25
Райан Галд
ЦФ
10
Серхио Кордова
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Лос-Анджелес Гэлакси
1
Джонатан Бонд
ВР
33
Джонатан Клинсман
ВР
19
Маурисио Куэвас
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
15
Эрик Савалета
ЦЗ
27
Кельвин Лирдам
ПЗ
7
Эфраин Альварес
АП
44
Рахим Эдвардс
ЛВ
8
Мемо Родригес
ПВ
43
Adam Saldana
ЦФ
19
Престон Джадд
ЦФ
30
Gino Vivi
ЦФ
Ванкувер Уайткепс
1
Томас Хасал
ВР
1
Yohei Takaoka
ВР
12
Karifa Yao
ЦЗ
28
Levonte Johnson
ЦЗ
61
Matteo Campagna
ЦЗ
2
Матиас Лаборда
ЦЗ
23
Джавайн Браун
ПЗ
16
Себастьян Берхальтер
ЦП
31
Расселл Тейберт
ЦП
45
Педро Вите
ЦП
7
Дейбер Кайседо
ПВ
29
Саймон Бечер
ЦФ
3-3-2-3
3
Ауде
24
Нил
2
Калегари
10
Пуч
16
Росель
37
Агирре
10
Коста
11
Бойд
93
9
Йовелич
35
Мичович
3-1-2-1-4
6
Блэкмон
4
Веселинович
14
20
Кубас
8
Шепф
26
7
Рапозо
10
Кордова
25
Галд
24
Уайт
32
16
Росель
27
Лирдам
27
Лирдам
16
Росель
37
Агирре
7
Альварес
7
Альварес
37
Агирре
3
Ауде
44
Эдвардс
44
Эдвардс
3
Ауде
11
Бойд
8
Родригес
8
Родригес
11
Бойд
4
Веселинович
12
12
4
Веселинович
8
Шепф
28
28
8
Шепф
26
45
Вите
45
Вите
26
10
Кордова
7
Кайседо
7
Кайседо
10
Кордова
Остались в запасе
Лос-Анджелес Гэлакси
Ванкувер Уайткепс
1
Джонатан Бонд
ВР
33
Джонатан Клинсман
ВР
19
Маурисио Куэвас
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
15
Эрик Савалета
ЦЗ
43
Adam Saldana
ЦФ
19
Престон Джадд
ЦФ
30
Gino Vivi
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
1
Томас Хасал
ВР
1
Yohei Takaoka
ВР
61
Matteo Campagna
ЦЗ
2
Матиас Лаборда
ЦЗ
23
Джавайн Браун
ПЗ
16
Себастьян Берхальтер
ЦП
31
Расселл Тейберт
ЦП
29
Саймон Бечер
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Остались в запасе
1
Джонатан Бонд
ВР
33
Джонатан Клинсман
ВР
19
Маурисио Куэвас
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
15
Эрик Савалета
ЦЗ
43
Adam Saldana
ЦФ
19
Престон Джадд
ЦФ
30
Gino Vivi
ЦФ
Остались в запасе
1
Томас Хасал
ВР
1
Yohei Takaoka
ВР
61
Matteo Campagna
ЦЗ
2
Матиас Лаборда
ЦЗ
23
Джавайн Браун
ПЗ
16
Себастьян Берхальтер
ЦП
31
Расселл Тейберт
ЦП
29
Саймон Бечер
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Статистика матча Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткепс
1
1
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1
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