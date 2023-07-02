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Остин
Хуарес
Клуб Месси прервал серию из семи поражений
2 июля 2023, 09:44
1
Экс-зенитовец Дриусси забил в первом матче сезона МЛС
26 февраля 2023, 08:51
1
Экс-зенитовец Дриусси может оказаться в АПЛ
9 ноября 2022, 20:00
1
Агент Дриусси: «Семак неправильно использовал Себастьяна, ставил его не на ту позицию»
16 сентября 2022, 22:32
1
Экс-зенитовец сделал дубль в ворота «Сан-Хосе» и лидирует в списке бомбардиров МЛС
7 августа 2022, 10:19
2
Клуб Месси прервал серию из семи поражений
2 июля 2023, 09:44
1
Экс-зенитовец Дриусси забил в первом матче сезона МЛС
26 февраля 2023, 08:51
1
Экс-зенитовец Дриусси может оказаться в АПЛ
9 ноября 2022, 20:00
1
Агент Дриусси: «Семак неправильно использовал Себастьяна, ставил его не на ту позицию»
16 сентября 2022, 22:32
1
Экс-зенитовец сделал дубль в ворота «Сан-Хосе» и лидирует в списке бомбардиров МЛС
7 августа 2022, 10:19
2
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Остин
Хуарес
США. МЛС, 1 тур
Остин
1 : 2
25.02.2024
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 3 тур
Сиэтл
0 : 0
03.03.2024
Остин
США. МЛС, 3 тур
Сиэтл
0 : 0
03.03.2024
Остин
США. МЛС, 1 тур
Остин
1 : 2
25.02.2024
Миннесота Юнайтед

Остин - Хуарес - 30 июля 2023

Остин
30.07.2023, воскресенье, 03:30
Кубок лиг Северной Америки, 3 тур
1 : 3
Матч завершен
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Хуарес
23' E. Finlay
35' S. Saucedo
62' А. Гарсия
69' А. Гарсия
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Остин - Хуарес
Матч завершен
90'
Желтая карточка
Javier Salas
Замена
Calvin Fodrey ️️️️➡️️ Оуэн Вольф
86'
83'
Замена
Amaury Escoto ️️️️➡️️ Айтор Гарсия
83'
Замена
Diego Campillo ️️️️➡️️ Diego Chávez
Замена
Will Bruin ️️️️➡️️ Диего Факундес
77'
Желтая карточка
Даниэль Перейра
72'
71'
Замена
Agustín Urzi ️️️️➡️️ Sebastián Pérez Bouquet
71'
Замена
Mario Osuna ️️️️➡️️ Denzell Garcia
69'
ГОЛ! 1:3
Айтор Гарсия
Замена
Alexander Ring ️️️️➡️️ Родни Редес
65'
Замена
Matt Hedges ️️️️➡️️ Kipp Keller
65'
62'
ГОЛ! 1:2
Айтор Гарсия
57'
Замена
Ángel Zapata ️️️️➡️️ Sebastian Saucedo
Желтая карточка
Kipp Keller
42'
35'
ГОЛ! 1:1
Sebastian Saucedo
ГОЛ! 1:0
Ethan Finlay
23'
10'
Желтая карточка
Айтор Гарсия
5'
Желтая карточка
Jose Garcia
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Остин
1
Brad Stuver
ВР
14
Kipp Keller
ЦЗ
18
Julio Cascante
ЦЗ
12
Nick Lima
ЦЗ
13
Ethan Finlay
ЦП
6
Даниэль Перейра
ЦП
33
Оуэн Вольф
ЦП
10
Себастьян Дриусси
ЛВ
17
Джон Галлахер
ПВ
11
Родни Редес
ПВ
7
Диего Факундес
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Хуарес
22
Ramón Pasquel
ВР
25
Aldo Cruz
ЦЗ
24
Haret Ortega
ЦЗ
26
Jose Garcia
ЦЗ
28
Луис Родригес
ЦЗ
5
Denzell Garcia
ЦП
6
Javier Salas
ЦП
8
Sebastián Pérez Bouquet
ЦП
33
Айтор Гарсия
ПВ
13
Diego Chávez
ЦФ
23
Sebastian Saucedo
ЦФ
Остин
12
Damian Las
ВР
20
Matt Bersano
ВР
21
Адам Лундквист
ЛЗ
27
Брэндан Крейг
ЦЗ
2
Matt Hedges
ЦЗ
5
Йохан Валенсия
ОП
8
Alexander Ring
ЦП
19
Calvin Fodrey
ЦП
22
Sofiane Djeffal
ЦП
29
Will Bruin
ЦФ
16
H. Jimenez
ЦФ
Хуарес
12
Carlos Higuera
ВР
1
Альфредо Талавера
ВР
21
Francisco Nevarez
ЦЗ
16
Francisco Reyes
ЦЗ
27
Diego Campillo
ЦЗ
14
Gonzalo Pelua
ЦЗ
17
Mario Osuna
ЦП
20
Ángel Zapata
ЦП
201
Jan Carmona
ЦП
11
Agustín Urzi
ЦФ
11
Сантьяго Орменьо
ЦФ
35
Amaury Escoto
ЦФ
3-3-3-1
1
14
18
12
13
6
Перейра
33
Вольф
10
Дриусси
17
Галлахер
11
Редес
7
Факундес
4-3-1-2
22
24
26
28
Родригес
25
5
6
8
33
Гарсия
23
13
14
2
2
14
11
Редес
8
8
11
Редес
33
Вольф
19
19
33
Вольф
7
Факундес
29
29
7
Факундес
13
27
27
13
5
17
17
5
23
20
20
23
8
11
11
8
33
Гарсия
35
35
33
Гарсия
Остались в запасе
Остин
Хуарес
12
Damian Las
ВР
20
Matt Bersano
ВР
21
Адам Лундквист
ЛЗ
27
Брэндан Крейг
ЦЗ
5
Йохан Валенсия
ОП
22
Sofiane Djeffal
ЦП
16
H. Jimenez
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
12
Carlos Higuera
ВР
1
Альфредо Талавера
ВР
21
Francisco Nevarez
ЦЗ
16
Francisco Reyes
ЦЗ
14
Gonzalo Pelua
ЦЗ
201
Jan Carmona
ЦП
11
Сантьяго Орменьо
ЦФ
Остались в запасе
12
Damian Las
ВР
20
Matt Bersano
ВР
21
Адам Лундквист
ЛЗ
27
Брэндан Крейг
ЦЗ
5
Йохан Валенсия
ОП
22
Sofiane Djeffal
ЦП
16
H. Jimenez
ЦФ
Остались в запасе
12
Carlos Higuera
ВР
1
Альфредо Талавера
ВР
21
Francisco Nevarez
ЦЗ
16
Francisco Reyes
ЦЗ
14
Gonzalo Pelua
ЦЗ
201
Jan Carmona
ЦП
11
Сантьяго Орменьо
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Статистика матча Остин - Хуарес
2
3
Желтые карточки
2
3
Россия
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