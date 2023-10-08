Введите ваш ник на сайте
Новости команд
Все
Пумас
Ди Си Юнайтед
Клуб МЛС уволил Руни после победы
8 октября 2023, 09:43
1
Руни рассказал о трудностях, которые ждут Месси в МЛС
16 июля 2023, 21:34
1
Клуб Месси довел безвыигрышную серию до десяти матчей
9 июля 2023, 11:33
1
«У меня дух захватывает»: Руни назвал лучшего игрока в мире
22 апреля 2023, 23:51
10
Промоутер Хирн: «Когда Руни выпивает, он пишет мне и просит организовать ему бой»
1 апреля 2023, 21:40
1
Клуб МЛС уволил Руни после победы
8 октября 2023, 09:43
1
Руни рассказал о трудностях, которые ждут Месси в МЛС
16 июля 2023, 21:34
1
Клуб Месси довел безвыигрышную серию до десяти матчей
9 июля 2023, 11:33
1
«У меня дух захватывает»: Руни назвал лучшего игрока в мире
22 апреля 2023, 23:51
10
Промоутер Хирн: «Когда Руни выпивает, он пишет мне и просит организовать ему бой»
1 апреля 2023, 21:40
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
Пумас
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 1 тур
Ди Си Юнайтед
3 : 1
25.02.2024
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 3 тур
Портленд
2 : 2
03.03.2024
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 3 тур
Портленд
2 : 2
03.03.2024
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 1 тур
Ди Си Юнайтед
3 : 1
25.02.2024
Нью-Инглэнд Революшн

Пумас - Ди Си Юнайтед - 30 июля 2023

Пумас
30.07.2023, воскресенье, 04:00
Кубок лиг Северной Америки, 3 тур
3 : 0
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Ди Си Юнайтед
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Пумас - Ди Си Юнайтед
2
Желтые карточки
0
2
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+