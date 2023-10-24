Наставник «Интер Майами» назвал Месси гением
Месси забивает голы в официальных матчах 20 лет подряд
Месси забил первый гол в новом сезоне
МЛС. Гол Месси позволил «Интеру» сыграть вничью с «Гэлакси»
Экс-вингер «Баварии» и «Ювентуса» ищет команду в Саудовской Аравии
Наставник «Интер Майами» назвал Месси гением
Месси забивает голы в официальных матчах 20 лет подряд
Месси забил первый гол в новом сезоне
МЛС. Гол Месси позволил «Интеру» сыграть вничью с «Гэлакси»
Экс-вингер «Баварии» и «Ювентуса» ищет команду в Саудовской Аравии
Три клуба сделали предложение Азару: он свободный агент
Азар выбирает между клубом МЛС и завершением карьеры
Игрок сборной Южной Кореи близок к переходу в «Рубин»
«Лос-Анджелес Гэлакси» проиграл «Ванкувер Уайткепс», несмотря на два результативных действия Ибрагимовича
Дубль Ибрагимовича помог «Гэлакси» разгромить «Ванкувер»