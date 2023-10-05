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2
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8
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1
МЛС. «Интер Майами» разгромно проиграл без травмированного Месси
5 октября 2023, 08:16
0
«Астон Вилла» купила нападающего сборной Колумбии
23 января 2023, 20:35
1
«Челси» объявил о покупке американского вратаря
4 августа 2022, 08:16
1
«Челси» купил 18-летнего американского вратаря Слонину за 15 миллионов
2 августа 2022, 09:44
4
«Челси» ближе к покупке Слонины, чем «Реал». Вратарь останется в «Чикаго» на правах аренды
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1 : 2
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Чикаго Файр
1 : 2
03.03.2024
Цинциннати
США. МЛС, 1 тур
Филадельфия Юнион
2 : 2
25.02.2024
Чикаго Файр

Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр - 28 июля 2023

Миннесота Юнайтед
28.07.2023, пятница, 03:30
Кубок лиг Северной Америки, 2 тур
2 : 3
Матч завершен
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Чикаго Файр
62' Б. Хлонгване
73' Б. Хлонгване
69' Д. Шакири (П)
79' А. Суке
83' К. Камара
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр
Матч завершен
Замена
Мендер Гарсия ️️️️➡️️ D.J. Taylor
88'
83'
ГОЛ! 2:3
Кей Камара
79'
ГОЛ! 2:2
Арно Суке
77'
Замена
Георгиос Куциас ️️️️➡️️ Брайан Гутьеррес
74'
Замена
Маурисио Пинеда ️️️️➡️️ Гастон Хименес
ГОЛ! 2:1
Бонгокуле Хлонгване
73'
72'
Желтая карточка
Гастон Хименес
Замена
Франко Фрагапане ️️️️➡️️ Теему Пукки
70'
69'
ГОЛ с пенальти! 1:1
Джердан Шакири
66'
Замена
Кей Камара ️️️️➡️️ Kacper Przybyłko
66'
Замена
Джердан Шакири ️️️️➡️️ Jairo Torres
65'
Замена
Усман Думбия ️️️️➡️️ Фабиан Герберс
ГОЛ! 1:0
Бонгокуле Хлонгване
62'
Желтая карточка
Кервин Арриага
58'
57'
Желтая карточка
Фабиан Герберс
Желтая карточка
Miguel Tapias
45' +2
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миннесота Юнайтед
97
Дейн Сент-Клер
ВР
3
Zarek Valentin
ЦЗ
12
Бакайе Дибасси
ЦЗ
4
Miguel Tapias
ЦЗ
33
Кервин Арриага
ОП
31
Hassani Dotson
ЦП
20
Вил Трапп
ЦП
10
Эмануэль Рейносо
АП
12
Бонгокуле Хлонгване
ЦФ
27
D.J. Taylor
ЦФ
22
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Чикаго Файр
15
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
4
Карлос Теран
ЦЗ
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
30
Гастон Хименес
ОП
20
Jairo Torres
ЦП
17
Брайан Гутьеррес
АП
7
Марен Хайле-Селасси
ЛВ
21
Фабиан Герберс
ПВ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
18
Spencer Richey
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Миннесота Юнайтед
1
Clint Irwin
ВР
2
Devin Padelford
ЦЗ
6
Mikael Marques
ЦЗ
7
Франко Фрагапане
ЛП
8
Joseph Rosales
ЦП
42
Emmanuel Iwe
ЦП
44
Brent Kallman
ЦФ
23
Cameron Dunbar
ЦФ
13
Eric Dick
ЦФ
28
Мендер Гарсия
ЦФ
Чикаго Файр
25
Jeffrey Gal
ВР
27
Kendall Burks
ЦЗ
3
Daniel Alonso Aceves Patiño
ЦЗ
22
Маурисио Пинеда
ЦЗ
20
Усман Думбия
ОП
24
Jonathan Dean
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
19
Георгиос Куциас
ЦФ
38
Alex Monis
ЦФ
23
Кей Камара
ЦФ
34
Chris Brady
ЦФ
32
Missael Rodriguez
ЦФ
3-1-2-1-3
97
Сент-Клер
3
12
Дибасси
4
33
Арриага
31
20
Трапп
10
Рейносо
22
Пукки
27
12
Хлонгване
4-1-1-3-2
2
Суке
4
Теран
5
Чикош
15
Наварро
30
Хименес
20
21
Герберс
17
Гутьеррес
7
Хайле-Селасси
18
93
22
Пукки
7
Фрагапане
7
Фрагапане
22
Пукки
27
28
Гарсия
28
Гарсия
27
30
Хименес
22
Пинеда
22
Пинеда
30
Хименес
21
Герберс
20
Думбия
20
Думбия
21
Герберс
20
10
Шакири
10
Шакири
20
17
Гутьеррес
19
Куциас
19
Куциас
17
Гутьеррес
93
23
Камара
23
Камара
93
Остались в запасе
Миннесота Юнайтед
Чикаго Файр
1
Clint Irwin
ВР
2
Devin Padelford
ЦЗ
6
Mikael Marques
ЦЗ
8
Joseph Rosales
ЦП
42
Emmanuel Iwe
ЦП
44
Brent Kallman
ЦФ
23
Cameron Dunbar
ЦФ
13
Eric Dick
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
25
Jeffrey Gal
ВР
27
Kendall Burks
ЦЗ
3
Daniel Alonso Aceves Patiño
ЦЗ
24
Jonathan Dean
ЦП
38
Alex Monis
ЦФ
34
Chris Brady
ЦФ
32
Missael Rodriguez
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Остались в запасе
1
Clint Irwin
ВР
2
Devin Padelford
ЦЗ
6
Mikael Marques
ЦЗ
8
Joseph Rosales
ЦП
42
Emmanuel Iwe
ЦП
44
Brent Kallman
ЦФ
23
Cameron Dunbar
ЦФ
13
Eric Dick
ЦФ
Остались в запасе
25
Jeffrey Gal
ВР
27
Kendall Burks
ЦЗ
3
Daniel Alonso Aceves Patiño
ЦЗ
24
Jonathan Dean
ЦП
38
Alex Monis
ЦФ
34
Chris Brady
ЦФ
32
Missael Rodriguez
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Главный тренер
Франк Клопас
Статистика матча Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр
2
2
Желтые карточки
2
2
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