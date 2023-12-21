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Крус Асуль
Атланта Юнайтед
Агент Кастаньо объяснил, почему игрок выбрал «Краснодар»
8 января, 13:37
2
«Краснодар» объявил о трансфере колумбийского хавбека
5 января, 10:17
2
Агент колумбийца Кастаньо рассказал о возможном трансфере игрока в «Краснодар»
4 января, 11:50
1
Стало известно, сколько «Краснодар» заплатит за колумбийского опорника Кастаньо
21 декабря 2023, 09:57
5
«Краснодар» согласовал трансфер опорника сборной Колумбии
21 декабря 2023, 08:55
3
Агент Кастаньо объяснил, почему игрок выбрал «Краснодар»
8 января, 13:37
2
«Краснодар» объявил о трансфере колумбийского хавбека
5 января, 10:17
2
Агент колумбийца Кастаньо рассказал о возможном трансфере игрока в «Краснодар»
4 января, 11:50
1
Стало известно, сколько «Краснодар» заплатит за колумбийского опорника Кастаньо
21 декабря 2023, 09:57
5
«Краснодар» согласовал трансфер опорника сборной Колумбии
21 декабря 2023, 08:55
3
В МЛС с приходом Месси побили рекорд средней посещаемости матчей
24 октября 2023, 07:45
0
Зрители покидали стадион после замены Месси в матче с «Атлантой»
26 июля 2023, 11:40
7
Месси впервые за восемь лет сделал дубль нерабочей ногой
26 июля 2023, 10:11
5
Месси забил 100-му клубу за карьеру
26 июля 2023, 09:17
1
«Барселона» интересуется венесуэльским форвардом из МЛС
31 октября 2022, 21:53
1
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Крус Асуль
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США. МЛС, 1 тур
Коламбус
1 : 0
24.02.2024
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США. МЛС, 1 тур
Коламбус
1 : 0
24.02.2024
Атланта Юнайтед

Крус Асуль - Атланта Юнайтед - 30 июля 2023

Крус Асуль
30.07.2023, воскресенье, 02:00
Кубок лиг Северной Америки, 3 тур
1 : 1
Счет по пенальти – 5 : 4
Матч завершен
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Статистика матча Крус Асуль - Атланта Юнайтед
3
5
Желтые карточки
3
5
Россия
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