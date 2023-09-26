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Тигрес УАНЛ
Портленд
В Колумбии застрелили президента «Тигреса» после поражения команды
26 сентября 2023, 08:57
4
«Спартак» – о Жиго в «Тигресе»: «Это фейк»
1 января 2022, 23:18
7
Жиго может на следующей неделе перейти в мексиканский «Тигрес»
1 января 2022, 14:28
21
Форвард «Марселя» Товен, несмотря на интерес «Лестера» и «Севильи», перешел в мексиканский «Тигрес»
7 мая 2021, 21:13
2
«Перчатка готова». «Бавария» сравнила Флика с Таносом
12 февраля 2021, 08:15
3
В Колумбии застрелили президента «Тигреса» после поражения команды
26 сентября 2023, 08:57
4
«Спартак» – о Жиго в «Тигресе»: «Это фейк»
1 января 2022, 23:18
7
Жиго может на следующей неделе перейти в мексиканский «Тигрес»
1 января 2022, 14:28
21
Форвард «Марселя» Товен, несмотря на интерес «Лестера» и «Севильи», перешел в мексиканский «Тигрес»
7 мая 2021, 21:13
2
«Перчатка готова». «Бавария» сравнила Флика с Таносом
12 февраля 2021, 08:15
3
МЛС оштрафовала Ибрагимовича за симуляцию в матче с «Портлендом»
3 августа 2019, 13:23
3
Финал МЛС «Атланта» – «Портленд» побил рекорд посещаемости турнира
9 декабря 2018, 09:15
1
Руни оформил дубль в матче МЛС. Один гол он забил ударом со штрафного
16 августа 2018, 15:17
4
МЛС. «Хьюстон» вышел в полуфинал, обыграв «Портленд»
6 ноября 2017, 07:54
2
МЛС. «Торонто» разгромил «Лос-Анджелес Гэлакси» и другие результаты
17 сентября 2017, 08:43
1
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Тигрес УАНЛ
Портленд
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Ванкувер Уайткепс
1 : 1
08.02.2024
Тигрес УАНЛ
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Тигрес УАНЛ
3 : 0
15.02.2024
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 2 тур
Портленд
4 : 1
25.02.2024
Колорадо
США. МЛС, 3 тур
Портленд
2 : 2
03.03.2024
Ди Си Юнайтед
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Тигрес УАНЛ
3 : 0
15.02.2024
Ванкувер Уайткепс
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Ванкувер Уайткепс
1 : 1
08.02.2024
Тигрес УАНЛ
США. МЛС, 3 тур
Портленд
2 : 2
03.03.2024
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 2 тур
Портленд
4 : 1
25.02.2024
Колорадо

Тигрес УАНЛ - Портленд - 27 июля 2023

Тигрес УАНЛ
27.07.2023, четверг, 06:00
Кубок лиг Северной Америки, 2 тур
2 : 1
Матч завершен
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Статистика матча Тигрес УАНЛ - Портленд
3
1
1
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0
1
Желтые карточки
3
1
Россия
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